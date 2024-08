Chris Evans contó cómo fue el mensaje que recibió de la estrella de Deadpool: “Haría lo que fuera que Ryan me pidiera”

Escuchar

El film Deadpool & Wolverine es, sin lugar a dudas, uno de los mayores estrenos del año. La película que reúne a dos de los mutantes más populares de Marvel es un verdadero éxito en materia de taquilla, aún a pesar de ser apuntado al público adulto (con las restricciones que eso supone). A lo largo de la película -y este es uno de sus mayores atractivos- hay un sinfín de cameos y apariciones especiales de viejos personajes de Marvel, mucho antes que existiera ese universo compartido en el que actualmente pueden cruzar sus caminos los mutantes, con los Vengadores o con Spider-Man. Gracias a ese recurso, aquí reaparecen héroes de películas que ya superaron los veinte años, o incluso figuras que ni siquiera llegaron a tener su debut en pantalla. Y entre esas muchas participaciones, se destaca una con mucha fuerza. Atención: esta nota contiene spoilers.

Cuando Deadpool y Wolverine llegan a una suerte de limbo en el que habitan personajes olvidados, se encuentran a un héroe interpretado por Chris Evans. El espectador inmediatamente supone que se encuentra frente al Capitán América , ya que ese Vengador es el héroe que Evans personificó en cine lo largo de siete títulos (y eso sin contar los cameos). Pero la sorpresa es mayor, cuando Deadpool descubre que en realidad es el Evans de la Antorcha humana, el héroe al que Chris personificó en las dos películas dedicadas a Los 4 fantásticos. Se trata de un gran chiste, pero que para Evans tuvo sabor a reencuentro, por el amor que el actor le tiene a ese personaje.

En una entrevista, Evans contó cómo surgió la idea de su aparición en Deadpool & Wolverine, y reveló: “Hace un par de años recibí un mensaje de Ryan, con el que somos amigotes. Entonces él me dijo: ´Escuchame, si no te gusta esta idea, ni te preocupes. Pero tengo algo en mente que la va a romper y que te va a permitir volver a encontrarte con un personaje de tu pasado´. Y lo que quiero decir, es que honestamente, haría lo que fuera que Ryan me pidiera”.

Más adelante, Evans recordó otra colaboración que hizo en un film de Reynolds, y detalló: “Me dio un gran cameo en Free Guy, y confío en él por completo. Así que tener la chance de ser Johnny una vez más, era algo que no iba a dejar pasar. Y lo amé. Fue muy divertido de filmar, y gracioso de ver. Todo fue genial”.

El no cameo de Taylor Swift

Cuando faltaban muy pocos días para el estreno de Deadpool & Wolverine, comenzó a circular un rumor que llamó la atención y que se convirtió en materia de debate en redes, y que giraba alrededor de una posible aparición de Taylor Swift en el film. Pero decidido a ponerle punto final a la discusión, el propio Ryan Reynolds reveló de antemano, si la popular cantante sería o no parte de su película.

Todo comenzó cuando Reynolds compartió en redes una foto de Deadpool de espaldas, que era muy similar a la portada del álbum Evermore, de Swift. Como si eso fuera poco, para musicalizar dicha imagen, el actor utilizó una canción de la artista. Pocos días después, en una entrevista le consultaron por la posible aparición de la compositora, y él respondió: “Haría lo que fuera por esa mujer, es una genia”.

Teniendo en cuenta que Swift es amiga de Blake Lively, la esposa de Reynolds, el pequeño rumor pronto se convirtió en algo mucho más grande. Y cuando varios fans recordaron el cameo de Ryan en el clip de Taylor, “You Need to Calm Down”, todo parecía encajar aún más.

Finalmente en una charla con E! News, Ryan Gosling anunció: “Voy a zanjar de una vez por todas este tema sobre el cameo de Taylor. Y porque ella es nuestra amiga… es que no está en la película”. Sin embargo, luego aclaró: “Pero siempre diré que si alguna vez alguien tuviera que continuar el rol de Deadpool, Taylor sería muy buena. Porque ella tiene un superpoder que siempre le muestra a todos, y es que es una de las personas más divertidas que jamás conocí”.

