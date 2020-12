Claudia Villafañe: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño de la gente"

Claudia Villafañe, una firme candidata a ganar MasterChef Celebrity Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 15:20

Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity, el exitoso reality de Telefe, luego de tomarse unos días para acompañar a sus hijas Dalma y Gianinna después de la muerte de Diego Maradona. Si bien en la producción respetaron su ausencia, el jurado le sumó algunas reglas para poder evitar ir a la gala de eliminación del domingo: conseguir tres estrellas doradas, otorgadas a los mejores de cada noche. Y Claudia consiguió una el lunes y otra el martes a la noche, por su riquísimo pollo frito.

"Impecable", dijo Germán Martitegui mientras lo saboreaba y ella, emocionada, se lo dedicó a Maradona: "No quería decir nada porque ya se dice mucho todos los días, cosas lindas y no. Yo no hablé ni hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas". Estas palabras las expresó mirando hacia arriba mientras intentaba no llorar, pero visiblemente conmovida.

"Ahora mi familia me pide la comida que hago en Masterchef. Esta vez quieren pollo frito. Bueno, una de mis hijas no, porque es vegetariana (en referencia a Gianinna). Pero no van a tener el gusto", aseguró divertida en El noticiero de la gente al hablar con la periodista Josefina Ansa.

Asimismo agradeció ser parte del programa. "Nunca me imaginé recibir tanto cariño de la gente que conozco y que no conozco. Hay personas que me piden disculpas por haber creído de mí algo que no soy, y este programa permitió que me conozcan. Estoy muy contenta".

Queda apenas un mes para el final de Masterchef Celebrity y todo indica que Villafañe es una de las grandes candidatas del programa a llevarse el premio máximo.