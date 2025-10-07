En fotos: de la salida familiar de Ben Stiller a la primera aparición pública de Nicole Kidman tras su separación

Julia Roberts, muy sonriente en la premiere de After The Hunt en Los Ángeles. La actriz se sumó a la tendencia de la moda circular al repetir este diseño midi y con vuelo que usó para el estreno de Pasaje al paraíso, el film que protagonizó junto con George Clooney en 2022. "Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, así que lo uso en honor a mi mejor amiga, quien sobrevivió a esta enfermedad”. le dijo a Variety en la alfombra roja

AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA