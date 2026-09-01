Cher apuntó contra su nuera en medio de la batalla por la tutela de su hijo: “Busca dinero y algo de fama”

La batalla legal de Cher por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman sumó un nuevo capítulo, y esta vez el conflicto tiene como protagonista a la nuera de la cantante. En una presentación judicial, la artista de 80 años se opuso con dureza a que Marieangela King, exesposa de Elijah, pueda convertirse en su tutora legal y lanzó una dura acusación sobre sus intenciones.

Según Cher, King no estuvo al lado de su hijo cuando más lo necesitaba y ahora intenta volver a su vida para quedarse con el control de sus asuntos. “Ella se está reincorporando a la vida de Elijah en busca de dinero y algo de fama”, afirmó la cantante, según consta en la documentación judicial.

Cher junto a su Hijo Elijah Blue Allman en 1994

No fue la única acusación. Cher sostuvo que su nuera se había distanciado de Elijah mientras él atravesaba dificultades y que tampoco lo ayudó pese a los pedidos de personas que estaban colaborando con su cuidado.

Los abogados de la cantante fueron todavía más contundentes al cuestionar la posibilidad de que King sea designada tutora. En la presentación, sostuvieron que “no es apta para ejercer como tutora legal” y afirmaron que tanto el hospital donde Elijah se encuentra internado como otros integrantes de su familia se oponen a que asuma ese rol.

El conflicto llegó nuevamente a los tribunales este martes, cuando Elijah no se presentó a una audiencia en Los Ángeles en la que debía analizarse el pedido de Cher para establecer una tutela sobre su patrimonio. El músico de 50 años tampoco participó de manera remota y su abogado, Steven Brumer, no se presentó.

La actriz y cantante concurrió junto a su hijo al estreno mundial de Blow: profesión de riesgo, en 2001 Getty Images

La jueza Jessica A. Uzcategui recordó durante la audiencia que Elijah había manifestado en una presentación anterior que quería representarse a sí mismo, pero que el tribunal le había explicado que necesitaba contar con un abogado.

“En la última audiencia, el señor Elijah Allman informó al tribunal que deseaba representarse a sí mismo. El tribunal le informó al señor Allman que eso no era posible y que necesitaba un abogado”, dijo la jueza.

Uzcategui agregó que había ordenado la presencia de Brumer y que el tribunal también le había enviado una notificación para advertirle que, si no comparecía, se volvería a designar un abogado para Elijah. “El señor Brumer no está aquí hoy, el señor Allman no está aquí hoy, voy a volver a nombrar a los miembros del consejo”, declaró la magistrada.

La audiencia fue finalmente aplazada hasta el 1 de diciembre, una fecha que además coincide con el aniversario de bodas de Elijah y King: la expareja había contraido matrimonio el 1 de diciembre de 2013.

Pero el centro de la disputa ya no está solamente en California. En paralelo, un tribunal de New Hampshire analiza otra tutela sobre Elijah, que podría determinar quién tendrá finalmente autoridad sobre su persona y sus bienes.

Madre e hijo en una de sus tantas salidas en público Jim Spellman - WireImage

Cher pidió que el proceso de California se suspenda durante aproximadamente 120 días mientras se resuelve esa cuestión. Según una presentación realizada el 28 de agosto, el Hospital Estatal de New Hampshire inició el 7 de julio un procedimiento de tutela que abarca tanto a Elijah como a su patrimonio.

La solicitud contemplaba que los hermanastros de Elijah, Chaz Bono y Devon Allman, fueran designados como tutores. Según los abogados de Cher, en New Hampshire ya no existiría una discusión sobre si Elijah necesita una tutela, sino sobre quién debe asumirla.

El problema es que King también quiere ese lugar. En julio, la esposa de Elijah presentó una objeción formal a la petición de Cher en California y sostuvo que una tutela en ese estado no era necesaria. Según su planteo, el tratamiento que su marido recibe en New Hampshire, la supervisión judicial y la administración profesional de su fideicomiso ya ofrecen protección suficiente para él y para sus finanzas.

King también planteó una alternativa: si el tribunal considera que efectivamente necesita un tutor, pidió que sea ella quien ocupe ese lugar. Cher se opuso. “Ella no es apta para ejercer como tutora legal”, sostuvieron los abogados de la cantante en la nueva presentación. La documentación también recoge una acusación particularmente delicada: que King habría visto en la situación de Elijah una posibilidad de controlar sus ingresos.

Cher, son Elijah Blue Allman y Val Kilmer Getty Images

Los abogados de Cher afirmaron que su nuera se había alejado de Elijah y que estaba en proceso de divorciarse de él mientras atravesaba sus dificultades. También señalaron que no habría respondido a pedidos de ayuda realizados por Kayti Pease, quien colaboraba con el cuidado del músico. Cher sostuvo además que Elijah se negó a reunirse con King en tres oportunidades mientras permanecía internado en el Hospital Estatal de New Hampshire.

La versión de King es muy diferente. En sus propios documentos judiciales, afirmó que Cher estaba interfiriendo en sus intentos de ayudar a su marido. También sostuvo que la relación entre Cher y Elijah no había sido sólida a lo largo de los años y que la cantante no debería estar a cargo de su cuidado.

Elijah Allman (en el centro de la foto), rodeado de su madre, Cher, y su hermana mayor, Chastity Bono Getty Images

Cher sostiene desde 2023 que su hijo necesita supervisión judicial para proteger el dinero que recibe de un fideicomiso creado a partir de la herencia de su padre, el fallecido músico Gregg Allman.

Elijah recibe aproximadamente 120.000 dólares anuales de ese fideicomiso y, según Cher, el dinero se agota habitualmente poco después de ser recibido.

En documentos judiciales anteriores, la cantante afirmó que su hijo está “gravemente discapacitado” y que su situación se ha “deteriorado significativamente” desde que comenzó a solicitar la tutela.

Cher también alegó que la dependencia de drogas de Elijah “está en su peor momento” y que sus problemas de salud mental contribuyeron a dificultades para administrar su dinero y a comportamientos que ponen en riesgo su patrimonio.

Cher y Elijah en la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 1998 Getty Images

El tribunal había autorizado previamente a un investigador a revisar el historial médico de Elijah para determinar si una tutela era necesaria. Los informes médicos y del investigador judicial fueron presentados bajo sello el 18 de junio.

La situación se complicó todavía más después de que Elijah fuera arrestado el 27 de febrero en Concord, New Hampshire. Según los reportes policiales citados por TMZ, los agentes acudieron a la escuela preparatoria St. Paul’s después de recibir una denuncia sobre un hombre que estaba causando disturbios y actuando de manera agresiva. Elijah fue acusado de dos cargos de agresión simple y otros relacionados con allanamiento, amenazas criminales y alteración del orden público.