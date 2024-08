Cómo eligió Cris Morena a Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, la secuela de Floricienta

Escuchar

A 20 años del estreno de Floricienta, Cris Morena se muestra entusiasmada por el desembarco en la TV argentina de su nueva ficción Margarita. La entrega no contará con Florencia Bertotti, la heroína de la primera versión. Aquel protagonismo será cedido a Margarita, su hija de ficción, interpretada por Mora Bianchi, una artista de 19 años que surgió de Otro mundo, el semillero de talentos de Morena.

La producción, que se grabó el año pasado en Montevideo, se estrenará el lunes 2 de septiembre a través de la plataforma Max y a partir de octubre será emitida por Telefe. “Estoy muy feliz, las expectativas son muy altas. Estoy muy agradecida de estar hoy parada acá. Este protagónico es un placer, un honor y una responsabilidad, pero sobre todo un sueño cumplido”, señaló Bianchi a LA NACIÓN en el evento de lanzamiento de Margarita, que tuvo lugar el miércoles en La Mansión del Hotel Four Seasons.

Margarita no contará con Florencia Bertotti, la heroína de la primera versión de la historia, sino que la estrella de este “cuento hecho serie” es la hija de Floricienta, Margarita (Mora Bianchi) HBO Max

Cris Morena palpita el estreno de su nueva creación repleta de ilusiones: “Sé que esta historia la van a disfrutar mucho con sus amigos y con su familia. Que este cuento valga la pena, que sus cuentos siempre valgan la pena”, apuntó, emocionada, Cris Morena en el evento, rodeada de sus actores y de invitados especiales como Mirtha Legrand. “Margarita mantiene algo del espíritu de Floricienta, pero es una historia completamente nueva ”, anticipó su creadora en diálogo con este medio. La serie contará con algunos personajes de la historia original: Isabel Macedo y Graciela Stefani le darán continuidad a sus villanas mientras que Mery del Cerro, Rafael Ferro y Julia Calvo se suman a la trama junto a un nuevo elenco de jóvenes promesas.

Guillermo Pendino, responsable de programación de Telefe, destacó la alegría del canal de contar con una ficción de estas características entre sus próximas apuestas. “ Cris Morena atravesó todas las épocas de Telefe con sus historias. Marcó generaciones. Hoy es complicado reunir a la familia frente al televisor, pero las historias de Cris nos atraviesan a todos”, comentó al anunciar la alianza de la emisora con Cris Morena y Max. “Me explotó en el pecho hacer Margarita. Fui una arriesgada, hice 40 canciones, entrené gente y escribí la historia sin tener el contrato”, había revelado Morena tiempo atrás a LA NACIÓN.

¿Cómo elige Cris Morena a sus protagonistas?

Cris Morena junto a sus dos flamantes protagonistas: Toti Spangenberg y Mora Bianchi Gerardo Viercovich - LA NACION

El ojo de Cris Morena es infalible. Una de las bases de cada uno de sus éxitos radica en la intuición con la que selecciona a los talentos. Basta con recordar los inicios de Peter Lanzani, Lali Espósito, Luisana Lopilato, Agustina Cherri o Celeste Cid para confirmarlo. “Evidentemente, tengo ojo para darme cuenta quién tiene pasión adentro hasta por la manera de caminar. Muy rápidamente me doy cuenta cuando a una persona le brillan los ojos, tiene deseos, pasión. Hay personas que me conmueven instantáneamente. Cuando vi a Mora sentí que había encontrado a mi protagonista”, le señaló a este medio la productora de tiras juveniles más importante de la región.

Y con solo observar el andar de Mora Bianchi y de Ramiro “Toti” Spangenberg, los elegidos por Morena para protagonizar su nueva tira, cualquiera se animaría a presagiar carreras meteóricas para ambos. Ese je ne sais quoi que Morena capta al instante se trasluce en los ojos de cada uno de los actores del flamante elenco, integrantes de Otro Mundo, la escuela de artistas que cuenta con la mentoría de su creadora.

Cris Morena: "Cuando vi a Mora sentí que había encontrado a mi protagonista" HBO Max

Cada joven artista que se mueve por el semillero de talentos de Morena cuenta con una musicalidad natural y ella se encarga de delinear el color de cada uno de ellos. “ Cuando elijo a mis actores juego con una mezcla entre el cuento y la verosimilitud. Ellos son los personajes y los personajes son ellos”, le detalló a LA NACIÓN sobre sus jóvenes promesas. En algunos casos, como el de Tomás Benítez, un talentoso bailarín que forma parte del elenco, fue la propia directora de contenidos la que lo contactó a través de sus redes sociales para formalizar una entrevista junto a sus padres, después de ver publicado en Instagram un video de una de sus coreografías. Además, se destacan en el guion el personaje interpretado por Josela Barbeito (un adolescente dentro del espectro autista) y el de Joaquín Reffico, que se pondrá en la piel de un joven no binario.

“ Con Mora Bianchi fue amor a primera vista y con otros, no tanto. Tuvieron un año de entrenamiento y al llevarlo adelante uno va descubriendo la calidad de los artistas, tanto a nivel artístico como humano, que también es importantísimo. Si el artista y la persona no conviven, terminan siendo personajes siniestros que viven para el halago, la fama, el dinero y terminan haciendo cosas por plata y nada más. Eso termina por arruinar todo”, comentó Cris Morena en diálogo con este medio.

Ramiro “Toti” Spangenberg interpreta a Merlín, el interés romántico de Margarita HBO Max

Sobre el proceso de selección de talentos para su nueva ficción, Morena compartió algunos detalles: “Antes trabajaba con chicos que se iban formando mientras iban trabajando, pero ahora lo que hago es expandir el talento que ya traen . Tanto Mora como Toti [Ramiro Spangenberg] son dos grandes cantantes . Toti al principio no sabía bailar y ahora baila, además de tocar cuatro instrumentos y componer. Me emociona cuando una persona que trae naturalmente un talento, de golpe se abre, lo muestra y empieza a jugar. Para Margarita teníamos ya escritos los 40 capítulos y las 40 canciones así que tenían que aprenderse un montón de letras y ponerse a trabajar. Está saliendo fantástico, y eso es algo que me sorprende y me emociona”, le había señalado a la LA NACIÓN durante el rodaje de Margarita en Uruguay.

¿De qué se trata Margarita?

Margarita es una adolescente huérfana que no conoce su pasado por ello tampoco vislumbra su futuro: es hija de Florencia (Florencia Bertotti) y Máximo (Fabio Di Tomaso) y heredera al trono de Krikoragán, pero no lo sabe. En momentos de gran agitación en este reino ficticio, sus padres la exiliaron a ella (entonces bebé) y a sus hermanos para protegerlos, y desaparecieron del mapa.

Al enterarse de la desaparición de su familia, la villana tía Delfina se aprovecha de una huérfana que posee un gran parecido con Margarita y la pone en su lugar para apropiarse así de la fortuna familiar. A lo largo de la primera temporada, Margarita emprenderá un largo camino en busca de cumplir sus sueños artísticos, recuperar su fortuna y encontrar el amor verdadero.

Con “calidad de cine y ritmo de tira”, Margarita despliega una producción a gran escala. La propuesta cuenta con 40 capítulos, 40 canciones, 70 locaciones y un equipo de más de 350 personas que desempeñan tareas técnicas y artísticas. En diciembre de 2023 LA NACIÓN visitó el set de grabación de Margarita en Montevideo y le consultó al equipo de producción las razones que los llevaron a rodar la serie en Uruguay y no en la Argentina.

Los productores destacaron que en aquella elección se tuvieron en cuenta la calidad de las locaciones, los beneficios impositivos y la previsibilidad económica. Otra de las ventajas valoradas por los productores tiene que ver con la facilidad en la cuestión logística y las horas de rodaje por jornada. En la Argentina el límite es de diez horas, porque los rodajes de series quedaron bajo el convenio del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mientras que si ese trabajo estuviera bajo el paraguas del Sindicato de Cine y Publicidad (SICA), las jornadas podrían ser de hasta doce horas.