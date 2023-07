Chistine Baumgartner, la exesposa de Kevin Costner, acató a medias el mandato de la justicia: encontró la manera de quedarse en el lujoso predio del actor

escuchar

La conflictiva separación entre Kevin Costner y su exesposa Chistine Baumgartner sigue sumando capítulos en el expediente judicial y también en los medios. Este viernes se observaron camiones de mudanza saliendo del complejo de Santa Bárbara, valuado en 145 millones de dólares, que posee el actor y que se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto. Aquellas imágenes confirmaron que finalmente la mujer de 49 decidió acatar el mandato de la justicia, que le ordenó cumplir con el acuerdo prenupcial y abandonar la propiedad antes de 31 de julio. Sin embargo, a pesar del movimiento, los medios estadounidenses aseguran que la diseñadora abandonó la casa principal, pero sigue viviendo en el predio .

“Christine finalmente decidió respetar la cláusula del acuerdo prenupcial y está desocupando la casa que compartió con Costner y sus hijos durante su matrimonio de 18 años”, informó People. De todos modos, el mismo medio indica que “ se quedará en una casa más pequeña en la propiedad que se ha utilizado como alojamiento para el personal ”.

“Esta es una solución temporal”, confió una fuente cercana a la diseñadora. Y agregó: “ Todavía está buscando otra casa . Se queda en el área para no interrumpir la vida de los niños, que volverán a la escuela en otoño con sus amigos. Christine está tratando de mantener una rutina familiar lo más normal posible. Su único objetivo son los niños”.

Kevin Costner y su esposa Christine Baumgartner

La presencia en el predio del camión de mudanzas, cuyas fotografías fueron publicadas por Page Six, se produjo días antes de que se cumpla el plazo establecido por la justicia para que Christine abandone la casa: a principio de mes, un juez ordenó que debe hacerlo antes del lunes 31 de julio. En el marco del litigio por su divorcio, la mujer había solicitado originalmente que el plazo se extendiese un más si es que finalmente llega a un acuerdo con el actor por la manutención de sus hijos.

Baumgartner presentó la solicitud de divorcio el 1 de mayo de este año y desde entonces permanece en el que fuera el hogar familiar, a pesar de que una cláusula en el acuerdo prenupcial establecía que una vez que una potencial demanda ingresara a la justicia, tenía 30 días para abandonarla. Los abogados de Baumgartner habían argumentado que ella no cuenta ni con el tiempo necesario ni con el dinero para encontrar una vivienda antes de fin de mes, pero el juez rechazó la solicitud para ampliar el lapso.

En una declaración presentada por Costner dentro del expediente, él mismo explica: “Debido a la naturaleza de mi trabajo, frecuentemente estoy fuera de la ciudad, por lo tanto, es particularmente importante para mí cuando estoy en casa tener un hogar al que ir”. Y agregó: “ Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le dejé en claro que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”.

“Nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella, y adyacente a la residencia hay otra casa separada que utilizo exclusivamente para fines comerciales (edición de películas) y en la que trabajaré este año en relación con un nuevo proyecto cinematográfico que estoy produciendo”, aclaró.

En la audiencia que se llevó a cabo el 6 de julio, el equipo legal de Costner aseguró que la diseñadora “se aferraba a un argumento infundado tras otro” para negarse a abandonar la casa. Por eso, incluyó un pedido especial: “Se solicita respetuosamente que se le ordene a Christine que desaloje su residencia de inmediato y a más tardar el 13 de julio de 2023″.

El tema más controvertido dentro del litigio es la manutención de los tres hijos de la expareja, Grace, de 13 años, Hayes, de 14, y Cayden, de 16. En su solicitud, Baumgartner pide la custodia compartida de los niños. Costner, por su parte, compartió el mismo pedido que su expareja y aceptó contribuir con el pago de 30 mil dólares por mes para el alquiler de una vivienda para su exmujer y con el pago de otros 10 mil en concepto de ayuda para los costos de su mudanza. Los documentos judiciales también muestran que el actor ya le pagó a Christine un millón de dólares, según lo estipulado en el acuerdo prematrimonial.

Luego trascendió que Baumgartner reclamaba al actor la cifra de 248 mil dólares mensuales para el cuidado de sus tres hijos. Esta cantidad difiere considerablemente de los 30 mil que ofreció el padre de los niños inicialmente. En la declaración presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, Baumgartner también solicitaba que Costner continúe cubriendo los gastos de la escuela privada, actividades extracurriculares y de salud de sus hijos. La empresaria afirma que no tiene ingresos desde que dio a luz al primero de los niños. Finalmente, se estableció que la diseñadora recibiera 129 mil dólares por mes.

