Si de algo hay certezas es que ganar Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) no es tarea sencilla. Hay que responder correctamente la mayor cantidad de preguntas y esperar que la suerte también acompañe. Quienes se alzan con el premio mayor, tienen la oportunidad de regresar al día siguiente e intentar duplicar el valor del cheque. Fueron pocos los que lo lograron, y justamente uno de ellos participó esta semana: Diego, que trabaja en el área de sistemas de un banco, se convirtió en el dueño de $6.000.000, pero, en el festejo, incluyó un inesperado reclamo a Guido Kaczka.

La primera participación de Diego fue el jueves, donde compitió en la final contra Martín, el joven que tiene una fascinación por las hormigas. El hombre se impuso sin problemas y se llevó a casa el premio mayor. El conductor, en tanto, se mostró desesperado por saber qué iban a decir sus compañeros del banco. Pero, para su sorpresa, el ganador le respondió: “No saben nada. Tenía miedo de pasar papelones, así que no les dije”. Si bien aceptó regresar al día siguiente, comentó que seguía nervioso, aun después de haber triunfado.

El viernes, el campeón volvió al programa para defender su título y Guido hizo un comentario sobre su trabajo: “El hombre que está en el banco y solo ve pesos y dólares, debe haber un montón ahí en el banco, todo el día se ve el dinero ir y venir”. No obstante, Diego le dijo que estaba en el área de Sistemas, por lo que su realidad no era la que imaginaba.

“Pero, ¿llegás al trabajo y están esos camiones que parece que hay un montón de plata cuando uno los ve, pero por ahí no hay nada adentro?”, acotó el conductor con duda.

Diego tuvo un destacado recorrido y llegó una vez más a la final. A pesar de la experiencia, los nervios fueron difíciles de controlar. “No puedo con mi transpiración de manos. Toda la vida las transpiré, pero hacía mucho que no lo hacía. Si estoy tranquilo no pasa nada, pero si no, me traspiran un montón. En entrevistas laborales chorreo”, le reveló a Carmen Barbieri antes de arrancar la final.

Diego ganó $6.000.000 en Los 8 escalones y la celebración incluyó un reclamo

El último escalón fue complicado para ambos finalistas con más errores que aciertos. Sin embargo, Diego logró sacar una leve ventaja de cara a la pregunta decisiva a cargo del invitado del día, Andy Freire: “¿Cuál de estos términos refiere a un descubrimiento alcanzado de manera casual o accidental? Borborigmo, resiliencia, albaricoque o serendipia”. Los dos respondieron mal, pero de igual manera, el “hombre del banco” ganó los $6.000.000.

“¡No lo puedo creer!”, expresó el campeón con el cheque en mano, aunque hizo una autocrítica y mencionó los “muchos errores” que cometió. “Ayer no había sido así. Hoy fue un muy buen recorrido en los escalones”, advirtió el conductor, no obstante fue sorprendido con una inesperada observación. “Estuvieron difíciles”, le comentó Diego.

“¿Es una queja?”, quiso corroborar Kaczka. “Y... un poquito”, expresó el campeón. Si bien el conductor no hizo caso omiso al comentario, destacó que se lo dejaba pasar: “Un reclamo... está bien, no te digo nada porque en el banco debes recibir una barbaridad”. Acto seguido, el campeón aceptó la invitación de regresar el lunes a competir por los $9.000.000.