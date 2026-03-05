El secreto que guardó el goleador de Boca Juniors y que reveló hoy en sus redes: “Te esperamos”
Miguel Merentiel reveló la llegada de su segundo hijo con su pareja María Victoria Nolla; el sentido posteo en Instagram
- 2 minutos de lectura'
María Victoria Nolla, pareja de Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors, reveló que se agranda la familia. Por intermedio de una publicación en conjunto, en Instagram, ambos confirmaron que esperan un hijo que se va a llamar Fausto.
“El secreto más lindo que teníamos para contar”, expresaron Victoria y Miguel, quienes incorporaron al book de fotos a su hija Nuria, quien nació en el año 2022.
“Nuestra familia crece, te esperamos con todo el amor del mundo, bebé Fausto”, expresó la pareja, quien posó para la cámara y armó una colección de imágenes que quedarán para el recuerdo.
Por su parte, el goleador de Boca, quien convirtió un doblete en la victoria de este miércoles contra Lanús, mostró su lado más sentimental y amoroso con un comentario en el posteo en cuestión: “Te esperamos con mucho amor, Fausto”. Además, le sumó un corazón al anuncio, que también publicó en sus historias temporales.
Tras el anuncio público, Merentiel y Victoria recibieron una gran cantidad de comentarios. Entre ellos, es el de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, capitán de Boca, con quien el uruguayo entabló una relación muy cercana.
“Ayyyyyy que hermosos”, destacó la influencer. Por otra parte, Claudia Villafañe también se sumó a los elogios e indicó: “¡Que hermosa noticia! Felicidades familia!“.
Merentiel tiene 30 años y nació en Paysandú, Uruguay. Su llegada a Boca se dio a principios del 2023, procedente del Palmeiras de Brasil, con un contrato a préstamo y opción de compra que luego se ejecutaría. A fuerza de goles y buenos desempeños, el exjugador de Defensa y Justicia se ganó el cariño del hincha Xeneize, quien lo bancó a pesar de algunos flojos rendimientos en el último tiempo.
En sus inicios como jugador, en Atlético Bella Vista de Uruguay, conoció a María Victoria, quien lo acompañó en toda su carrera como futbolista profesional y ambos esperan la llegada de su segundo hijo, Fausto.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
Apareció Boca. De la mano de Aranda, encontró funcionamiento colectivo, los goles y un triunfo necesario
"Un partido casi perfecto". Ubeda, tras la goleada de Boca: la comparación con el triunfo sobre River y el abrazo con Merentiel
Ganó de visitante tras 4 meses. Boca goleó a Lanús: un doblete de Merentiel, la clase de Paredes y el primer grito de Ascacibar en el club
- 1
Kylian Mbappé se encomienda a un especialista en rodillas para intentar llegar al Mundial
- 2
Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”
- 3
Oscar Ruggeri fue contundente sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River
- 4
La agenda de la TV del jueves: los ensayos de la Fórmula 1, Premier League, las copas y tenis en Indian Wells