Cómo es “Fanático”, la nueva canción de Lali en la que muchos encuentran alusiones a sus cruces con Javier Milei: “Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño”

Escuchar

Este miércoles una imagen comenzó a circular por las redes hasta volverse viral. Se trataba de una fotografía de Lali Espósito totalmente vandalizada. Al verla, muchos usuarios creyeron que se trataba de un cartel publicitario que alguien había atacado con mucho ahínco y una infantil violencia. Otros, más prevenidos, intuían que había algo más allá. Y tenían razón.

Este jueves, la cantante presentó su nuevo tema, y la viralización de aquella imagen formó parte de una simple y efectiva campaña publicitaria. “La artista da comienzo a su nueva era musical fusionando la rebeldía del rock con la esencia del pop”, anunciaba Sony, su empresa discográfica, a través de un comunicado que hizo llegar a la prensa. Allí se indica, además, que en el nuevo tema, la voz de Lali “ahora se alza con fuerza y rebeldía rockera, sin perder la esencia y chispa pop que la define”.

Pero, más allá de este nuevo coqueteo con el rock y de una sonoridad que amplía el camino transitado por la artista, es la afilada letra de la canción la que, en cuestión de horas, convirtió el tema en uno de los tópicos más comentados en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

El tema se llama “Fanático” y tanto en su letra como en el videoclip que también fue dado a conocer este jueves por la noche, muchos creen encontrar alusiones a la tirante relación mediática que, desde antes de las elecciones, la protagonista de Casi Ángeles y Permitidos mantiene con el ahora presidente Javier Milei, su entorno más cercano y parte de su militancia.

La cuenta Fandom Aguerrido, que nuclea a miles de fanáticos de la intérprete de “Disciplina” y “¿Quiénes son?”, decidió aunar todas las supuestas referencias en un hilo. La primera de las coincidencias que marcaron fue una frase que el entonces candidato a la presidencia por La Libertada Avanza pronunció en una entrevista concedida a Radio Rivadavia en plena campaña. “No sé quién es Lali Espósito, yo escucho a los Rolling Stones”. La canción comienza diciendo: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy”, mientras que en el video se ve a Espósito con una remera que lleva impreso el logo de la mítica banda británica con los colores de la bandera argentina.

Luego, Lali canta: “Es mi fanático, me vuelve loca”, y sus seguidores consideran probable que se refiera a las declaraciones de Milei, pero también a todos los comentarios que critican a la cantante y que el líder libertario comparte en sus redes. En otro momento, la canción señala: “Y su mayor fantasía es un día ser yo”, una frase que los fanáticos de la cuenta interpretaron como una alusión al show que el primer mandatario realizó en el Luna Park, cantando, con motivo de la presentación de su último libro.

“Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”, expresa la cantante, en una de las frases más punzantes. Allí, muchos encontraron coincidencias por uno de los párrafos del texto con que, también desde X, le respondió al presidente, tras haber mantenido silencio durante meses, poniendo paños fríos a las críticas continuas: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar. Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo, a todos, lo mejor; siempre. Le mando un respetuoso saludo”. Esa frase, los fans también la emparentan con otra estrofa de la canción, que reza: “Yo no salto ni me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando”.

HILO de Indirectas y referencias de la ultima canción de LALI hacia las criticas de Milei.



ES UN ESCANDALO pic.twitter.com/ijyS9VsUxB — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) September 27, 2024

En cuanto a las imágenes del clip, los fanáticos no creen que sea casual que parte de las imágenes fueran grabadas en un depósito. Desde hace meses, algunos de los partidarios del presidente deformaron el apellido de la artista y comenzaron a llamarla en las redes “Lali Depósito”, en alusión al dinero que, según ellos, cobraba por parte de distintos municipios por brindar shows. También llamó la atención la aparición en el clip de un hombre joven que viste un traje oscuro y fuma un cigarrillo, y que aseguran que podría ser una referencia a Santiago Caputo.

Otra de las apariciones que llamó la atención es la de un hombre adulto, corpulento, que lleva puesta una campera de cuero y parece totalmente ofuscado. Ese mismo hombre, que para muchos representa al mismo Milei, rompe un cartel que lleva escrito el número 38900, una cifra que, según los fans, es el resultado de la suma de los 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, más los 8900 que fueron reconocidos tempranamente por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1984.

LA NACION