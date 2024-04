En la industria, muchos actores tienen parentescos con otros colegas, pero no siempre hablaron de sus vínculos y fueron trazando carreras muy diferentes

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Escuchar

Una tarde, cuando Jason Schwartzman estaba compartiendo un momento en familia en un viñedo, llegó su primo, Nicolas Cage, subido a una moto y con un estilismo que captó su atención. “No podía creer que alguien tan cool como él tuviera un parentesco conmigo”, recordó el actor de Tres son multitud. En esta nota, repasamos otras conexiones familiares de Hollywood y sus peculiares historias de vida .

*Richard Harris y Jared Harris

Richard Harris, el recordado actor fallecido en 2002, le contagió a su hijo Jared su pasión por la interpretación Archivo

La pérdida del gran Richard Harris todavía es palpable. El artista murió el 25 de octubre de 2002, tras una lucha contra la enfermedad de Hodgkin, pero su legado puede percibirse en el trabajo que realizan los tres hijos que tuvo fruto de su relación con Elizabeth Rees-Williams. Por un lado, Damian se abocó a la dirección (además de trabajar como guionista). Por el otro, Jamie y Jared crecieron viendo a su padre convertirse en un respetado y aclamado intérprete y siguieron por el mismo camino, apostando por construir una filmografía sólida con el paso del tiempo. A diferencia de otras figuras de Hollywood que muchas veces se rehúsan a reconocer sus privilegios, Jared ha hablado en más de una ocasión sobre ese “pase de batuta” entre él y su recordado padre, a quien ha llegado a definir como “un mito”. El actor, quien viene trabajando de manera consistente desde 1989 con su debut en cine con The Rachel Papers, ha brindado trabajos indelebles también en el plano televisivo, particularmente en series como Mad Men, The Terror y Chernobyl.

“Una de las cosas más interesantes que tenía mi padre era su negativa a ser definido de una sola manera, como en si en cierto modo disfrutara de esa parte mítica que tenía, le gustaba ser un rompecabezas”, le contó Jared a la publicación The Irish Times. Asimismo, el actor de Lincoln reveló que Richard no quería mostrarse vulnerable. “Una vez nos estábamos peleando y me dijo muy enojado: ‘No me psicoanalices’. No le agradaba que alguien tuviera la capacidad de sacarle el velo y eso lo trasladó a su profesión. Ahora, cuando se habla de él, se habla de ese halo de misterio, pero también se lo honra”, expresó Jared, quien formó parte del excelente documental The Ghost of Richard Harris (El fantasma de Richard Harris), dirigido por Adrian Sibley, en el que se exploran las contradicciones de esa leyenda del cine, la música, y el teatro.

Jared Harris en Chernobyl Archivo

“Gracias a ese documental aprendí muchas cosas de mi padre, sobre todo por ver sus primeros trabajos, por encontrarme con imágenes de su vida que nunca había visto”, declaró Jared respecto de ese vínculo en el que las charlas sobre la actuación siempre estaban presentes. “Hablábamos todo el tiempo de eso, sí, pero yo no supe valorar en esa época todo lo que me decía”, confesó Harris. “Uno de los consejos más importantes que me dio fue que actuar es simplemente eso, actuar. No lo entendí entonces, pero lo entiendo ahora, podés estudiar al personaje por mucho tiempo, pero es cuando te llega el momento de interpretarlo que toda esa información se traslada a tu trabajo y eso me lo enseñó mi papá”, declaró el prolífico intérprete.

*Patty Duke y Sean Astin

La legendaria Patty Duke junto a su hijo, el actor Sean Astin

La talentosa Patty Duke, quien murió el 29 de marzo de 2016, se convirtió, a muy temprana edad, en una de las grandes estrellas de Hollywood . La actriz obtuvo el premio Oscar nada menos que a los 16 años por su rol de Helen Keller en el film de Arthur Penn, Ana de los milagros. Desde ese momento en adelante, su carrera estuvo signada por grandes trabajos tanto en cine como en TV. La estelaridad que cosechó desde su adolescencia le permitió adquirir una plataforma vital para generar concientización sobre tópicos que la tocaban de cerca, entre ellos, las problemáticas de salud mental. Patty compartió con el mundo su diagnóstico de bipolaridad y se ocupó de sacarle el estigma a la enfermedad para poder ayudar a otras personas que estuvieran transitándola. Por otro lado, Duke tuvo una vida sentimental no exenta de escándalos , con muchos romances y matrimonios de alto perfil. A comienzos de los 70, la actriz entabló diversas relaciones, entre ellas, con Desi Arnaz Jr., con el actor John Astin y con el manager musical Michael Tell.

En ese momento, la prensa publicaba constantemente artículos sobre cómo Lucille Ball, madre de Desi, se oponía a esa relación, mientras que Patty no sabía cómo manejar la sobreexposición. Por entonces, tampoco estaba lidiando con su enfermedad con consciencia y en 1970, cuando se enteró que estaba embarazada, se casó con Tell “sin siquiera pensarlo”. De acuerdo al testimonio de la actriz, lo hizo para poder darle a su hijo, Sean Astin, un apellido. Si bien hubo rumores de que el niño era hijo de Arnaz, en su vida adulta Sean se hizo un examen de ADN que determinó que Tell era, efectivamente, su padre biológico. De todos modos, el hombre no estuvo presente en la vida de Sean, era “un extraño” para la familia, a diferencia de John Astin, con quien Duke se casó en 1972. “Crecí con mucho ruido de la prensa”, le contó Sean a la revista People. “Fue John quien se comportó como un padre, pero también me mantuve en contacto con Michael, nadie tiene la culpa de lo que pasó en ese momento”, sumó el actor de El señor de los anillos.

Patty Duke, carrera prolífica y vida privada expuesta a los medios Harry Benson - Hulton Archive

Sean contó que fue su madre quien lo inspiró para cumplir su sueño de ser actor y la describió como una mujer “que amaba sin límites” y a quien pudo entender en su adultez, ya que de joven no comprendía el motivo por el que Patty se comportaba “de manera errática”. “Antes de su muerte, pudimos expresar los sentimientos más profundos que sentíamos el uno por el otro, tratamos de decirnos cosas positivas, nuestra familia es experta en perdonar”, expresó el protagonista de Los Goonies quien, tras la muerte de Duke, siguió adelante con las causas de su madre en relación con la salud mental.

“Cuando ella recibió el diagnóstico, llegó el alivio porque pudo comprender la razón detrás de sus acciones”, recordó Astin. “Entonces, el mensaje que quiero transmitir a la gente es que todos tenemos el derecho a vivir una vida segura y sin dolor, y que todos podemos ser más compasivos con el otro, con quien está sufriendo”, subrayó.

*Nicolas Cage y Jason Schwartzman

Nicolas Cage y Jason Schwartzman, unos primos muy compinches

La dinastía Coppola está atravesada por el amor al arte . Desde el gran director Francis Ford Coppola, su hermana, la actriz Talia Shire, hasta los hijos del cineasta, Gian-Carlo, Roman y Sofia Coppola. Asimismo, el realizador de El padrino tiene como sobrinos a Nicolas Cage y a Jason Schwartzman (uno de los hijos de Talia), actores muy queridos que forjaron caminos diferentes en la industria. Los primos suelen mostrarse juntos cuando coinciden en eventos, demostrando que tienen una excelente relación.

En diálogo con The Independent, el protagonista de Bored to Death recordó cómo fue crecer en una familia llena de artistas. “Nunca me sentí un privilegiado , en absoluto”, aseguró. “Nunca quise dar por sentado nada en mi carrera, honestamente, pensé que nadie me iba a dar un papel”, añadió el actor que formó parte de los mejores trabajos del director Wes Anderson. Asimismo, cuando se le pregunta por su primo, menciona una anécdota de cuando era adolescente y, en un encuentro familiar en un viñedo, Cage apareció subido a una moto. “Pensé: ‘¿Cómo es posible tener un parentesco con alguien tan cool’”, recordó Schwartzman.

Por su parte, Cage, hijo del fallecido hermano del cineasta de Apocalipsis Now, August Coppola, quien era profesor de literatura, tiene un contacto frecuente con su primo y con su tío, quien no se reserva su opinión respecto de sus interpretaciones. En 2021, cuando se estrenó Pig de Michael Sarnoski, Francis habló maravillas del trabajo de Cage. “Mi sobrino Nicolas siempre saca alguna interpretación maravillosa de su sombrero, incluso de niño podía imitar a una computadora. Su trabajo en Pig y también en Dream Scenario de Kristoffer Borgli va más allá de la alabanza de un viejo tío”, expresó. De esta manera, los integrantes del clan Coppola demuestran lo mucho que se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos .

*Toby Stephens y Maggie Smith

Maggie Smith junto a su hijo, el actor Toby Stephens Dave Benett - Hulton Archive

En su juventud, Toby Stephens solía mirar, junto a su hermano Chris, las interpretaciones que brindaban sus padres, Dame Maggie Smith y Sir Robert Stephens , y no podía evitar sentirse cautivado por el magnetismo que ambos irradiaban. Desde ese momento, Toby supo que él también quería actuar y así se lo hizo saber a sus padres, quienes curiosamente se opusieron a esa idea. “No me dieron coraje inicialmente”, confesó el actor de Otro día para morir.

Tanto Maggie como Robert habían luchado mucho para encontrar su lugar en el mundo del teatro y del cine y no querían que sus hijos se vieran expuestos a los mismos obstáculos. “Ellos sabían que iba a ser difícil, siempre hablaban de que era una profesión dura, y que tan solo porque ellos habían podido obtener éxito no significaba que lo mismo sucedería conmigo”, expresó Toby respecto de cómo le brindaron respaldo con una condición: que él forjara su propio destino. “Me dijeron: ‘Estás solo en esto’ y no hay nada que les agradezca más que esa postura que tomaron”, añadió el protagonista de Black Sails.

Toby Stephens en la serie Black Sails Fox

Como consecuencia, Stephens confesó que, cuando empezó a presentarse a diversos castings, nunca mencionaba a sus padres. Asimismo, empezó a moverse en otros círculos para distanciarse de ellos y de las conexiones. “Fue así que tuve muchos golpes en el camino, pero también sé que llegue al lugar en el que estoy gracias a mi motivación y no por mi apellido”, aseguró Toby, quien se destacó en películas como Orlando y Posesión . “La clave de triunfar en esta industria es mantenerte activo. Un padre famoso puede ayudarte a conseguir un papel, pero eso no basta. Es un trabajo brutal que requiere de persistencia, de demostrar una y otra vez que podés hacer diferentes proyectos”, manifestó Stephens, quien en 2018 adquirió un pico de popularidad gracias a la serie de Netflix, Perdidos en el espacio, popularidad que se ratificó este año con el drama romántico, One Day, también disponible en la plataforma de streaming.

*Jonah Hill y Beanie Feldstein

Jonah Hill y Beanie Feldstein forjaron carreras muy disímiles The Grosby Group The Grosby Gro

Los talentosos hermanos Jonah Hill y Beanie Feldstein siempre supieron que querían hacerse un nombre en Hollywood y lucharon mucho para conseguirlo . Si bien Jonah empezó a trazar su carrera mucho antes, Beanie despuntó con una serie de trabajos consagratorios en películas como Lady Bird de Greta Gerwig y La noche de las nerds de Olivia Wilde. Sin dudas, la comedia es lo suyo, al igual que el mundo de los musicales. Aunque su paso por Broadway con Funny Girl fue un tanto accidentado, Feldstein, quien ya había trabajado en las puestas de Annie y Hello Dolly!, demostró que no le teme a los desafíos , precisamente aquello que admira de Jonah, quien fue dos veces nominado al Oscar como mejor actor de reparto (por El juego de la fortuna y El lobo de Wall Street).

“Mi hermano es mi mejor amigo”, aseguró Beanie, quien además compartió cómo fue el momento doloroso que atravesaron juntos y que los unió aún más: el fallecimiento de su hermano Jordan en 2017. “Acompañarnos en el duelo nos conectó muchísimo, nos volvimos inseparables, él es una de las personas más importantes de mi vida y ser su hermana es el mejor trabajo que puedo tener”, expresó Feldstein. Además, aseguró que Jonah “es su guía” en el mundo de la actuación. “Soy muy afortunada de tenerlo, siempre está cerca para brindarme un consejo desde la experiencia, es una persona tremendamente creativa y talentosa, por eso siento que tomamos caminos distintos, pero que lo hacemos a la par”.

En una entrevista que le realizó Hill a su hermana para la revista Interview, le remarcó lo mucho que la admira . “Cada vez que acepto un proyecto, aparece alguien que me dice que es tu fan número uno”, le expresó el actor y director a Beanie. “Esto está pasando con mayor frecuencia porque, como me sucede a mí, aman la forma en la que actuás, personificando un personaje pero también dejando que una parte tuya se entrometa en la ficción”.