Después de mantener en secreto casi un año su noviazgo, Chris Evans le dedicó románticos mensajes a Alba Baptista en las redes

Varias celebridades recurrieron a las redes sociales para honrar a sus parejas en el Día de San Valentín, incluido Chris Evans, que publicó un video repleto de fotos junto a su novia, Alba Baptista. La efusiva dedicatoria del actor tomó a todos por sorpresa si se tiene en cuenta que la estrella de Avengers supo mantener en secreto su noviazgo durante casi un año.

El actor publicó en sus historias de Instagram decenas de fotos y videos personales e íntimos de él y de su novia juntos a lo largo de este primer año de relación, así como un divertido momento en que Evans inicia a la joven de 25 años en un clásico videojuego. En el montaje, se puede ver a ambos disfrutando de distintas situaciones: paseando por la nieve, en la montaña, relajados en la comodidad del hogar o en divertidas escenas junto a su mascota. Como tónico general, siempre se los ve alegres y sonrientes.

Chris Evans y su novia, en sus historias de Instagram https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

A fines de enero, una fuente dijo a Us Weekly que el actor de 41 años se ha tomado muy en serio su nuevo noviazgo. “Esto es lo más comprometido que alguien puede recordar que le haya pasado en mucho tiempo, si no nunca”, mencionó.

La pareja disfruta de una vida en contacto con la naturaleza https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

“Pasan la mayor parte de su tiempo en la casa de él en Massachusetts y aman la vida tranquila allí, rodeados de naturaleza y lejos del centro de atención”, continuó la fuente. “Chris fue muy abierto al aclarar que quería tomarse su tiempo antes de hacer pública la relación” .

El actor de 41 años se muestra muy feliz junto a su novia de 25 https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

La estrella de Hollywood habló con People meses atrás sobre sus planes de formar una familia. “Eso es absolutamente algo que quiero”, dijo. “Esposa, hijos, construyendo una familia. Cuando leés acerca de la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría admite que no fue el trabajo que hicieron de lo que están más orgullosos, sino de las relaciones, las familias que han creado, el amor que encontraron, el amor que compartieron. Así que también es algo sobre lo que a través de mis largos 41 años he aprendido que es cierto. Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, tuve mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso... No puedo pensar en nada mejor ”.

Baptista y Evans, listos para divertirse https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

Alba Baptista es una actriz y modelo portuguesa nacida el 10 de julio de 1997. Es conocida por participar en telenovelas como Jardins Proibidos o Impostora, y películas como Linhas de Sangue, Caminhos Magnétykos e Imagens Proibidas. En 2020 dio un salto a la popularidad gracias a su papel estelar en Warrior Nun, serie de Netflix enfocada en la historia de una adolescente huérfana que despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas le ha otorgado súperpoderes.

Un romance lleno de aventuras https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

La actriz fue noticia recientemente al revelar el intento de secuestro que sufrió cuando tenía tan solo 10 años. “Recuerdo que fui a Escocia a hacer un programa de intercambio junto a un grupo de estudiantes con el objetivo de que aprendiéramos inglés. Un día estábamos explorando la ciudad y yo estaba en un negocio haciendo cola para comprar una remera para mi papá cuando un hombre de 50 años se puso al lado mío y se ofreció a pagarla”, comenzó su relato durante una charla con el medio Nova Gente, de Portugal. “Le dije que estaba bien, que no era necesario, y le di las gracias. Entonces me dijo: ‘Mirá, tengo una remera mucho mejor en el auto’, y yo con mi inocencia le contesté: ‘¡Pero si acá no hay autos’, y él me aseguró que el suyo estaba al lado del lugar y que no me preocupara”.

Evans honró a su novia en el Día de los enamorados https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

Este señor agarró a Baptista del brazo y comenzó a tirar de ella, pero la actriz logró escaparse. “Debo de tener un ángel de la guarda maravilloso porque justo cuando me agarraba del brazo y me sacaba del negocio apareció la profesora en la puerta llamándome, así que corrí hacia ella. Recuerdo que le estaba contando la historia y, de repente, veo que el hombre se abre paso entre la fila de gente y me mira fijamente a mí, por lo que mi profesora fue a buscar a alguien de seguridad y me quedé parada ahí sola”, continuó.

Ambos comparten su pasión por la actuación https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

“El hombre aprovechó, me agarró y empezó a caminar por la calle conmigo”, recordó con angustia. “No paraba de decirme que todo iba a estar bien y que éramos amigos, yo no sabía qué hacer. Él fingía ser mi padre para que la gente no se diera cuenta, entonces empecé a gritar diciéndole que me deje en paz, y él empezó a abrazarme”, siguió contando.

Viajes y placeres compartidos https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

Por fortuna, sus maestros estaban alertados de la situación. “Recuerdo que miré hacia atrás y vi a toda mi clase corriendo hacia mí, por lo que la gente comenzó a rodear a este hombre y no le quedó otra que soltarme. Al final, antes de irse me dijo: ‘¡No te olvides de mí!’”, relató. “Esto fue grave, no quiero ni pensar qué le podría haber pasado lo mismo a otro niño”, concluyó preocupada.

