Channing Tatum y su profundo agradecimiento a Ryan Reynolds: “Casi nadie me apoyó como él en esta industria”

Escuchar

Durante muchos años, Channing Tatum luchó incansablemente por un proyecto cinematográfico que nunca llegó a concretarse. Sin embargo, la industria le dio una inesperada revancha, en la que jugó un papel crucial Ryan Reynolds. Y a través de un posteo en sus redes, Tatum le agradeció a su colega, para con el que tuvo un mensaje de enorme gratitud. Atención: a continuación hay spoilers del film Deadpool & Wolverine.

Durante el transcurso del film protagonizado por Reynolds y Hugh Jackman, los antihéroes llegan a un limbo en el que se encuentran los personajes olvidados de Marvel en el cine, o peor aún, aquellos que quedaron atrapados en un guion que jamás llegó a la pantalla grande. Y en esa realidad, la dupla protagonista se encuentra al X-Men llamado Gambito, interpretado por Tatum. La historia detrás de esa participación, tiene que ver con que durante más de cinco años, Channing impulsó el proyecto de protagonizar una película basada en ese personaje. Y cuando parecía que el título finalmente vería la luz, Disney compró FOX y dio de baja ese largometraje de forma definitiva. Debido a eso, es que componer al menos una vez a Gambit en el cine, fue un momento muy especial para Tatum.

Y varios días de distancia del estreno de Deadpool & Wolverine, Tatum escribió una sentida reflexión sobre qué le significó esa experiencia. En su cuenta de Instagram, el actor expresó: “Estaba sentado entre el público cuando Ryan mostró el primer vistazo a la primera Deadpool, y yo corrí detrás de bambalinas, lo encontré, le pegué un abrazo y le dije ´no lo puedo creer, lo lograste´. Fue perfecto. En esa época, casi no lo conocía. Pero desde ese momento, casi nadie me apoyó como él en esta industria. Pensé que había perdido a Gambito para siempre, pero Ryan peleó por mí y por Gambito. Probablemente esté en deuda con él para siempre, porque no estoy seguro cómo podría llegar a igualarle lo que esto ha significado para mí. Te amo, amigo”.

Más adelante, Tatum continuó con su agradecimiento y concluyó: “Todo sucede por una razón. Estoy tan agradecido de formar parte de esta película. En mi opinión, es una obra maestra. Es pura diversión cabrona. Literalmente me la pasé gritando en la sala”.

Por su parte, Ryan Reynolds aprovechó también las redes sociales, compartió el mensaje de su compañero, y le respondió: “Él no solo es un talento que aparece de a uno por generación, sino que también es de verdad un buen tipo. Yo sé lo que se siente desear darle vida a un personaje. Chan logró eso. Y puso en pantalla la versión más genuina de ese personaje, como si hubiera nacido para interpretarlo”.

Magic Mike, un dolor de cabeza

Una de las escenas de Magic Mike, con Channing Tatum a la cabeza

Jenna Dewan solicitó el divorcio de Channing Tatum en 2018, pero su caso está lejos de estar cerrado. Ambas estrellas se enfrentarán en un juicio mientras luchan por los derechos y las regalías relacionados con la franquicia de Magic Mike.

En una reciente comparecencia ante las autoridades judiciales en el marco del proceso de divorcio, Dewan pidió al juez que tenga en cuenta los asuntos vinculados a la propiedad intelectual y los activos derivados de Magic Mike, diciendo que es la “principal cuestión financiera” en litigio. Tatum protagonizó y produjo la primera película en 2012 y sus secuelas, Magic Mike XXL (2015) y Magic Mike: El Último Baile (2023). Dewan, en tanto, y a pesar de no haber aparecido en los créditos de saga, afirma que la producción fue “realizada y cofinanciada por Channing con fondos matrimoniales”.

Channing Tatum (izq) y Salma Hayek en una escena de la película "Magic Mike's Last Dance" (Warner Bros. Pictures via AP)

Dewan alega en su comparecencia ante la Justicia que Tatum participó en transacciones diseñadas para “disfrazar” los ingresos de Magic Mike y asegura que su expareja transfirió la propiedad de algunos bienes sin su consentimiento. El equipo legal de Dewan solicitó un juicio separado para determinar cómo dividir con precisión los activos en el divorcio. Su objetivo es demostrar que Tatum supuestamente realizó operaciones para evitar el reparto en relación a esta fuente de ingresos.

Channing Tatum junto a su actual pareja, Zoe Kravitz Splash News/The Grosby Group

Tatum niega rotundamente esto en sus presentaciones, argumentando que “nunca le negó a la peticionaria su parte de los bienes o ingresos” correspondientes. Sus abogados también lamentan que aún no hayan llegado a un acuerdo de divorcio después de cinco años y señalan que el actor “ha agotado todos los esfuerzos en su intento por resolver este asunto sin llegar al litigio”.

Si bien la empresa Magic Mike comenzó a operar durante el matrimonio, los abogados de Tatum dicen que él continuó creándola y desarrollándola desde la ruptura de la pareja. “Él desplegó grandes esfuerzos desde la separación para mejorar la propiedad intelectual de Magic Mike y las entidades relacionadas”, destacan.

Temas Channing Tatum