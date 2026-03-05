El secreto que guardó el goleador de Boca Juniors y que reveló hoy en sus redes: “Te esperamos”

María Victoria Nolla, pareja de Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors, reveló que se agranda la familia. Por intermedio de una publicación en conjunto, en Instagram, ambos confirmaron que esperan un hijo que se va a llamar Fausto.

“El secreto más lindo que teníamos para contar”, expresaron Victoria y Miguel, quienes incorporaron al book de fotos a su hija Nuria, quien nació en el año 2022.

Miguel Merentiel y Victoria Nolla aguardan la llegada de Fausto

“Nuestra familia crece, te esperamos con todo el amor del mundo, bebé Fausto”, expresó la pareja, quien posó para la cámara y armó una colección de imágenes que quedarán para el recuerdo.

Merentiel y Victoria Nolla tienen una hija llamada Nuria

Por su parte, el goleador de Boca, quien convirtió un doblete en la victoria de este miércoles contra Lanús, mostró su lado más sentimental y amoroso con un comentario en el posteo en cuestión: “Te esperamos con mucho amor, Fausto”. Además, le sumó un corazón al anuncio, que también publicó en sus historias temporales.

Tras el anuncio público, Merentiel y Victoria recibieron una gran cantidad de comentarios. Entre ellos, es el de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, capitán de Boca, con quien el uruguayo entabló una relación muy cercana.

Los comentarios de Camila Galante y Claudia Villafañe

“Ayyyyyy que hermosos”, destacó la influencer. Por otra parte, Claudia Villafañe también se sumó a los elogios e indicó: “¡Que hermosa noticia! Felicidades familia!“.

Merentiel tiene 30 años y nació en Paysandú, Uruguay. Su llegada a Boca se dio a principios del 2023, procedente del Palmeiras de Brasil, con un contrato a préstamo y opción de compra que luego se ejecutaría. A fuerza de goles y buenos desempeños, el exjugador de Defensa y Justicia se ganó el cariño del hincha Xeneize, quien lo bancó a pesar de algunos flojos rendimientos en el último tiempo.

El gol de Miguel Merentiel a Lanús

En sus inicios como jugador, en Atlético Bella Vista de Uruguay, conoció a María Victoria, quien lo acompañó en toda su carrera como futbolista profesional y ambos esperan la llegada de su segundo hijo, Fausto.