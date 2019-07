Charlotte Caniggia presentó a su novio y dijo que no se "come a feos"

Roberto es un empresario de 34 años que Charlotte conoció hace seis meses Crédito: eltrece

Lo prometido es deuda: Marcelo Tinelli le había pedido varias veces a Charlotte Caniggia que llevara a su nuevo novio a la gala de Showmatch y anoche la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis finalmente le dio el gusto.

Roberto es un empresario de 34 años que conoció hace seis meses. "Me dijeron que estuviste discutiendo con él en los pasillos", inquirió el conductor y ella no lo negó: "Sí, tuvimos una pequeña discusión. Cosas de pareja, después de los seis meses viene todo para el ort(...). Si no hay ni una pelea, me aburre un poco la relación".

"Mucha facha, me sorprendió", agregó Marcelo, a lo que Charlotte respondió: "¿Qué pensás, que me como a feos?".

Tinelli aprovechó también la visita para preguntarle a Roberto si había amor con su flamante pareja. "Sí, yo le digo 'te amo'", confesó el hombre. "A veces, yo también le digo 'te amo'. Él es romántico, yo no mucho", añadió la mediática.