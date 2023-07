Chris Evans explicó por qué decidió abandonar las redes sociales

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en una plataforma que les permite a los famosos el contacto directo con su público. En ellas, no solo comparten novedades laborales, sino también descorren a voluntad ciertos velos de su intimidad. Sin embargo, como suele sucederle al resto de los mortales, muchas veces actores, cantantes y mediáticos caen en la cuenta de que pasan frente a la pantalla mucho más tiempo del que querrían. Muchos de ellos, ante esta situación, toman una decisión drástica. Y Chris Evans no fue la excepción.

El protagonista de Capitán América desactivó sus cuentas de Instagram y Twitter. Pero antes de hacerlo, les explicó a sus seguidores cuál había sido el motivo que lo llevó a tomar esa determinación. Con el fin de evitar que allegados y fanáticos se alarmen, el actor indicó: “ Hola a todos. Me estoy regalando un verano con menos tiempo frente a la pantalla, así que me estoy tomando un pequeño descanso de Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Mucho amor! ”.

El último mensaje de Chis Evans antes de abandonar las redes sociales

En sus historias de Instagram, el actor brindó una explicación más detallada y compartió un mensaje de Taron Egerton, en el que también anunciaba su salida de las redes sociales. “Me voy a tomar un descanso de las redes sociales por un tiempo. No estoy seguro de por qué estoy haciendo una gran declaración al respecto; solo creo que es difícil romper con un ciclo que he llegado a encontrar un poco adictivo, y este soy yo comprometiéndome conmigo mismo”, había expresado el protagonista de Rocketman, la biopic sobre Elton John estrenada en 2019. Y finalizó: “Llegué a un lugar en el que paso demasiado tiempo desplazándome y de hecho siento que mi capacidad para sentarme y estar presente y leer libros y ver películas e incluso buscar la compañía de las personas que amo se está erosionando...”.

Taron Egerton fue uno de los famosos que decidió tomarse un respiro de las redes sociales en el último tiempo ROBYN BECK - AFP

Por distintos motivos que van desde el tiempo invertido hasta las críticas más despiadadas de los haters, en los últimos años varios famosos decidieron “tomarse un tiempo” lejos de las redes. Uno de ellos fue Tom Holland, que no soportaba ver las cosas que se publicaban sobre él en internet.

En 2017, Selena Gomez decidió darle un respiro a sus redes luego de haber sido hackeada, mientras que Adele se hartó del odio reinante en Twitter y optó por mantener solamente su cuenta de Instagram. Millie Bobby Brown, Harry Styles, Kendall Jenner, Justin Bieber también se ausentaron de las redes en algún momento.

Si bien Evans es una de las estrellas de Hollywood más cuidadosa de su intimidad, el actor sorprendió a sus seguidores en el último San Valentín. En esa fecha especial, recurrió a sus redes para publicar un video repleto de fotos junto a su novia, Alba Baptista. De esa manera, “blanqueaba” su romance de casi un año con su colega.

Chris Evans blanqueó recientemente su relación con la actriz Alba Baptista

Al igual que le ocurrió varias veces a la vernácula Susana Giménez, Evans también fue víctima de un descuido en las redes, pero en su caso, el “blooper” fue mucho más subido de tono que los que protagonizó la diva de los teléfonos: en septiembre de 2020, posteó de manera accidental en sus historias de Instagram una imagen de sus partes íntimas.

¿Cómo ocurrió? El actor estaba mostrando un video en el que se veía a su familia viviendo un momento divertido. Sin embargo, en lugar de cortar allí, mostró sin advertirlo el carrete de su celular y, entre las imágenes que se encontraban primeras, había una de sus partes íntimas. Evans advirtió el error y eliminó la historia de manera inmediata.

Sin embargo, para sus followers no pasó inadvertido el hecho, y lo empezaron a comentar en las redes, volviendo al actor Trending Topic. Por un lado, muchos fanáticos pidieron que no se replique la imagen, mientras que otros se lo tomaron con humor. Su colega y compañero de Avengers Mark Ruffalo muy prolífico en Twitter, se pronunció en dicha plataforma, lo cual no hizo más que prolongar la discusión sobre el blooper en cuestión. “Amigo, mientras [Donald] Trump siga siendo Presidente, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte”, escribió el nominado al Emmy. “¿Ves? Ese es el lado positivo del asunto”, concluyó Ruffalo con un tuit que Evans no contestó, así como tampoco ningún otro colega, pero que ya sumó más de 36 mil retuits y sigue en ascenso.

LA NACION

Temas Chris Evans