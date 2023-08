escuchar

La estadía de la familia Messi en los Estados Unidos no pudo haber comenzado mejor. En solo 7 partidos y con un aporte de 10 goles, el sábado 19 de agosto, Leo sacó campeón al Inter Miami y tuvo a las personas más importantes de su vida en el festejo. Pero, no todo es fútbol, porque si bien Antonela Roccuzzo lo acompaña incondicionalmente en los partidos y celebra cada logro, no descuida sus propios compromisos laborales y personales. La rosarina modeló un sensual look deportivo de una de las marcas con las que trabaja y despertó suspiros en las redes. No obstante, la reacción de muchos usuarios llamó ampliamente la atención y fueron ellos mismos los que revelaron por qué intentan evitar pronunciarse sobre ella.

El viernes hizo una nueva publicación en su feed de Instagram, donde cosecha más de 36 millones y medio de seguidores. En una de las fotos se la vio de espaldas y en la otra realizó una sutil torción del cuerpo hacia la cámara para que se le pudiera ver la cara. Su look se robó todas las miradas: eligió un crop top negro, de la marca Alo, con breteles finos regulables y cruzados en la espalda que dejaban una gran cantidad de piel al descubierto. Lo complementó con un short del mismo color.

El sensual look deportivo de Anto Roccuzzo que despertó suspiros en las redes Instagram @antonelaroccuzzo

Para Antonela, los accesorios no son una cuestión menor en los outfits que usa tanto para ir a eventos de gala como para salir con amigas o ir al DRV PNK Stadium a alentar a su marido. En este caso, le sumó al look deportivo una delicada cadena y también una pulsera.

El toque final lo dio con una cartera negra con detalles en blanco de Dior y, como siempre está pendiente de todo, hasta eligió una funda para el celular con estampado de cebra para seguir dentro de la misma gama de colores.

Anto Roccuzzo revolucionó las redes con su outfit deportivo Instagram @antonelaroccuzzo

El look de Roccuzzo despertó suspiros entre sus seguidores y recibió, en menos de 24 horas, más de un millón y medio de Me Gusta. No obstante, aunque hubo elogios, algunos de los comentarios que recibió llamaron ampliamente la atención, sobre todo aquellos en los que los propios fans explicaban por qué “no reaccionaban” a la publicación.

“¿No les pasa que no le quieren dar like porque sienten que traicionan a Messi? Porque a mí sí”, expresó un usuario. “A ella no se mira muchachos”; “Con la mujer del 10 no, pibes”, sostuvieron otros. “No se mira a la mujer del capitán”; “Se calman, es la mujer de Dios” y “Respeto con la ‘jermu’ de nuestro Messías”, indicaron algunos seguidores.

La foto que eligió Antonela Roccuzzo para festejar el triunfo de Inter Miami

Lionel Messi jugará una nueva final, la segunda con su flamante equipo. El miércoles 23 de agosto, Inter Miami y Cincinnati se vieron las caras en la semifinal de U.S. Open Cup y tras empatar 3-3 la definición fue desde los 12 pasos. Las Garzas ganaron por 5-4 y consiguieron un ticket a la final del 27 de septiembre contra Dynamo.

El posteo de Anto Roccuzzo tras un nuevo triunfo de Leo Messi (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo no pudo ocultar su emoción ante un nuevo triunfo de su marido y expresó su alegría públicamente. Replicó en sus stories de Instagram una foto de Leo y Gerardo ‘Tata’ Martino, el argentino que dirige Inter Miami, dándose un caluroso abrazo tras el partido. Le agregó los emojis de las manos levantadas, dando cuenta su propia felicidad por la victoria.