A propósito de su rol de relator de la película documental Argentina salvaje, el Chino Darín brindó una entrevista en la que terminó refiriéndose a varias cuestiones de su vida, entre ellas a la relación a distancia que mantiene con su novia, la actriz española Úrsula Corberó y a cómo es trabajar con su padre, Ricardo Darín.

“Para mí, hacer este documental era un sueño, porque a lo largo de mi vida consumí mucho material de este tipo, pero lamentablemente ninguno hablaba de mi país ni de las especies que tenía a mano. Que me hayan convocado para poner mi voz, fue un regalo y un placer total”, explicó el actor, en el ciclo radial Agarrate Catalina, sobre su más reciente proyecto. Luego, reconoció que fue él quien convenció a su padre, Ricardo Darín, de fundar la productora Kenya Films. “Venimos de distinta formación. Yo estudié cine, así que producir siempre fue algo que me atrajo. Mis primeros coqueteos y trabajos con el mundo audiovisual fueron detrás de cámara y eso me hizo posicionarme desde otro lugar. Y fuimos encontrando nuestro camino en ese sentido, porque, quieras o no, el rol de mi papá en algunos proyectos tenía que ver con el de productor. Y me parece que yo lo ayudé a hacerse amigo de esa idea, no inventé nada nuevo ”, indicó.

“Trabajar con mi papá a veces es fácil y otras veces no. La verdad es que para mí es un placer poder compartir ‘la cocina’ con él, de alguna manera, pero por otro lado, el vínculo estrecho hace que nos ensalcemos en discusiones de estilo, de gustos, porque en esto tienen mucho peso las subjetividades . La idea es conformar el equipo en el que nosotros estamos metidos, que integran muchos otros colaboradores, además de los guionistas y directores que son indispensables para cualquier proyecto, y en el camino ir encontrando la manera. ¿Quién tiene la última palabra? Eso está por verse”, señaló el actor, entre risas.

“Kenya es cien por ciento argentina. Siempre voy a apostar por el cine nacional, porque lo amo y es parte de mí. Pero la verdad es que es complicado, no vamos a hacernos ahora los románticos. Este es un país en el que es complicado producir a todo nivel y, además, en general tenés que convencer gente, plataformas; quien sea que de afuera se sume, apueste. Y las condiciones y los contextos que tenemos en la Argentina a veces hacen que todo se complique. De todos modos, somos un país que tiene una cultura cinéfila muy importante y con grandes películas y grandes convocatorias en su historia, así que siempre apostamos por eso, y por generar los mejores contenidos para que se dé esa simbiosis entre las películas y el público, que es el verdadero dueño de todo lo que hacemos”, indicó.

Luego, se refirió a la intención de Javier Milei de cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) si es que llega a asumir la presidencia. “Hay que pensar las cosas... En nuestro caso, es fundamental el INCAA para la producción de películas nacionales. Tiene un rol que se podría asociar con las ‘canteras’ del fútbol, la generación de nuevos talentos, el descubrimiento de gente con futuro y la oportunidad para que esa gente logre desarrollarse. Sin el INCAA no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos, porque contribuyen a que tengamos una cultura propia ”, explicó.

Con respecto a cómo logra desarrollar su carrera en el país y mantener, a su vez, su relación con Corberó, indicó: “¡Viajando mucho! No te digo que vivo en un avión, pero sí tengo que repartir mi tiempo entre varios lugares para no perderme de nada. Por suerte, tengo una compañera que está muy presente, que viene a la Argentina, que ha aprendido a quererla y disfrutarla, y que ha generado sus vínculos. Y a mí me pasa más o menos lo mismo con España. Hay que conocerse mucho y eso lleva tiempo. Y aprender qué mecanismos sirven para destrabar qué cosas, porque la distancia es tirana frente a la posibilidad de darse un abrazo, de tener contacto físico, de compartir algo inmediato. Creo que hemos aprendido a sobrellevarlo bastante bien . Hace más de siete años que estamos juntos”.

La conductora quiso saber si contemplan, de acá a un tiempo, la posibilidad de establecerse en un lugar y formar una familia. “Podemos hacerlo o no. Es una decisión que vamos a tomar nosotros, puertas adentro. Estamos bien y ya así, como estamos, nuestro estilo de vida tiene varias complicaciones de las que hablábamos recién, por la distancia. Por eso, hay que tomar las decisiones cuando llegue el momento”, respondió el actor.

