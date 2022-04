Rose Leslie se sinceró sobre los problemas de adicción de Kit Harington: “Por más que lo cuide como si fuera un niño, no voy a poder evitar que él haga lo que decida hacer”

“Entrás a un lugar en el que te sentís una mala persona, alguien que avergüenza a otros. Y sentís que no hay salida, que simplemente sos eso. Y mantenerte sobrio es el proceso de entender que podés cambiar”, se sinceraba Kit Harington en una entrevista el año pasado. El actor, que decidió internarse en una clínica de rehabilitación a mediados de 2019, pudo mantenerse alejado del alcohol gracias a su trabajo interno, pero también al acompañamiento de su esposa, la actriz Rose Leslie.

Hasta ahora, la actriz no había tocado el tema de las adicciones de su marido en público. Esta semana, lo hizo por primera vez en una entrevista publicada por Harper’s Bazaar UK. “Ahora estoy bien. Esto fue en 2019, así que ahora llevamos varios años de sobriedad” , indicó la actriz. Y luego de explicar lo acompañada que se sintió por Al-Anon, el grupo de apoyo a amigos y familiares de alcohólicos, explicó: “ Aprendí mucho sobre la adicción y es algo de lo que Kit siempre será consciente, pero depende de él si decide volver a beber. Por más que intente cuidarlo como si fuera un niño, no voy a poder evitar nunca que él haga lo que decida hacer... No elijo ponerme esa presión sobre mí misma. La responsabilidad de su comportamiento es de él. No depende de mí protegerlo de eso”.

Rose Leslie como Ygritte y Harington como Jon Snow

“Para Kit, siendo un adicto, es muy importante que se reconozca como tal”, explicó. Y agregó: “La comunidad de Alcohólicos Anónimos le ha brindado un espacio tan amoroso para que se sienta escuchado, para asegurarse de que no esté solo. Pero si no fuera por la rehabilitación, ahora mismo estaría en un estado mental muy diferente”.

El actor británico de 32 años ingresó el 19 de mayo de 2019 a la prestigiosa clínica de salud mental Prive Swiss en Connecticut. “Kit ha decidido este paréntesis en su agenda como una oportunidad para pasar algún tiempo en un retiro de bienestar para trabajar en algunos asuntos personales”, aseguró el representante del actor, en un comunicado al que accedió TMZ.

Kit Harington y Rose Leslie a pura sonrisa en un paseo romántico por Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Rose está a su lado incondicionalmente, todos los que lo rodean querían verlo tomarse un tiempo para descansar. Ahora mismo, solo necesita paz y tranquilidad. Él está muy orgulloso por la decisión que tomó”, le informó en aquel momento a Page Six una fuente cercana al actor.

Kit y Rose se conocieron en 2012, durante el rodaje de Game of Thrones. Mientras él interpretaba a Snow, ella se ponía en la piel de Ygritte, una salvaje que habitaba en las tierras más allá del Muro. Sus personajes mantuvieron un romance en la ficción y los actores lo convirtieron en una realidad. Dos años después, Leslie se despidió de la producción de HBO, pero el amor entre ellos siguió con algún impasse en el medio. Al principio, intentaron ocultarlo a la prensa del corazón hasta que en 2016 empezaron a desfilar el romance por varias alfombras rojas.

A pesar del asedio de los medios y los fans, pudieron mantener su compromiso en secreto y sin grandes anuncios, el 26 de junio de 2018, la pareja pasó por el altar. El casamiento tuvo lugar en el castillo de Wardhill, al norte de Escocia y, como era de esperarse, contó con gran parte del elenco de la exitosa serie de HBO inspirada en los libros de George R.R Martin.

Dos años y medio después, fueron padres de su primer hijo. Fieles a su estilo -ninguno de los dos tienen redes sociales- no anunciaron la noticia con fotos ni comunicados, sino que simplemente se dejaron ver paseando por las calles de Londres. En esas primeras imágenes se los ve vestidos de manera informal, caminando de la mano, Harington llevando las bolsas del supermercado y Leslie (cubierta con un barbijo) portando al pequeño -del que aún se desconoce el nombre- en una mochila.

Kit Harington y Leslie Rose paseando por las calles de Londres junto a su hijo TIDNY-195

En su entrevista con Harper’s Bazaar UK, la actriz detalló cómo su esposo intensificó sus deberes de padre mientras ella filmaba The Time Traveler’s Wife, la serie de HBO Max. “Antes de empezar a grabar, me sentía mentalmente preparada. Estaba impaciente por hacer este trabajo, hacerlo bien, y sentí que podía equilibrarlo con nuestro hijo. Pero recuerdo que lo encontré muy brutal, siendo arrancada de él. Había partes de mí que dudaban si sería capaz de llevarlo a cabo durante seis meses. Fue muy difícil”, se sinceró. Y entonces, explicó que el apoyo de Harington fue crucial: “Llevaba el porta bebé fuerte y orgulloso... Y hubo muchos momentos satisfactorios. Comprendimos que, cuando nuestro hijo lloraba en medio de la noche, Kit debía ir a cuidarlo, ya que yo tendría que levantarme temprano para trabajar, fue glorioso”.