El desgarrador mensaje de la hija de 9 años de James Van Der Beek en una fecha muy especial para la familia

El 8 de marzo James Van Der Beek hubiera cumplido 49 años. En medio del dolor por su ausencia, Emilia, su hija de 9 años, le dedicó unas palabras en un video que Kimberly, su mamá, compartió ayer en su cuenta de Instagram. “Nunca dejaré de quererte”.

El actor que saltó a la fama con el célebre personaje de Dawson Leary en la exitosa serie de los 90 Dawson’s Creek murió el pasado 11 de marzo luego de una larga lucha contra el cáncer de colon. Ayer, su pequeña hija le rindió homenaje.

James van der Beek junto a su familia

“Como probablemente todos saben, mi padre murió, así que les voy a dar algunos consejos o cosas que les ayuden a superar cualquier cosa que estén pasando”, comenzó el video Emilia con la voz pausada y la mirada fija a la cámara.

“Hoy es el cumpleaños de mi papá y lo primero que hay que hacer cuando alguien muere es hablar con ellos y dejar salir las emociones. Si los extrañas, puedes llorar. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una frase y digo: ‘Hola, papá. Te extraño y te amo y nunca dejaré de hacerlo’”, continuó.

Emilia explicó que le cuenta a su papá cómo fue su día, cómo se siente y cómo está la familia. “Y sé que él puede oírme, pero yo no puedo hacerlo”. También aseguró que la clave está en sentir a los seres queridos que ya no están “en el corazón” y confió en que su papá está “en un buen momento” porque “ya no tiene dolor”. “Está en el cielo, entre las nubes, con Dios y el Señor”, sumó.

En otro momento de la grabación, la niña explicó que hay diferentes maneras de vivir un duelo y que cada uno debe expresar sus emociones de la forma en que lo necesite. “Puedes estar feliz porque están en un buen lugar, pero también triste porque los extrañas. Cada persona tiene emociones diferentes”.

Por último, Emilia recordó los consejos que su padre le dio antes de morir: “Algo que mi papá me dijo fue que si las cosas no salen como queremos, tenemos que creer en los milagros. Los milagros pueden pasar, quizá más adelante en la vida”.

Con el objetivo de sentirse más cerca de su papá, Emilia contó que conserva algunos objetos personales de él: “Le robé su sombrero. El sombrero de mi papá huele a él y me encanta”. Antes de despedirse, Emilia habló del impacto que Van Der Beek tuvo durante su paso por la vida: “Sé que era un buen hombre. Mucha gente lo quería, rezaba por él y lo amaba”.

James Van Der Beek en una postal de 2022 con uno de sus hijos SUZANNE CORDEIRO - AFP

En el texto que acompaña el video, Kimberly Van Der Beek compartió cómo surgió la idea del posteo. “Emilia me pidió si podía hacer un video para publicar hoy, salió y regresó con esto”, escribió. “Solo quiero ver videos de él ahora mismo con los niños. Gracias por el gran corazón, amor y apoyo a la familia”, agregó.

De inmediato, la imagen de Emilia impactó a miles de personas. La publicación obtuvo más de 305 mil likes y casi siete mil comentarios. Muchos famosos compartieron sus mensajes, entre ellos Rumer Willis, la hija de Demi Moore y Bruce Willis. “Esto es tan profundo y hermoso, y es un testimonio de la increíble manera en que has criado a tu hermosa familia. Feliz cumpleaños, James. Te queremos”, compartió. “Sabia Emilia, gracias”, fueron las palabras que eligió Rebecca Gayheart, la madre de las hijas de Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy que murió el pasado 19 de febrero.

La comunicación, pilar fundamental de la familia

James Van Der Beek, su esposa y sus hijos: Olive, Joshua, Annabel Leah, Emilia y Gwendolyn Instagram

La vida privada del actor ocupó un lugar central en sus apariciones públicas desde su matrimonio con Kimberly en 2010. La pareja tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Van der Beek definió la llegada de su primera hija como un evento que reordenó sus prioridades vitales. Junto con su esposa, decidió comunicar su estado de salud a los menores de la manera más honesta posible.

El actor fundamentó su transparencia en la capacidad de percepción de los niños ante los cambios en la rutina del hogar. “Los chicos se dan cuenta cuando algo extraño ocurre. Saben si estás enfermo. Saben que no te sentís bien. Saben si sentís dolor”, explicó. Sus hijos mayores solicitaron información precisa sobre el tratamiento y la evolución de su padre. “Así que me piden, sobre todo los mayores, que sea sincero con ellos. Quieren estar al tanto de lo que me sucede”, manifestó el artista tiempo antes de morir.

Dawson (James Van Der beek) junto a Joey (Katie Holmes), los protagonistas de una ficción que marcó a toda una generación

Su esposa Kimberly resultó un sostén fundamental durante todo el proceso médico. El actor la describió como cuidadora, enfermera y pilar del hogar. James Van Der Beek reconoció el valor de su compañía con una cita textual: “Si no fuera por ella, no estaría vivo”.