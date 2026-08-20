Cómo sigue la salud de Alejandro Stoessel y su “incomodidad” por la decisión que tomó Tini

Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, permanece bajo seguimiento médico luego de haber sido internado esta semana por problemas de salud. Yanina Latorre aportó información sobre su estado y explicó algunas cuestiones vinculadas a las dinámicas personales dentro de la familia de la cantante.

La internación se produjo después de que el productor comenzara a sentirse mal durante una estadía en Cariló y de una serie de molestias por las que tuvo que ser trasladado al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde se le realizaron controles.

En ese contexto, la conductora señaló que Stoessel padece un cuadro crónico por el que debe mantener ciertos cuidados. “Vino hace unos días, empezó con un dolor en el pecho. Tiene una enfermedad de base: se le suben las plaquetas y le genera hemorragias internas. Se da cuenta de que no está bien cuando le agarra dolor de panza”, detalló.

Latorre también mencionó parte los resultados obtenidos durante la evaluación médica y aclaró que no se trata de una situación grave. “Tiene un par de arterias no tapadas pero casi; una arteria ensanchada, pero crónicamente. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarse. No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent, pero tiene que cuidarse”, afirmó.

En paralelo, en los últimos días circularon rumores sobre una supuesta tensión familiar relacionada con el manejo del patrimonio de Tini durante los primeros años de su carrera, así como especulaciones sobre la eventual presencia de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera en el casamiento de la artista con el futbolista Rodrigo De Paul.

Según contó Latorre, la intérprete de “La Triple T” habría decidido tomar el control de algunos aspectos de su carrera, especialmente los vinculados al dinero. “Tini no desconfía de nada, pero en un momento se plantó y quiere manejar ella, sobre todo, la parte económica de su carrera, o enterarse más, y puso un administrador”, contó la conductora.

De acuerdo con su relato, la decisión habría generado cierta incomodidad en el padre y la madre de la artista, quienes pudieron interpretar el cambio como una señal de desconfianza. “Obviamente, como mamá y papá, creo yo, que te ofende, porque la pregunta es: ‘¿Estás desconfiando de mí?’, pero ella no cree eso, quiere ordenarse”, explicó.

Latorre reiteró que “Alejandro no está peleado con la hija” y apuntó: “Hay un pequeño, si se quiere, distanciamiento laboral. Me dicen que es mentira que no están invitados ni la mamá ni el papá al casamiento, nadie ni siquiera recibió la invitación todavía. Sí es verdad que no se los vio en el Mundial. Hay una incomodidad, no enojo. Tienen diálogo, hablan”, resaltó.

También descartó que alguien le hubiera recomendado a la artista tomar medidas relacionadas con su próximo matrimonio. “Nadie le aconsejó a Tini que firme un prenupcial”, lanzó.

La conductora de SQP consideró que “Alejandro es un tipo bueno, honesto, laburador y protector, sobreprotector. Me dijeron que no hay una pelea, que Ale la va a entrar a la iglesia. Por ahí hay una conversación que tienen que tener, pero no hay pelea a muerte y no es que no están invitados al casamiento”.

En medio de las versiones que vinculaban esta situación con Rodrigo De Paul, la panelista aseguró que el novio de Tini no habría tenido participación en las decisiones personales de la cantante ni en la reorganización de su equipo de trabajo.

Finalmente, Latorre planteó cuál sería ahora el interrogante dentro de la familia y apuntó directamente al futuro laboral del productor en el marco del futuro profesional de su hija. “La duda ahora es que están viendo en un punto si Ale sigue laburando para la carrera de Tini o si directamente se aleja de todo”, concluyó.