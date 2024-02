escuchar

Este sábado se llevó a cabo la 30° entrega de los galardones que otorga el Sindicato de Actores (SAG), premios que reconocen las mejores producciones televisivas y cinematográficas. El evento se realizó en el Shrine Auditorium and Expo Hall, de Los Ángeles, California, y por primera vez fue transmitido vía streaming por la plataforma Netflix, con breves intervenciones del actor británico Idris Elba.

La actual presidenta del sindicato, Fran Drescher , les dedicó unas palabras a los actores afiliados por haberse mantenido fuertes durante la prolongada huelga con la que buscaron “reforzar los convenios colectivos de trabajo que establecen niveles de compensación, beneficios y condiciones laborables equitativas para los intérpretes”. Drescher les agradeció por el apoyo y destacó la importancia histórica de esa huelga que marcará a futuras generaciones de artistas. “No somos peones, somos compañeros”, remarcó Drescher y concluyó: “De manera colectiva, el paradigma se va a mover hacia la paz y hacia la armonía”.

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, aludió a la huelga del sindicato y les agradeció su fortaleza Chris Pizzello - Invision

Los SAG tienen un significado especial para quienes reciben la estatuilla ya que son los únicos galardones de la industria en las que los mismos actores votan por sus colegas. Por otro lado, el 75 por ciento de los ganadores suelen repetirse en los Oscar (ceremonia que tendrá lugar el 10 de marzo), por lo que también funcionan como un termómetro de cara a la ceremonia más importante de la industria cinematográfica que le pondrá punto final a la temporada de premios en la que Oppenheimer de Christopher Nolan es el “tanque” a vencer.

En esta nota, un recorrido por los vaivenes que tuvo la entrega de los SAG:

*LO MEJOR

*El homenaje a Barbra Streisand

"La actuación fue mi educación", expresó Barbra Streisand al comienzo de su discurso de agradecimiento por su merecido premio a la trayectoria Chris Pizzello - Invision

“Barbra. Eso es todo lo que tenés que decir... Esa cara, esa voz, ese talento”, dijo Jennifer Aniston al presentar el galardón a la trayectoria a la gran Barbra Streisand . “Es poético que esta noche la estamos honrando en este lugar donde ella brindó su primer concierto. En mi niñez, siempre sonaba su música y a mí se me caían las lágrimas cada vez que la escuchaba, esa voz tan especial. Y luego, cuando la vi en Funny Girl y en otros films como Nace una estrella y ¿Qué pasa, doctor?, había un brillo inolvidable. Ella se convirtió en la primera mujer en protagonizar, dirigir y escribir un largometraje mainstream por Yentl y la primera mujer en ganar un Globo de Oro por su trabajo como directora. Barbra, te amo muchísimo, tenés tanto talento que este tributo no lo puedo hacer yo sola”, concluyó Aniston.

Luego, Bradley Cooper, quien debutó como cineasta precisamente con una remake de Nace una estrella, también le dedicó unas sentidas palabras a la multifacética artista y recordó los cambios que solicitó Streisand cuando no quedó conforme con el montaje de Nuestros años felices. “Barbra, vos sos imparable, vos rompés los moldes, tu carrera es increíble”, expresó el actor y realizador.

Jennifer Aniston y Bradley Cooper presentaron el premio a la trayectoria a Barbra Streisand Chris Pizzello - Invision

Minutos más tarde, la cantante, actriz, productora, compositora y directora se subió emocionada al escenario. “Este es un premio increíble, hace 60 años que soy parte del Sindicato de Actores. Recuerdo que cuando era adolescente soñaba con ser actriz, me metía en los cines y un sábado vi Ellos y ellas y me enamoré de Marlon Brando . Ahí supe que no quería estar en la realidad, quería estar en las películas, aunque no luciera como se suponía que tenía que lucir”, recordó una emocionada Streisand, quien habló de la importancia que tuvo el haber trabajado con William Wyler en Funny Girl, y cómo esa experiencia la formó como artista.

“La actuación fue mi educación. Es un privilegio ser parte de esta profesión, por unas horas la gente puede meterse en una sala y escapar de su mundo, ¡Qué idea! (...) Amo las películas y esta noche estoy rodeada de gente que las hace posible, amo trabajar con ustedes y habitar el mágico mundo del cine con ustedes, gracias por darme tantas alegrías cuando los veo en pantalla”, concluyó Streisand en un momento muy emocionante que hizo poner de pie a todos los presentes.

*La mini reunión de El diablo viste a la moda

Emily Blunt, Meryl Streep, y Anne Hathaway protagonizaron un divertido homenaje a El diablo viste a la moda Chris Pizzello - Invision

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el reencuentro de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, a 18 años del estreno de El diablo viste a la moda , la icónica película de David Frankel en la que Streep interpretó a Miranda Priestly, la gélida editora de la revista Runway que contrata como asistente a Andy Sachs (Hathaway), una outsider que observa el micromundo de la moda desde afuera y con el que eventualmente se termina compenetrando al apreciar su impacto cultural.

Meryl Streep y Emily Blunt, aplaudidas por sus colegas Chris Pizzello - Invision

Al momento del estreno del film, Blunt irrumpió con fuerza en Hollywood gracias a su hilarante personificación de la ácida Emily Charlton, la mando derecha de Miranda. Las actrices recibieron un fuerte aplauso cuando aparecieron en el escenario para anunciar el premio al mejor actor en comedia (que fue a manos de Jeremy Allen White por El Oso) y no se privaron de citar frases memorables del largometraje que le valió a Streep una nominación al Oscar por su brillante interpretación.

*LO PEOR

*La predictibilidad de la mayoría de los premios

Ayo Edebiri sumó una nueva estatuilla a su colección por su gran trabajo en la serie El Oso Chris Pizzello - Invision

Cuando la temporada de premios va entrando en su recta final, se vuelve inevitable que los ganadores se reiteren en las diferentes ceremonias, desde los Globo de Oro hasta los Critics’ Choice. La flamante entrega de los SAG no fue la excepción a esta regla.

Más allá de los reconocimientos merecidos, como el caso de la serie El Oso y los galardones individuales a mejor actor para Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, y para su ensamble, las distinciones para los protagonistas de la miniserie Bronca, Ali Wong y Steven Yeun; y las estatuillas para Da’Vine Joy Randolph por su sensible trabajo en el film de Alexander Payne, Los que se quedan y para Robert Downey Jr. por Oppenheimer, es cierto que el grueso de los 120 mil votantes afiliados al sindicato se mantuvieron bastante alineados con los premios predecesores y por eso no se produjo ningún “batacazo”. De hecho, en la categoría de mejor cast, en la que suele patearse el tablero, se fue a lo seguro premiando el largometraje de Christopher Nolan.

Da'vine Joy Randolph ya tiene el Oscar asegurado por su gran actuación en Los que se quedan, el largometraje de Alexander Payne Chris Pizzello - Invision

Cuando esto no sucedió, como el momento en el que Pedro Pascal “venció” a los actores de Succession por su protagónico en la ficción de HBO, The Last of Us , la ceremonia cobró algo de vida a través de la emoción del chileno, quien se mostró asombrado y conmovido por el reconocimiento de sus pares. “Voy a tener un ataque de pánico y me voy a retirar”, dijo el intérprete, feliz y shockeado con el SAG en mano. En la categoría de mejor actriz en cine también se sacudió el avispero cuando Lily Gladstone obtuvo el premio por su devastador trabajo en Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, lo que le añade una cuota de suspenso a dicha categoría en los premios Oscar en la que se dará una interesante puja con Emma Stone, quien ganó el Globo de Oro, el Critics’ Choice y el BAFTA por su rol de Bella Baxter en Pobres criaturas.

Lamentablemente, no pudo repetirse ese escenario con Paul Giamatti. La única chance que tenía el actor de Los que se quedan de darle pelea a Cillian Murphy en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se evaporó esta noche.

Por fuera de esa predictibilidad, la entrega pasó la prueba de fuego de ser transmitida por streaming y se desarrolló de manera cálida, correcta, sin traspiés, sin anfitriones forzando gags innecesarios, con reuniones de elencos de recordadas series (de Modern Family a Breaking Bad) y con el homenaje latente a los grandes trabajos que se han visto en 2023 tanto en cine como en TV. Como expresó Barbra Streisand, el clima en el auditorio fue de gratitud por las brillantes interpretaciones que brindaron los nominados y ganadores.