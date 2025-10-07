LA NACION

En fotos: de la salida familiar de Ben Stiller a la primera aparición pública de Nicole Kidman tras su separación

Mientras que el actor presentó su nuevo documental junto a su mujer -Christine Taylor- y su hijo, la actriz de La pareja perfecta cruzó el océano para ser parte de la Semana de la Moda parisina

Nicole Kidman asistió al desfile de Chanel en París acompañada por sus dos hijas menores
Ben Stiller en el Festival de Cine de Nueva York, presentando su documental Stiller & Meara: Nothing is Lost. En él, el actor y director habla sobre la relación de sus padres, Jerry y Anne Meara, tanto arriba como abajo del escenario
El actor estuvo acompañado por su mujer, Christine Taylor y su hijo Quinlin Dempsey. Al realizar el documental, Stiller no pudo evitar comparar su matrimonio con el de sus padres y confesó que estar separado de su mujer en 2017 lo hizo sentir como un "fracasado"
Julia Roberts, muy sonriente en la premiere de After The Hunt en Los Ángeles. La actriz se sumó a la tendencia de la moda circular al repetir este diseño midi y con vuelo que usó para el estreno de Pasaje al paraíso, el film que protagonizó junto con George Clooney en 2022. "Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, así que lo uso en honor a mi mejor amiga, quien sobrevivió a esta enfermedad”. le dijo a Variety en la alfombra roja
Para completar su vestido de Greta Constantine, la actriz llevó un collar con piedras de colores de Sabyasachi
Ryan Reynolds en la proyección de John Candy: I Like Me; el documental que celebra el legado del comediante canadiense reconocido por películas como Planes, Uncle Buck y Cool Runnings. “Cuando escuchás el nombre John Candy, tu rostro se ilumina. No solo fue un gran actor, fue una aún mejor persona. La gente amaba su cualidad de hombre común, pero no sabían cuan identificable era realmente John. Pasó por las mismas luchas que todos nosotros, excepto que ahora hablamos de ellas”, dijo el productor, quien se reconoce un gran admirador del fallecido comediante
Ryan Reynolds, Macaulay Culkin y el director Colin Hanks posaron juntos antes de entrar a la proyección en Los Ángeles
Macaulay Culkin y Ryan Reynolds se mostraron muy compinches ante los flashes. El protagonista de Mi pobre angelito es uno de los que presta testimonio en este documental dedicado a John Candy
Daniel Radcliffe en una proyección de su película Kill Your Darlings en la ciudad de Nueva York
Olivia Wilde dijo presente en la Semana de la Moda parisina. La actriz y directora asisitió al desfile de Chloe y descubrió las nuevas tendencias para la primavera verano 2026
Wilde eligió un conjunto de tul y encaje de dos piezas para este evento de moda parisino. La directora sumó una cartera con tachas y cadenas, a juego con su calzado
Liv Tyler tampoco quiso perderse este anticipo de Chloe. La actriz optó por un look total black que se destacó por un tapado de cuero hasta los pies
Claudia Schiffer fue otra de las invitadas al evento de Chloe. La modelo combinó un original blazer irregular que se ataba en su cintura con un pantalón nude. Sentada en primera fila, la rubia comentó todas las propuestas de la marca con Liv Tyler
Fiel a su estilo, Colman Domingo marcó tendencia en The BoF 500 Gala en París; un evento que celebra lo mejor de la moda a nivel global. También se lo vio en el desfile de Valentino, donde compartió la primera fila junto a Pamela Anderson
Como viene demostrando desde hace tiempo, el actor es un gran referente de la moda masculina. En esta ocasión, Colman acaparó toda la atención con un abrigo de piel, zapatos de punta pronunciada y gafas negras
Rita Ora también fue parte de este evento de moda en The Shangri-La Hotel en París. La cantante deslumbró con un vestido de terciopelo negro corte sirena. El recorte diagonal y su amplia cola sumaron sofisticación a este modelo de Elie Saab
Su cabello corte bob y los labios rojos le dieron un toque especial a este look retro
Ice Spice lució un auténtico Stella McCartney que aportó frescura a la alfombra azul
A pesar de la lluvia, Charlize Theron dijo presente en el desfile de Givenchy. La actriz sudafricana eligió un traje off white que combinó con gafas negras
La actriz y productora, que hace horas fue noticia por ignorar a Johnny Depp en el desfile de Dior, realzó su conjunto sastrero con un extravagante accesorio que cumplía la función de aros y colgante a la vez
Nicole Kidman hizo su primera aparición pública tras conocerse la noticia de su divorcio de Keith Urban. La actriz desembarcó en París para ser parte del desfile de Chanel junto a sus dos hijas menores
Naomi Campbell posó ante los fotógrafos sobre la pasarela de Chanel. La top model descontracturó una sofisticada falda con bolsillos con un sweater con cierre. Los stilettos al tono complementaron su propuesta
La supermodelo llegó al Grand Palais Ephemere en París, rodeada de guardaespaldas
Jennifer Hudson repartió mucho amor en la CultureCon 2025 en Brooklyn. La cantante estadounidense rockeó su vestido estampado con una mini campera de cuero y botas haciendo juego
