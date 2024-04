Para su nueva película, Kevin Costner rechazó a Chris Hemsworth y se quedó él mismo con el rol central

Escuchar

Kevin Costner es uno de los grandes nombres de la pantalla grande y chica, un intérprete de un sesgo clásico capaz de estar al frente de cualquier tipo de proyecto. Durante los años ochenta y noventa, él protagonizó varias obras maestras, entre las que se destacan Los intocables, JFK, Un mundo perfecto o Wyatt Earp, y por ese motivo es que al día de hoy, no deja de ser uno de los profesionales más respetados de la industria. Y en el marco de la preparación de su nuevo film, Costner tomó una sorpresiva decisión, cuando decidió rechazar a Chris Hemsworth, para quedarse él mismo con el rol que pretendía el australiano.

Chris Hemsworth se quedó con las ganas de trabajar bajo la dirección de Kevin Costner instagram.com/chrishemsworth

Según contó el protagonista de Thor en una nota para Entertainment Tonight, durante un tiempo intentó ser el elegido para protagonizar la nueva película que pronto va a dirigir Kevin Costner, y cuya trama es un verdadero misterio. Lo único que Hemsworth revelo con respecto al argumento, es que era algo “abstracto e interesante, una pequeña historia sobre un hombre y una mujer”.

Y si bien el australiano no quedó elegido para el papel, su sorpresa fue mayor cuando descubrió que lejos de buscar otros nombres, en realidad Costner prefirió conservar ese protagónico para sí mismo, y hacer la película en el doble rol de realizador y actor central. Para muchos ese es un detalle no menor, teniendo en cuenta que entre ambos hay una diferencia de prácticamente treinta años.

Kevin Costner

De esa manera, en un tramo de la nota, la estrella de Marvel apuntó: “Había dando vueltas una película, un guion que había leído y me había encantado, y pensaba lo mucho que quería estar en ese proyecto. Pero de golpe alguien me dijo que Kevin Costner ya tenía ese rol. Y hubiera amado tenerlo como director, y pensé: “Maldita sea, el otro día estuve como una hora convenciéndolo de que me diera ese rol”. Pero no funcionó, no conseguí el papel”.

Procurando elegir sus palabras con mucho cuidado para no filtrar el argumento del film, Hemsworth también adelantó que en en la trama había caballos involucrados y un cuidador equino, motivos por los que esa historia le llamó mucho la atención. “Mi esposa también leyó el guion y ella ama los caballos. Tenemos como diez u once en nuestro hogar, y ella me motivaba a que tratara de conseguir ese papel”.

Por su parte, Costner se refirió al tema y se mostró muy satisfecho con interpretar a ese personaje, del que no se sabe nada. “Es una historia de amor” dijo el actor y director, y luego detalló: “Y mientras sea lo suficientemente joven como para interpretarla, lo voy a hacer. Chris tendrá que esperar su turno, él es apuesto y es bueno, pero tendrá que encontrar su propia historia de amor. Aunque me alegra que le haya gustado el guion. Si llega el momento en el que sienta que no puedo hacer esto, yo lo llamaría, porque él es uno de los más grandes intérpretes de la actualidad”.

“Ya estoy enamorado”

Hace pocas semanas, Costner reveló en su cuenta de Instagram, en donde ya tiene más de 1,3 millones de seguidores, que decidió adoptar a un cachorro de raza labrador retriever blanco. “La última incorporación a la familia. Ya estoy enamorado de este chico especial”, escribió en la publicación que alcanzó más de 130 mil “me gusta” y reacciones de todo tipo por parte de sus seguidores, que quedaron muertos de amor por el can.

Pese a que inicialmente no dio a conocer el nombre del perro, sí publicó una serie de fotos en donde se los puede ver juntos, y en las que evidenció que el pequeño ya está bastante adaptado a la familia. En una de las fotos, el perro explora el césped cerca de la camioneta de Costner y en otra, duerme cómodamente en sus brazos. Además, en la última se lo ve en el suelo posando, lo que enterneció a los seguidores del actor de El guardaespaldas.

