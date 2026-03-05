Luisana Lopilato sorprendió a todos al mostrar cuál es la nueva pasión de su hijo Noah: “Un profesional”

Desde una temprana edad, Luisana Lopilato encontró su vocación. Sus roles protagónicos en Chiquititas, Rebelde Way y Alma Pirata le permitieron darse cuenta de que la actuación era el camino profesional que quería seguir. El arte fue parte de su vida desde siempre, pero su presencia se multiplicó cuando apareció Michael Bublé. Al modelaje y la actuación se sumó la música, con los shows en vivo y las giras y, como era de esperarse, sus hijos crecieron influenciados por todo esto. Desde pequeño, Noah, su primogénito, siguió los pasos de su padre y aprendió a tocar el piano. Sin embargo, ahora, a los 12 años, desarrolló una nueva pasión y su madre, llena de orgullo, no dudó en hacerla pública.

Esta semana Lopilato publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula siete millones de seguidores, un posteo con cuatro fotos de una salida familiar. En una se la pudo ver a pura sonrisa mientras sostenía una imagen de Marilyn Monroe y en otra posó con un auto antiguo en la reconstrucción de una gasolinería. Estaba vestida con un look canchero y relajado de remera blanca manga corta, un suéter rojo colgado en la espalda, jeans y zapatillas. Además, en otras dos lució risueña y alegre al aire libre con un equipo de un buzo amarillo, campera de jean, un chal blanco, pantalones y zapatillas.

Luisana Lopilato compartió un nuevo album de fotos (Foto: Instagram @luisanalopilato)

La modelo subió nuevas fotos a su Instagram y reveló un dato que enterneció a todos (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Pero la información no estaba en sus looks ni en la locación, sino en la sombra que reflejaba al fotógrafo, que no era otro que su hijo mayor. “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?“, comentó. Su revelación sorprendió a todos y sus fanáticos quedaron encantados al descubrir el talento del adolescente. “Bravo, Noah”; “¿Ya se recibió? ¡Porque es todo un profesional! Hermosas fotografías. Felicidades, Noah”; “Muy buenas” y “El mejor fotógrafo” fueron algunos de los comentarios.

Luisana Lopilato reveló que su hijo Noah comenzó a incursionar en la fotografía (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Noah es el hijo mayor de Lopilato y Bublé. Nació el 27 de agosto de 2013 y en una entrevista con LA NACION en 2025, la actriz aseguró que tiene la personalidad de Michael: le gusta hablar y siempre saca tema de conversación.

Lusiana Lopilato mostró las fotos que le sacó su hijo Noah (Foto: Instagram @luisanalopilato)

En 2016, el mismo año que agrandaron la familia con la llegada de Elías, recibieron una devastadora noticia. A Noah, que por entonces tenía solo tres años, le diagnosticaron hepatoblastoma, un tipo de cáncer de hígado poco usual. Los cuatro se instalaron en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, para que realizara quimioterapia. El tratamiento dio resultado y, un año después y con el acompañamiento incondicional de su familia, la enfermedad se convirtió en un recuerdo.

Noah tiene 12 años y es el mayor de los cuatro hijos de Lopilato y Bublé

En cada cumpleaños, tanto la actriz como el cantante suelen publicar emotivos posteos en las redes para saludarlo y remarcar no solo su talento como pianista, sino también su valentía, fortaleza y resiliencia. “Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias. Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios”, escribió Lopilato el año pasado. “No hay palabras suficientes para explicar lo que significa mirarte crecer, escucharte reír, abrazarte fuerte y saber que estás acá, con nosotros. Tus hermanos te adoran y encuentran en vos un ejemplo de bondad y fortaleza. Y para nosotros, sos la confirmación de que el amor verdadero existe, y que Dios nunca nos suelta de la mano”, completó.