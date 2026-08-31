Araceli González opinó acerca de la pelea entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas: “Yo siempre quedo expuesta”
Mientras analiza volver a la TV de la mano de Adrián Suar, la actriz y conductora habló de su relación con la actriz de Envidiosa y lanzó un irónico comentario
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Este año, Araceli González decidió dar vuelta la página respecto a su vínculo con Adrián Suar. Después de años de distancia y enfrentamientos -que incluso llegaron al ámbito judicial-, la actriz decidió limar asperezas con el padre de su hijo, Toto Kirzner. De hecho, el reencuentro se hizo público en junio, cuando ella asistió junto a sus hijos al estreno de Sottovoce, obra protagonizada y producida por su ex.
“Nos estamos revinculando como familia”, contó ante las cámaras presentes. En este nuevo capítulo de su vida, la conductora y empresaria habló sobre su vuelta a la TV de la mano del productor y sobre Griselda Siciliani, quien –según sus propios dichos- habría sido la tercera en discordia en su ruptura con el “Chueco”.
“¿Estás con ganas de hacer televisión? Porque Suar te ofreció las mañanas de eltrece”, le preguntó Alejandro Castello, el cronista de Intrusos. “Sí, me dan muchas ganas. No sé si son las mañanas…”, aclaró González mostrando respeto por quienes están hoy ocupando ese horario en la pantalla. “Moria es una reina, ella no se puede mover. Ni a nadie, no me gustaría. Pero sí me ofrecieron hacer algo el año que viene y vamos a hablarlo más adelante”, reveló la exmodelo, que también recibió una oferta para sumarse al streaming de Olga. “También tuve una propuesta de streaming y me encanta. Pero también tenemos que charlar”, advirtió dando cuenta que todavía no había tomado ninguna decisión.
En junio, el reencuentro entre Araceli y Suar se hizo público cuando circuló una foto que ambos se sacaron junto a su hijo y Flor Torrente en camarines al terminar la función de prensa de Sottovoce. Sin embargo, el notero de América indagó sobre la posibilidad de que se dé un nuevo encuentro televisivo en la mesa de Mirtha Legrand. “No, ya a esta altura no. Se acerca fin de año y yo empiezo a estar sensible. Yo preferiría ir en marzo, cuando ya tuve vacaciones”, bromeó la empresaria.
Minutos después, el movilero se metió en la polémica entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas y quiso saber su opinión. Tras asegurar que no tiene opinión al respecto, González lanzó una irónica pregunta: “Siempre me nombran, ¿no? ¿Por qué?”. Inmediatamente, el cronista le recordó sus dichos (a los cuales calificó como un “aluvión de emociones”) cuando fue a Cortá por Lozano y la actriz reaccionó: “No, no es un aluvión de emociones, ahí uno dice la verdad”. Sin embargo, se mostró mucho más conciliadora que en aquel paso por el diván del ciclo de Telefe. “Pasó mucho tiempo. Ya uno sanó, ya le pasan otras cosas pero lamentablemente a veces hay personas que hablan un poco de más y generan estos conflictos. Yo siempre quedo como expuesta”, reflexionó.
“¿Si te la cruzas a Griselda la saludas?”, quiso saber el periodista intentando conocer cómo es su relación actual con la mamá de la hermana de su hijo. Tras un sí rotundo, Araceli confesó: “No quiero confrontar, cero, cero, cero. No hablo de mi vida privada”. Tras una irónica carcajada y mientras el notero le remarcaba que esa es una frase que la actriz de Envidiosa dijo en una reciente entrevista con Intrusos, Araceli aclaró: “No, ella dice: ‘No hablo de mi intimidad’. Eso es lo que veo en los clips. Está bien, yo tampoco hablo de mi intimidad pero de mi vida privada a veces hablamos porque estamos expuestos”.
El conflicto entre Siciliani y Sabrina Rojas
Aunque Griselda Siciliani lleva ocho meses separada de Luciano Castro—luego de que saliera a la luz que él le fue infiel con Sarah Borrell en Madrid—,el conflicto entre ella y la exmujer de él, Sabrina Rojas, no cesa. En cada oportunidad que puede, la conductora de Pasó en América lanza algún lapidario comentario contra la actriz, quien, si bien intenta mantenerse alejada de las polémicas, en esta oportunidad decidió salir a responder públicamente.
🔥 GRISELDA SICILIANI SIN FILTRO: HABLÓ DE TODO— América TV (@AmericaTV) August 24, 2026
🗨️"La figura de Moria es un ícono de la sociedad"
🗨️"Lali es la número uno en nuestro país"
🗨️"Agotada de los dichos de Sabrina Rojas"
@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/iMX7YLoYh9
“Hace un rato se te hizo una crítica, no por la serie, sino por decir que en realidad sí hablás de tu vida privada”, le comentó el cronista de Intrusos, Alejandro Castello. “Yo no dije que no hablo de mi vida privada, dije que no hablo de intimidades. Yo no hablo de mi intimidad, siempre digo esa frase”, respondió Siciliani. Fue entonces cuando el comunicador le remarcó que esas fueron acusaciones de Sabrina Rojas.
Al escuchar eso, la cara de la actriz se transformó completamente. “Ah, bueno…”, lanzó con una leve risa y un suspiro que reflejó la palabra que expresó segundos después. “Agotada”, dijo, frente a los comentarios de Sabrina Rojas. “Te vuelvo a decir lo mismo. Soy aburridísima, pero es así; no hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de comunicación. No me interesa participar”, sentenció, buscando alejarse por completo de los escándalos.