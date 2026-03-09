Mal momento para Rihanna: una mujer disparó diez veces contra su mansión en Beverly Hills

Una mujer fue detenida por haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 contra la casa de Rihanna en Beverly Hills, California, según informó ayer el Departamento de Policía de Los Ángeles, que no reportó heridos ni el posible móvil del ataque. El tiroteo ocurrió alrededor de las 13.20 hora local, cuando la sospechosa se acercó a la propiedad de la cantante, de 38 años, y disparó unos 10 tiros. Cuatro de ellos alcanzaron la residencia de la artista y al menos uno penetró sus paredes, según indicó una fuente policial a medios locales como Los Angeles Times y a la NBC.

Una agente policial custodia la casa de Rihanna en Beverly Hills tras la balacera de la que fue víctima la cantante DUTCH/Bauer-Griffin - GC Images

La intérprete de éxitos como “Umbrella” o “Diamonds” se encontraba en su casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se pronunció hasta el momento sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años —y cuya identidad no se hizo pública—, quedó bajo custodia de la policía. Las autoridades no señalaron si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, de seis meses. Una fuente cercana a la familia de Rihanna declaró al California Post que “todos están bien”.

La sospechosa, que conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero los agentes la alcanzaron. El sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó a Los Angeles Times que la mujer disparó múltiples veces desde el interior de su vehículo hacia la casa de Rihanna. Las fotos del lugar de los hechos muestran una cinta amarilla de la policía frente a la casa de la artista, y también se vio a agentes de policía de Los Ángeles cerrando la calle cerca de la propiedad de la estrella.

Mientras los agentes de seguridad buscaban el vehículo, transmitieron detalles por radio: la sospechosa llevaba el pelo trenzado, vestía una camisa color crema y su auto estaba sucio en la parte inferior. Los agentes en helicóptero pronto avistaron su vehículo y lo siguieron hasta el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la casa de Rihanna, donde la arrestaron unos 30 minutos después de recibir la llamada al 911, según la correspondencia radial revisada por el medio estadounidense.

Según se reportó, una mujer disparó un arma tipo AR-15 contra la casa de la intérprete. No se registraron heridos y la sospechosa fue detenida HIGHFIVE/Bauer-Griffin - GC Images

“Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos”, dijo Armen Arias, otro portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. También encontraron agujeros de bala en una puerta de la mansión de estilo colonial —de unos 14 millones de dólares— y en un motorhome que estaba estacionado en la entrada.

No es la primera vez que Rihanna se enfrenta a una situación de extremo peligro en su propio hogar. En 2018, un hombre de 27 años irrumpió en su residencia de Hollywood Hills después de saltar una valla, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. El intruso, identificado por la fiscalía como Eduardo León, se coló en la propiedad mientras la cantante estaba ausente y acampó en la casa durante aproximadamente 12 horas antes de ser descubierto por uno de sus asistentes. Posteriormente, se declaró inocente del cargo de acoso y recibió una orden de alejamiento de 10 años, que le prohibía acercarse a la estrella del pop.