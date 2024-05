La dura opinión de Bono sobre Chris Martin y su banda, Coldplay

Escuchar

Bono, líder de U2, generó controversia al ofrecer su opinión sobre el estilo musical de Coldplay. El cantante se animó a compartir su visión en relación al trabajo que realiza la formación liderada por Chris Martin y desafió algunas percepciones habituales sobre la naturaleza de su música.

En un capítulo de la serie radial de la BBC Sounds, Music Uncovered: The Genius of Coldplay, el artista cuestionó la clasificación de Coldplay como una banda de rock, a la vez que elogió su enfoque creativo y su capacidad para conectar con distintos públicos.

“No es una banda de rock. Espero que sea obvio” , declaró Bono en el marco de una afirmación que sorprendió a muchos, considerando que Coldplay es un grupo ampliamente celebrado en la escena musical internacional. Sin embargo, el artista no dejó que su comentario terminara ahí, alabando a la formación por su impacto y contribución al mundo de la música.

“No deberían ser juzgados por las reglas del rock. La música de Coldplay tiene una fuente diferente y creo que eso se revela bien en el tema “Clocks””, apuntó en relación a la canción que forma parte del álbum de 2002, A Rush of Blood to the Head, de Coldplay, el cual ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa en la ceremonia del año siguiente.

Al escuchar esa melodía, el cantante de “With or Without You” recuerda que sintió el impulso de “agitar el puño el aire de una manera varonil pero no agresiva”, y luego pensó: “Esto es simplemente mejor que cualquier otra canción de este tiempo. Simplemente se te pega, es más fuerte que el tiempo mismo”.

Las declaraciones de Bono generaron un debate entre los seguidores de ambas bandas y mientras algunos están de acuerdo con su evaluación de Coldplay, otros también argumentan que la música de la exitosa formación inglesa abarca una variedad de estilos y que su impacto trasciende las etiquetas tradicionales de género.

“¿Es Coldplay realmente una de las mejores bandas de nuestro tiempo?”, reza el avance de presentación del programa de radio de la BBC que busca profundizar en la trayectoria del grupo. De la mano del conductor Greg James, los episodios pretenden “desentrañar el fenómeno detrás de la banda”.

“Desde innumerables éxitos hasta convertirse en defensores del medioambiente a nivel mundial, pasando por la reacción de la prensa e incluso algunas crisis, nadie dijo que sería fácil pero, ¿realmente ha sido tan difícil? Al analizar su influencia en todo, desde la cultura pop hasta la economía, Greg profundiza para descubrir cuál es realmente el genio de Coldplay”, destaca el programa.

Lo cierto es que si bien Coldplay pisa fuerte en la escena musical actual, algunos críticos describen a la banda como “comercial” y “obsesionada por mantenerse en la cima del éxito”. Alexis Petridis, crítico del periódico británico The Guardian y uno de los especialistas en música pop más influyentes de Europa, señalaba en 2022: “el cuarteto está obsesionado con triunfar en vez de arriesgarse a experimentar creativamente”, motivo por el cual en distintas ocasiones habrían seleccionado a los artistas con más seguidores en las redes sociales y escuchas en plataformas y se esforzaron por tenerlos en su disco, como Selena Gomez o las estrellas del pop coreano BTS.

Alfonso Cardenal, conductor del programa musical de la Cadena Ser de España Sofá Sonoro, llegó a mencionar: “Coldplay es una banda que estaba apuntando a un lado independiente, por así decirlo, y que el éxito inesperado del primer disco (Parachutes, 2000) los colocó en una posición de estrellas, y ellos decidieron mantenerse ahí realizando un pop comercial. Radiohead tuvo la posibilidad de hacer lo mismo después del gran éxito de Creep, pero prefirió la experimentación”.

Gustavo Iglesias, de Radio 3 de España, salió en cambio en defensa de la banda: “Con el estatus tan masivo de Coldplay resulta fácil meterse con ellos y decir que se han vendido o han perdido su dignidad. Pero si ves su trayectoria tampoco da la sensación de que sea un movimiento tan descarado el de sus últimos discos. Music of the Spheres no será una obra importante en el devenir de la música popular, pero tampoco veo que sea una atrocidad, como gran parte de la crítica ha dicho”.

