Playboy: Jessica Biel hará de una pareja de Heffner en un film dirigido por la hija de Jack Nicholson y ya hay polémica

La mansión Playboy vuelve a abrir sus puertas, esta vez para el cine. Y el anuncio del elenco ya alcanzó para que apareciera una pregunta incómoda: ¿cómo reconstruir ese mundo sin dejar afuera a las mujeres que denunciaron lo que ocurría puertas adentro?

Jessica Biel quedó en el centro de la conversación tras incorporarse a Playmates, una ficción ambientada en el universo de Hugh Hefner que prepara Searchlight Pictures. Su personaje será una antigua Playmate -así se las nombraba a las modelos elegidas para aparecer en el desplegable central de la revista Playboy- casada con el fundador de la revista. Según trascendió, será una esposa ficticia creada especialmente para la película y no representa específicamente a ninguna de las tres mujeres con las que Hefner se casó. Sin embargo, la noticia despertó malestar en Crystal Harris, su última esposa.

Jessica Biel fue criticada por aceptar un papel en una nueva película sobre la mansión Playboy Maja Smiejkowska - AP

El jueves 8 de octubre, Harris compartió en Instagram un mensaje privado dirigido a Biel en el que le pidió reconsiderar su participación si la película pretendía romantizar a Hefner o el mundo Playboy. En ese texto afirmó haber sufrido abuso sexual, emocional, financiero y físico durante la relación, y solicitó al equipo que escuchara a las mujeres que habían vivido esa experiencia.

Por otra parte, Holly Madison, famosa exconejita de Playboy, respaldó a Biel y celebró que Lorraine Nicholson lleve al cine su historia, según declaró a TMZ.

La intervención de Madison tiene un peso particular por su propio recorrido. Fue una de las figuras más populares de The Girls Next Door, el reality que mostraba la vida de las parejas de Hefner y fue también una de las mujeres que revisó públicamente aquella experiencia. Su libro Down the Rabbit Hole, publicado en 2015, describió el contraste entre las fiestas con celebridades y una convivencia que, según su relato, estaba atravesada por reglas estrictas, manipulación y disputas entre las residentes.

Holly Madison fue una de las parejas de Hefner y está a favor de la película Instagram Promiflash

Para esta historia, la elección de la directora tiene una conexión personal. Lorraine Nicholson, hija de Jack Nicholson, escribió el guion a partir de sus experiencias infantiles en las visitas a la mansión. Antes del proyecto había abordado esos recuerdos en un ensayo publicado en Vanity Fair en 2024. Playmates será su debut al frente de un largometraje y contará la historia desde la perspectiva de una chica que crece cerca de ese ambiente. El vínculo autobiográfico funciona como punto de partida de una ficción pero, según trascendió, la directora pretende que los personajes tomen distancia de las personas reales.

La protagonista es Elle, una adolescente de 13 años interpretada por Indiana Elle que considera la residencia su segundo hogar. Allí conoce a Anna, el personaje de Lily-Rose Depp, una de las siete aspirantes a convertirse en Playmate del Mes. Entre ambas nace una amistad: una quiere conquistar a un chico; la otra, conseguir una portada. La historia transcurre en Los Ángeles a comienzos de los años 2000 y Bill Pullman interpretará a Hefner.

Lily-Rose Depp también forma parte del elenco de la película Vianney Le Caer - Invision

Harris estuvo casada con Hefner desde 2012 hasta su muerte, en septiembre de 2017, a los 91 años. En sus memorias de 2024, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, volvió sobre aquella relación. También expresó públicamente arrepentimiento por haberse casado y habló de cómo había cambiado su interpretación de los años que pasó junto al empresario. Sus declaraciones forman parte de una revisión personal de esa etapa y deben leerse como su testimonio.

Madison, por su parte, continuó hablando de su experiencia después de publicar su libro. Junto con Bridget Marquardt conduce el podcast Girls Next Level, en el que ambas rememoran los años del reality. En una entrevista con Kristin Cavallari difundida en mayo de este año, Madison volvió a describir situaciones sexuales con Hefner que, según contó, resultaban desagradables para las mujeres involucradas.

Por el momento, Playmates no tiene una fecha de estreno anunciada, pero la discusión ya circula a flor de piel. Para Biel, el papel ya trae una exposición que excede al personaje.