Después de hacerle un reclamo público a su madre, Axel Caniggia arremetió contra su hermana: "Hace mucho años que no hablo con Charlotte" Crédito: Instagram: @axel.caniggia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 11:57

Axel Caniggia, el hijo mayor de Mariana Nannis y Claudio Paul, siempre fue el miembro de la familia con el perfil más bajo. Sin embargo, esta semana decidió hablar públicamente sobre las diferencias que tiene con sus padres y hermanos. Después de un fuerte reclamo a su madre a través de un posteo de Instagram, ahora habló con la prensa sobre su hermana y la criticó por "hacer circo".

"Hace mucho años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace todo el tiempo", le dijo Axel a Karina Iavicoli a través de un audio que mostró en Los ángeles de la mañana. "Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida. Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia", expresó el artista.

Días atrás, el joven usó sus redes para dar un mensaje muy directo a su madre. "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida", se pudo leer en una placa que compartió en Instagram. "Qué lástima, que no estás. M", señala la publicación que Axel hizo en su perfil. Según trascendió, tanto Nannis como Axel se encuentran instalados en Marbella. Sin embargo, la relación más reciente del hijo mayor de los Caniggia habría generado diferencias en la familia.

Las últimas declaraciones públicas de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia no tiene tapujos para hablar de las distintas ocasiones en las que pasó por el quirófano. De hecho, en sus presentaciones en el Cantando 2020, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se refiere con total libertad a sus operaciones. Anoche, en el reality que conducen Ángel de Brito y Laura Fernández, dio detalles sobre su última cirugía.

La hermana de Alex Caniggia ya contó varias veces a la prensa qué partes de su cuerpo cambió a través de procedimientos médicos. Así, contó que se puso botox, que cambió sus pómulos y nariz, y "retocó" otras partes de su cuerpo y cara en distintos momentos de su vida. Además, la joven contó que llegó a ponerse prótesis mamarias y luego dio marcha atrás con su decisión.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se refirió a una de sus últimas operaciones en el Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Ayer en el Cantando 2020, Caniggia contó que la intervención de sus pechos fue "demasiado" para su cuerpo. "Tenía 600, pero me dolía mucho la espalda y sufría muchísimo", argumentó sobre la decisión de achicar sus pechos. "Así que me reduje a 400 y después me saqué más. Ahora estoy en 300 y pico", detalló.