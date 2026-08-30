Sara Carbonero: así está hoy la periodista española tras superar un cáncer y luego de una reciente hospitalización

La periodista y presentadora española Sara Carbonero atravesó en los últimos años graves problemas de salud. En 2019, le diagnosticaron cáncer de ovarios y tuvo que ser intervenida. En 2022, Carbonero fue operada nuevamente de urgencia y, desde entonces, se somete a revisiones periódicas.

Este 2026 inició el año en el hospital a donde ingresó de urgencia tras sufrir un dolor abdominal intenso. Para esos días le tocó despedirse de su amiga Elena Huelva, la famosa influencer. “Qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele”, escribió en sus redes sociales. La cosa no quedó ahí. En abril se despidió de su madre, Goyi Arévalo, quien falleció en Corral de Almague luego de padecer una larga enfermedad.

“No encuentro sentido ni rumbo”, apuntó en dicha oportunidad Carbonero atravesada por la partida. También llegaron las buenas noticias, el reconocimiento. De hecho, en junio recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha por su labor en el periodismo deportivo.

Sara Carbonero e Iker Casillas en otros tiempos Archivo/AP Photo/Luis Vieira - AP

En el plano personal, Sara Carbonero estuvo casada con Iker Casillas, el exarquero de Real Madrid. Con el famoso jugador de fútbol tuvo dos hijos. En 2010 se separaron en buenos términos.

Tal vez como forma de dejar en el pasado las huellas de tantos dolores vividos, en su cuenta de Instagram que cuenta con 3,6 millones de seguidores compartió recientemente una imagen suya en una playa de Cádiz, sur de España, en la que muestra sus cicatrices en el abdomen. “Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó”, escribió en la publicación. Sus seguidores y conocidos acompañaron inmediatamente sus palabras con dichos de apoyo, cariño y admiración.

Sara Carbonero Instagram @saracarbonero

En 2022, cuando tuvo que volver a ser operada para tratar su cáncer, había expresado cómo es ese proceso de amigarse con su propio cuerpo en medio de este contexto. “Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. No tengo ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz”, escribió.

En febrero de este año, para su cumpleaños, Sara Carbonero escribió: “Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es, aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón”.

Según una reciente crónica del diario El País, de España, Sara Carbonero ha encontrado “la fe en la energía, en lo espiritual”, como sostuvo en un reportaje del año pasado concedido al matutino .

“A raíz de pasarme a mí esto, a muchísimas amigas de mi alrededor les cambió muchísimo la vida. Una se estaba divorciando, la otra tenía un dilema de no sé qué. Como veían lo que yo estaba pasando, mi cáncer les espoleó para tirar adelante, para vivir a tope. Y, en ese sentido, me alegro de haber servido a mucha gente. Aprendí, como decía Pau Donés, que vivir es urgente y lo llevé a la práctica literalmente”, confesó la periodista quien hizo pública su enfermedad con el propósito de sentirse acompañada y de acompañar a otras mujeres.

Sara Carbonero compartió un reflexivo mensaje en sus redes en el día de su cumpleaños número 42 (Foto: Instagram @saracarbonero)

“Cáncer, una palabra de la que he huido durante años”, dijo emocionada durante un discurso en una gala benéfica para recaudar fondos contra la enfermedad. “No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”, apuntó en aquella oportunidad.