Homero Pettinato habló de su difícil relación con Roberto y reveló su mayor miedo

Homero Pettinato habló de su conflictiva relación con su padre, Roberto Pettinato, y reconoció que teme repetir sus errores si algún día tiene hijos. Invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe), el humorista recordó las ausencias de su infancia, los períodos en los que dejaron de hablarse y las dificultades que todavía atraviesan como padre e hijo. Durante el programa conducido por Andy Kusnetzoff, también se refirió a las amenazas que recibió de un hombre obsesionado con su expareja, Sofía “La Reini” Gonet, a la situación de su hermano Felipe y sorprendió al admitir que aún tiene sentimientos por la influencer.

La conversación sobre Roberto surgió cuando los invitados comenzaron a recordar cómo vivían las críticas públicas hacia sus padres durante la adolescencia. Lejos de sentirse obligado a defenderlo, Homero confesó que, por entonces, los cuestionamientos al conductor podían resultarle reconfortantes. “Cuando tenés una relación más conflictiva, entonces de pronto cuando le pegaban en la tele decías: ‘Eh, toma’”, bromeó.

Ante esa respuesta, Kusnetzoff quiso saber cómo era la relación cotidiana entre ambos. “No, es todo raro, es todo raro sin duda. No lo digo para aparentar, somos bastante raros”, reconoció. Y recurrió al humor para describir la casa de su padre: “Mi viejo es un tipo que tiene seis saxofones, diez guitarras y no hay un sofá para sentarse en el living. Hay una disfuncionalidad directamente en el amoblamiento”.

Cuando el conductor le preguntó cómo le demostraba afecto Roberto, enumeró una serie de gestos vinculados con el mundo artístico: “Con guitarras, felicitándome por las canciones, incluyéndome en trabajos y dándome espacios para hacer chistes o crecer en la comedia. Esas cosas, supongo que era su forma”.

Roberto Pettinato junto a sus hijos Homero, Felipe y Tamara. “Me da un poco de miedo ser el padre que fue mi padre”, confesó Homero, quien describió al conductor como una figura ausente y reconoció que su relación estuvo marcada por conflictos y distanciamientos Felipe Pettinato Facebook

Sin embargo, ese apoyo profesional convivió con numerosas dificultades personales. “Siempre fue una relación con ciertos conflictos”, aseguró, y admitió que hubo períodos en los que no se hablaron. Aunque con los años aprendió a comprender otras perspectivas de su padre, reconoció que el vínculo sigue siendo inestable. “Sigue siendo un vaivén. Tiene sus idas y vueltas”, sostuvo. Y, entre risas, lanzó: “Para empezar, me debe mucha guita de terapia”.

En julio de 2024, durante una entrevista con LA NACION, Homero ya se había referido a las dificultades para encontrar un punto de encuentro con Roberto. “El trabajo fue un pilar para el buen vínculo entre nosotros porque capaz en lo personal nos costaba un poco más, y en lo laboral no tanto. Y mantuvimos lo que nos sale bien”, había explicado.

Durante su participación en PH, el humorista reconoció que encontró en la comedia una manera de procesar los conflictos familiares. Sin embargo, cuando en el programa de ayer Vicki Xipolitakis le preguntó si alguna vez había podido sentarse con Roberto a hablar de todo aquello que le dolió, respondió que no. “No me dan ganas. Hay batallas que uno da y hay batallas que uno abandona”, reflexionó, y explicó que terminó por aceptar a su padre como es, sin esperar determinadas respuestas.

La charla adquirió un tono todavía más personal cuando Federico Coria le preguntó cómo educaría a un hijo si algún día decidiera convertirse en padre. “Creo que es un miedo bastante común, el miedo a convertirte en tus padres”, comenzó. Y enseguida confesó: “Me da un poco de miedo ser el padre que fue mi padre, un tipo muy ausente y muy, muy presente para sí mismo, muy atento a su carrera y su camino, derramando poco para lo que había creado”.

Al mismo tiempo, reconoció que le gustaría intentar construir una familia diferente. “Me dan ganas de ponerlo a prueba y tratar de superarlo, de cambiarlo”, expresó. También se preguntó si las experiencias de su infancia pudieron haber influido en sus propias decisiones sentimentales. “Yo siento que no fui padre todavía porque no se me dio, no porque haya elegido que no, pero a veces me pregunto si no le escapé yo un poco también”, admitió. Y aclaró que, si bien había tenido relaciones estables en las que podía imaginar ese proyecto, su historia con La Reini no había sido una de ellas.

Las amenazas que recibió y el presente de su hermano Felipe

En otro momento del programa, Pettinato se refirió a una situación que atraviesa actualmente: las amenazas de un hombre al que acusa de acosar desde hace años a Sofía Gonet. Según contó, los mensajes intimidatorios comenzaron poco después de que iniciaran su relación y continuaron incluso después de separarse. La situación se agravó cuando el hombre se presentó frente a los estudios de Olga, donde trabaja el humorista, y lo amenazó cara a cara.

“Me dio miedo”, reconoció. Tras el episodio, presentó una denuncia y la Justicia dispuso medidas de protección, entre ellas un botón antipánico y custodia policial. En PH, aseguró que el hombre había sido internado en una clínica psiquiátrica y expresó su deseo de que recibiera asistencia.

La conversación derivó entonces hacia las experiencias familiares que atravesó con su hermano Felipe Pettinato, quien durante años recibió tratamientos psiquiátricos y pasó por distintas internaciones. Homero recordó la época en la que Felipe estaba obsesionado con Michael Jackson e imitaba su apariencia, aunque destacó los cambios que observa actualmente. “Hoy es una persona totalmente diferente y también eso a mí me llena mucho el corazón, verlo bien, poder charlar con él, cagarnos de risa”, expresó.

Los hermanos Homero, Felipe y Tamara Pettinato. Homero contó que actualmente habla todos los días con Felipe, aunque le gustaría visitarlo más seguido, y destacó el papel de Tamara durante los momentos más difíciles: “Es un sostén total de toda la familia” X Redes

Sin embargo, reconoció que durante mucho tiempo sintió culpa por haberse alejado de su casa cuando cumplió 20 años y comenzó a desarrollar su carrera profesional. “A mí me daba mucha culpa durante mucho tiempo de mi vida porque yo en un momento me fui”, confesó. Según explicó, al no convivir con Felipe, los cambios que atravesaba se volvían más evidentes cada vez que lo veía. “Te da mucha impotencia que no sabés qué hacer”, señaló, y recordó las dificultades para encontrar un tratamiento adecuado.

Entre las experiencias más dolorosas, mencionó las primeras internaciones de su hermano. “Nos partían el corazón”, aseguró. “Cuando cerrás la puerta del ascensor que es con reja y lo ves ahí sentadito jugando al ajedrez, realmente te desmoronás totalmente”, agregó. También habló de la incertidumbre que atravesó su familia ante los cambios en el estado de Felipe y de cómo los tratamientos podían afectar su capacidad para comunicarse.

En ese contexto, recordó el incendio ocurrido en mayo de 2022 en el departamento de Felipe, en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo. Homero contó que fue el primer familiar en llegar después de recibir un mensaje que le advertía que su hermano estaba con un amigo y que uno de los dos había muerto. “Yo estaba seguro de que era él. Estaba muy seguro de que era él”, confesó. Cuando llegó al hospital, encontró a Felipe confundido. “No anda el matafuego, no sé, fijate cómo está, fijate cómo está”, recordó que le decía su hermano, quien, según relató, todavía no sabía que Rodrigo había fallecido.

El humorista reconoció que aquella experiencia fue muy difícil para toda la familia. En abril de este año, Felipe fue condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. Un mes después, la Justicia ordenó su arresto domiciliario en otra causa, por presuntas estafas y falsificación de recetas médicas.

Más allá de lo sucedido, Homero quiso transmitir un mensaje de esperanza a otras familias que atraviesan situaciones relacionadas con la salud mental. “Espero también que tengan esperanzas porque la verdad que en algún momento hay una luz al final del túnel”, expresó.

Cuando le preguntaron si visitaba seguido a su hermano, reconoció: “Hablo con él todos los días constantemente, nos reímos mucho, pero lo voy a ver poco. Debería ir a verlo más”. También destacó el papel de su hermana Tamara en el acompañamiento de Felipe: “Tamara es la madre de todo, la madre patria directamente”, aseguró, y la definió como “un sostén total de toda la familia”.

Qué dijo sobre su relación con La Reini

“No es ‘no te amo más’, es ‘no podemos estar juntos’”, confesó Homero Pettinato sobre su relación con Sofía “La Reini” Gonet, al reconocer que todavía existen sentimientos entre ambos, pero que sus diferencias les impiden sostener la pareja (Foto: Redes Sociales)

Durante el tradicional frente a frente del programa, a Homero le preguntaron si seguía enamorado de “La Reini”. “Sí, creo que sí. No estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente es difícil describir bien lo que te está sucediendo. Es una pared contra la que reboté demasiadas veces”, respondió.

El humorista reconoció que, pese a los conflictos que atravesaron, ambos siguen experimentando sentimientos intensos cuando vuelven a acercarse. “Cuando tenemos un contacto, cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos. Pero nuevamente, rápido vuelven a emerger diferencias que vuelven a ponernos en caminos separados”, explicó.

“No es ‘no te amo más’, es ‘no podemos estar juntos’”, diferenció. Aunque no descartó una nueva reconciliación, admitió que sus incompatibilidades parecen imponerse cada vez que intentan retomar el vínculo. “No es solamente amarse”, reflexionó. Y, al explicar por qué le resulta tan difícil ponerle punto final a esa historia, reconoció: “Un día te agarra la soledad o el recuerdo o ese lugar especial que esa persona ocupa, y bueno, y tenés tu recaída”.