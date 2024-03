Escuchar

Luego de seis años de relación, Chris Martin y Dakota Johnson decidieron dar un paso más en su relación: según trascendió, el líder de Coldplay y la protagonista de Madame Web -una de las parejas más queridas de Hollywood- se comprometieron y, con el visto bueno de la ex de él, ya planean dónde celebrarán la confirmación de su amor.

Según publicó el diario inglés The Mirror, fue el cantante quien le hizo la gran pregunta a Johnson. Sin embargo, antes de pedir la mano de la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, mantuvo una charla con su exesposa, la actriz Gwyneth Paltrow, y con sus hijos, Apple y Moses. Todos le dieron el visto bueno.

Antes de conocerse la noticia del compromiso, la pareja fue fotografiada en una paradisíaca playa de México Backgrid/The Grosby Group

Si bien no tienen inconvenientes en mostrarse juntos, la pareja suele ser muy discreta en cuanto a la información que comparten sobre su intimidad. Así lo confirmó una persona cercana a ellos al medio inglés, quien aseguró que el pedido de mano fue hace un tiempo, aunque trascendió en las últimas horas.

“La pareja se comprometió hace un tiempo y mantuvo la noticia en privado. Pero ahora están siendo abiertos al respecto con sus círculos íntimos”, explicó. Además, habló del amor que siente uno por el otro. “Han sido bendecidos el uno con el otro desde el primer día, por lo que dar el siguiente paso era inevitable. No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso”.

Las alertas sobre un posible compromiso se encendieron en el cumpleaños número 34 de la actriz, en octubre de 2023. Todas las miradas se detuvieron en su dedo anular, donde se destacó un anillo verde esmeralda. Ahora, y pese a que no suele hablar de su vida privada, fue la propia Dakota quien dio pistas sobre una futura familia con Martin al hablar sobre su relación con los hijos de él y su deseo de maternar.

Los tuyos, ¿los nuestros?

Moses y Apple Martin, los hijos de Gwyneth Paltrow, mantienen una excelente relación con Johnson @gwynethpaltrow/Instagram

En una charla con la revista Buslte, Johnson abrió su corazón y habló sobre la posibilidad de ser madre. “¿Cómo me siento acerca de la maternidad? Estoy muy abierta a eso. He llegado a este lugar donde realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer”, admitió. “Especialmente siendo mujer, pienso: ‘Qué cosa tan mágica de hacer’. Qué experiencia tan loca, mágica y salvaje. Si eso tiene que sucederme a mí, estoy totalmente de acuerdo. No estaremos aquí por mucho tiempo, así que si estoy destinada a ser madre, adelante” , agregó.

Dakota también habló de su relación con Apple y con Moses, a quienes conoció cuando tenían 12 y 10 años y a quienes vio crecer y convertirse en adolescentes. “Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón”, confesó. Las tiernas palabras de Dakota no suenan fuera de lugar: desde que se divorciaron, en 2014, Martin y Paltrow trabajaron en mantener la armonía familiar y se convirtieron en grandes amigos. Tanta es la confianza que no es extraño verlos compartir eventos familiares, Navidades y vacaciones con sus hijos y sus respectivas parejas.

Amiga de su ex

Gwyneth Paltrow y Chris Martin disfrutaron del sol con sus respectivas parejas, Brad Falchuk y Dakota Johnson, en agosto de 2019 Grosby Group - LA NACION

Dakota y Chris comenzaron a verse en 2017 , un año después de que el rockero se “desacoplara conscientemente” de su exesposa. Por ese entonces, las primeras imágenes que trascendieron de la pareja fueron las de una cena juntos en un establecimiento gastronómico de Los Ángeles. La relación se terminó de confirmar cuando ella lo acompañó a la Argentina, para ser parte de los últimos shows del tour Head Full Of Dreams.

Lejos de mirarse con rencor o enfrentarse por un hombre, Johnson y Paltrow siempre se mostraron unidas, incluso ante el público. La buena relación entre ellas fue noticia el año pasado cuando, a pedido de un seguidor, la actriz de Grandes esperanzas publicó una foto de las dos agarradas de la mano en su cuenta de Instagram. Agradecida por el gesto, Johnson habló del posteo y de la importancia de los vínculos en su vida.

Dakota Johnson y Chris Martin comenzaron a salir en 2017

“Me alegro de que haya habido esa reacción positiva. Crecí en una familia muy grande y simplemente creo en el dicho ´la sangre es más espesa que el agua´. El dicho real es ´la sangre del pacto es más espesa que el agua del útero”, lo que significa que las personas que eliges son más sólidas que las conexiones con las personas con las que realmente naciste“, explicó. “No importa lo jodido que esté, o quién esté en rehabilitación, o quién no hable con quién, o quién se esté divorciando de quién... somos familia. Y siempre vamos a ser una familia”, completó.

