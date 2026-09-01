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Con el apoyo de Michael Bublé y un look impactante, Luisana Lopilato brilló en el preestreno de Pepita, la pistolera

La actriz le da vida a Margarita Di Tullio en la nueva película de la directora Lucía Puenzo. Durante la alfombra roja, acaparó todas las miradas

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Michael Bublé, muy enamorado de Luisana Lopilato, la gran protagonista de la velada
Michael Bublé, muy enamorado de Luisana Lopilato, la gran protagonista de la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
Luisana Lopilato se convirtió en el centro de atención anoche durante la avant première de Pepita, la pistolera, la película basada en la vida de Margarita Di Tullio con dirección de Lucía Puenzo. El evento se llevó a cabo en una de las salas del Cinemark Palermo y la actriz le dedicó gran parte de su tiempo a responder las preguntas de la prensa
Luisana Lopilato se convirtió en el centro de atención anoche durante la avant première de Pepita, la pistolera, la película basada en la vida de Margarita Di Tullio con dirección de Lucía Puenzo. El evento se llevó a cabo en una de las salas del Cinemark Palermo y la actriz le dedicó gran parte de su tiempo a responder las preguntas de la prensaGerardo Viercovich - LA NACION
Lopilato eligió para la velada un vestido negro tipo corsé, al cuerpo y cubierto de lentejuelas, con escote corazón. Para completar el look, llevó el pelo recogido, stilettos a tono y labios rojos
Lopilato eligió para la velada un vestido negro tipo corsé, al cuerpo y cubierto de lentejuelas, con escote corazón. Para completar el look, llevó el pelo recogido, stilettos a tono y labios rojosGerardo Viercovich - LA NACION
Junto a la actriz estuvo su esposo, el padre de sus hijos y su fiel compañero: el músico canadiense Michael Bublé. En todo momento el artista se mostró orgulloso del trabajo de Lopilato
Junto a la actriz estuvo su esposo, el padre de sus hijos y su fiel compañero: el músico canadiense Michael Bublé. En todo momento el artista se mostró orgulloso del trabajo de LopilatoGerardo Viercovich - LA NACION
Luisana Lopilato y Lucía Puenzo posaron en la alfombra roja junto al resto del elenco: Charo López, Gustavo Bassani, Camila Peralta, Malena Ferreyra y Claudio Tolcachir. El rodaje tuvo lugar en mayo de 2025 en Mar del Plata y el gran estreno del film está programado para el 3 de septiembre
Luisana Lopilato y Lucía Puenzo posaron en la alfombra roja junto al resto del elenco: Charo López, Gustavo Bassani, Camila Peralta, Malena Ferreyra y Claudio Tolcachir. El rodaje tuvo lugar en mayo de 2025 en Mar del Plata y el gran estreno del film está programado para el 3 de septiembre Gerardo Viercovich - LA NACION
Valeria Mazza, con un look total black, convirtió la invitación en una salida con su hijo Benicio
Valeria Mazza, con un look total black, convirtió la invitación en una salida con su hijo BenicioGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Clara Alonso no quiso faltas a la cita y para la noche optó por un conjunto negro que elevó con un top satinado en color arena
La actriz Clara Alonso no quiso faltas a la cita y para la noche optó por un conjunto negro que elevó con un top satinado en color arenaGerardo Viercovich - LA NACION
Muy canchera y divertida a la hora de posar, Laura Novoa llevó unos jeans anchos en negro, un top a tono y una campera dorada. Completó con lentes de sol estilo retro y una carterita roja
Muy canchera y divertida a la hora de posar, Laura Novoa llevó unos jeans anchos en negro, un top a tono y una campera dorada. Completó con lentes de sol estilo retro y una carterita rojaGerardo Viercovich - LA NACION
Flavia Palmiero combinó, en un mismo look, varios estilos y el resultado funcionó a la perfección: un jean con roturas, un top con plumas y un saco oversize rayas diplomáticas. Junto a ella posó su pareja, el reconocido productor Luis Scalella
Flavia Palmiero combinó, en un mismo look, varios estilos y el resultado funcionó a la perfección: un jean con roturas, un top con plumas y un saco oversize rayas diplomáticas. Junto a ella posó su pareja, el reconocido productor Luis ScalellaGerardo Viercovich - LA NACION
Celeste Muriega y Christian Sancho eligieron el negro y se dejaron ver muy enamorados
Celeste Muriega y Christian Sancho eligieron el negro y se dejaron ver muy enamoradosGerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Rojas, histórico compañero de Luisana Lopilato en las producciones de Cris Morena, estuvo en el evento para apoyar a su amiga en un nuevo desafío
Benjamín Rojas, histórico compañero de Luisana Lopilato en las producciones de Cris Morena, estuvo en el evento para apoyar a su amiga en un nuevo desafíoGerardo Viercovich - LA NACION
Darío Lopilato, otro de los apoyos incondicionales de Luisana, desplegó todo su glamour de la mano de su novia, Maria Irigaray
Darío Lopilato, otro de los apoyos incondicionales de Luisana, desplegó todo su glamour de la mano de su novia, Maria IrigarayGerardo Viercovich - LA NACION
Con su buen humor característico, Esther Goris participó de la avant première felicitó a la actriz
Con su buen humor característico, Esther Goris participó de la avant première felicitó a la actrizGerardo Viercovich - LA NACION
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