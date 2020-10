Cómo está hoy Thomas Brodie-Sangster, el nene de Realmente amor

Thomas Brodie-Sangster interpretó a Sam, un tierno niño enamorado en Realmente amor Fuente: Archivo

Se ganó el corazón de todos, luego de interpretar al pequeño Sam, el hijastro de Liam Neeson en la comedia romántica Realmente amor. Pasaron 17 años de ese papel y según han subrayado varios de sus fans, Thomas Brodie-Sangster, hoy de 30, sigue teniendo la misma cara.

Luego de que el actor participara de un programa televisivo el lunes pasado, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su rostro por lo igual que seguían estando sus facciones a pesar de los años transcurridos.

Broodie estaba promocionando su último trabajo, Gambito de reina, la nueva miniserie de Netflix, ambientada en la guerra fría y en la que comparte pantalla con Anna-Taylor Joy. Con un elegante sweater combinado con una campera negra, el actor habló sobre su apariencia juvenil con los presentadores Alex Jones y Gethin Jones.

El joven bromeó e incluso contó que en muchos lugares, como le sucedió hace poco en Canadá, no le quieren vender alcohol por su cara de niño. "Estuve allá para sacar una visa, así que no tenía mi pasaporte. Caminé rumbo al hotel y me detuve en un bar. Pensé: `Oh, genial, entraré y tomaré una buena cerveza para calentarme un poco´. Entro y me doy cuenta de que no tenía identificación. Realmente quería una cerveza y la gente se veía muy amable, me senté un rato y le mostré mi perfil de IMDB (el sitio sobre cine) al mozo, como prueba de que era mayor de edad, pero no funcionó".

El actor podría haber sido parte de Harry Potter (hizo el casting), pero no fue elegido. Después de su trabajo en Realmente amor, el británico ha participado de varios éxitos, entre ellos la serie Game of Thrones (donde le dio vida a Jojen Reed); también estuvo en Nanny McPhee; en Mi nombre es John Lennon (donde interpretó a Paul McCartney, de joven) y en Star Wars VII: el despertar de la fuerza.

