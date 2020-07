Con una dura imagen, Jennifer Aniston busca concientizar sobre el uso de tapabocas Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 14:03

Jennifer Aniston busca impacto inmediato con una imagen, como esas que aparecen en los paquetes de cigarrillos, sobre las consecuencias de no cuidarse en medio de la pandemia del coronavirus y la crítica situación en Estados Unidos. En este caso, la actriz mostró a un amigo de ella que contrajo Covid-19 y permanece entubado, en una cama de un centro médico. A la foto le sumo un epígrafe donde insiste en la importancia del uso de tapabocas.

Mientras que los números de contagios no paran de subir, Jen y también su amiga y compañera de Friends, Courteney Cox, vienen usando sus redes sociales para transmitir un mensaje a sus seguidores. Les piden, entre otras cosas, que no se relajen y que estén atentos a las medidas sanitarias para aplanar la curva de infectados.

Ver esta publicación en Instagram [R] Una publicación compartida por Courteney Cox (@courteneycoxofficial) el 18 de Jul de 2020 a las 10:54 PDT

Este domingo, Aniston fue muy contundente al postear la imagen de un hombre entubado y en una cama de hospital. "Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente sano, sin problemas de salud. Esto es el COVID. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos de creer que podemos escapar de esto. Si queremos que esto termine -y es lo que queremos, ¿verdad?- lo que debemos hacer es, por favor, #UsarUnMalditoBarbijo", escribió junto a la foto que habla por sí sola. Y agregó: "Solo piensen en aquellos que ya han sufrido este horrible virus. Háganlo por sus familias. Y principalmente por ustedes. El COVID afecta a todas las edades".

Por su parte, Courteney Cox subió un video cómico donde puede verse a sus dos mascotas "dialogando". "¡Solo ponetelo!", le dice uno al oro. Si bien en un principio el otro se niega, hacia el final accede y termina dejándose llevar por la atracción.

Jennifer busca concientizar

Semanas atrás, la protagonista de The Morning Show ya había hecho otra publicación con un mensaje para sus seguidores sobre la importancia del uso de tapabocas. "Entiendo que los barbijos sean molestos e incómodos. Pero no te parece que es peor que los negocios estén cerrando, se estén perdiendo empleos, los trabajadores de la salud estén exhaustos. Y tantas vidas fueron cobradas por este virus porque no estamos haciendo lo suficiente", decía en esa publicación.