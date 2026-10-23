Charly García contará su historia en un nuevo documental de Netflix

En el día en que Charly García cumple 75 años, Netflix anunció la producción de un documental sobre el artista, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino. “Ahora sí, Charly por Charly”, dijo el propio músico en un video compartido por la plataforma de streaming, confirmando además que él está involucrado en el proyecto.

El primer adelanto del documental de Charly García en Netflix

“Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país. El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable”, señaló Netflix en un comunicado de prensa emitido este viernes por la mañana, mientras decenas de personas están en las inmediaciones de Coronel Díaz y Santa Fe, donde vive García, homenajeándolo por su cumpleaños.

En el documental, dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films, “el mismo Charly contará su historia”, destacaron.

Charly García anuncia su documental

Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, aseguró: “Es un orgullo y una responsabilidad inmensa. Producir una pieza sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria”.

Charly junto a Vanesa Ragone y Alejandro Hartmann Netflix

Por su parte, Alejandro Hartmann, el director de la pieza audiovisual, agregó: “Desde chico, Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.

El saludo más esperado

En la vigilia del cumpleaños de Charly García, sus fanáticos se congregaron en la esquina porteña de Coronel Díaz y Santa Fe, donde vive el músico, para homenajear a pura música, recuerdos y mensajes de afecto al padre del rock argentino. Una tradición que se repite todos los años y no se suspende por ningún motivo.

Charly celebra sus 75 con anuncios, homenajes y el acompañamiento incondicional de sus fans Netflix

Allí, la icónica intersección en el barrio de Palermo se transforma en una especie de festival con presentaciones en vivo a cargo de los fanáticos; despliegue de banderas, carteles, pósters y hasta muñecos de peluche con la imagen de Charly; aplausos y cánticos que le rinden pleitesía y la ansiosa espera por ver su figura aunque sea por un instante.

Charly García salió al balcón de su casa, en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, para saludar a los fanáticos que allí se congregaron en la previa de su cumpleaños GROSBY/RSFOTOS

De hecho, cuando las agujas del reloj marcaron las doce, Charly García se asomó al balcón de su casa para agradecer el cariño recibido. Lo hizo por alrededor de un minuto, escoltado por sus asistentes, que lo acompañan y lo ayudan a movilizarse.

Años atrás, el músico se mantuvo en reserva y se lo vio muy poco debido a su estado de salud, producto de un accidente doméstico que derivó en otras afecciones y problemas óseos que redujeron su movilidad. Sin embargo, en el último tiempo Charly volvió a la escena, no así a los escenarios, claro. Ahora sale, va a la cancha a ver a la Selección y pasea por la noche porteña disfrutando de distintos shows u obras de teatro.