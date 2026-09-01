Con el apoyo de Michael Bublé y un look impactante, Luisana Lopilato brilló en el preestreno de Pepita, la pistolera

Luisana Lopilato se convirtió en el centro de atención anoche durante la avant première de Pepita, la pistolera, la película basada en la vida de Margarita Di Tullio con dirección de Lucía Puenzo. El evento se llevó a cabo en una de las salas del Cinemark Palermo y la actriz le dedicó gran parte de su tiempo a responder las preguntas de la prensa

Gerardo Viercovich - LA NACION