Durante la temporada de premios en Hollywood hay unas nominaciones en las que nadie quiere participar. Se trata de los galardones Golden Raspberry, más conocidos como los Razzie, a lo peor de la producción cinematográfica norteamericana.

Como es tradición, un día antes de que se anuncien los candidatos a los Oscar, se dio a conocer la lista de los contendientes a los peores largometrajes del año. En esta oportunidad, la película más nominada resultó Los indestructibles 4 con siete menciones incluyendo la de peor película, peores actores de reparto para Sylvester Stallone y Meghan Fox, secuela, director y guion. Otro de los films en camino de llevarse algún Razzie es El exorcista: creyentes, mencionado en los rubros de secuela, director, guion. La categoría de peor película se completa con Megalodón 2: El gran abismo, el film de terror Winnie the Pooh: miel y sangre y ¡Shazam!: La furia de los dioses, mencionada como “una de las películas basadas en cómics estrenadas en 2023 que fracasó en su intento de salvar al género de superhéroes”.

Creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, los Golden Raspberry surgieron de su intención de parodiar a los Oscar y romper con la costumbre autocelebratoria de Hollywood al darle “reconocimiento” a sus producciones más fallidas. Aunque nadie se los toma demasiado en serio, su posición como los “anti Oscar” aseguró su continuidad y garantizó que año tras año, muchos de los actores más reconocidos de la industria del cine sufrieran un duro golpe a sus inflados egos.

Ana de Armas y Chris Evans en Ghosted Captura

Así, los candidatos al humillante premio este año, además de los mencionados Stallone y Fox, nominada también como actriz principal del film de acción Johnny & Clyde, incluyen a los populares Chris Evans (Ghosted, disponible en Amazon Prime) y su compañera de elenco Ana de Armas; Jason Statham (Megalodón 2: El gran abismo), Vin Diesel (Rápidos y furiosos X), Jon Voight (Mercy) y el ganador del Oscar Russell Crowe, por su trabajo en el film de terror El exorcista del Papa.

Entre las nominadas a peor actriz aparecen también Salma Hayek (Magic Mike: El último baile), Jennifer Lopez (La madre, disponible en Netflix) y Helen Mirren, otra intérprete con un Oscar en su casa, por ¡Shazam!: La furia de los dioses, que no fue el único film dedicado a los superhéroes en quedar nominado. La desastrosa Ant Man & The Wasp: Quantumania consiguió menciones en la categoría de peor actor de reparto para dos de sus intérpretes, Michael Douglas y Bill Murray, en el rubro de peor secuela y director. Otra película de alto perfil que también produjo Disney, en este caso bajo la marca de Lucasfilm, en integrar la infame lista anunciada hoy fue Indiana Jones y el dial del destino. La nueva entrega de las aventuras del intrépido arqueólogo que encarna Harrison Ford competirá en los rubros de peor secuela y guion.

Salma Hayek y Channing Tatum en Magic Mike: el último baile HBO Max

Más allá de invertir la fórmula de todos los otros galardones que reparte la industria audiovisual, los Razzie también cuentan con algunas categorías originales como peor pareja en pantalla, un rubro en el que suelen tomarse más libertades de lo usual. Este año, por ejemplo, en ese rubro compiten “cualquier par de mercenarios de Los indestructibles 4″; “cualquier par de inversionistas que pusieron plata para comprar los derechos de El exorcista”; Ana de Armas y Chris Evans; Salma Hayek y Channing Tatum (Magic Mike: El último baile) y Pooh y su amigo, el cerdito Piglet, por su aparición en Winnie the Pooh: miel y sangre.

Está claro que nadie en Hollywood espera el llamado que le anuncie que consiguió una nominación a los Razzie. Sin embargo, en la larga historia de los premios, algunos de sus contendientes se tomaron con humor las menciones y hasta fueron a recibir sus estatuillas. Entre ellos estuvieron Sandra Bullock, ganadora en la categoría de peor actriz por su papel en Alocada obsesión (2009) y Halle Berry, premiada por Gatúbela: “cuando era niña mi madre me dijo que, si no puedes ser una buena perdedora, no hay forma que seas buena ganadora. Si no eres capaz de aceptar una crítica, entonces no mereces que te elogien”, explicó la actriz en su discurso de aceptación con una sonrisa en la cara y empuñando el Oscar que había recibido un par de años antes por su trabajo en Cambio de vida (Monster’s Ball).