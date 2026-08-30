Maxi López rompió el silencio sobre Mauro Icardi y reveló qué fue lo que más le dolió

A más de una década de la separación de Wanda Nara y Maxi López y del comienzo de la relación de la conductora con Mauro Icardi, el exfutbolista volvió sobre aquella etapa de su vida y reveló qué fue lo que realmente le dolió de lo ocurrido. Lejos de poner el foco únicamente en el final de su matrimonio, habló de la confianza que había construido con quien entonces era su compañero de equipo y, especialmente, de las consecuencias que el conflicto tuvo sobre sus hijos.

El tema surgió durante su participación en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Ante la consigna “que pasen al frente los que se sintieron traicionados por alguien en quien confiaban”, López dio un paso y recordó cómo era su vínculo con Icardi antes de que comenzara su relación con Wanda.

Maxi López recordó la cercanía que mantenía con Mauro Icardi antes del conflicto con Wanda Nara: “La cosa es cuando es del círculo interno” Twitter

“Duele cuando el círculo es interno. Yo era una persona que ayudaba mucho cuando alguien lo necesitaba y el dolor es ese, cuando viene de alguien al que le llenaste la heladera porque estaba en momentos difíciles”, expresó.

Por entonces, ambos compartían plantel en la Sampdoria de Italia. López recordó que eran pocos los argentinos dentro del equipo y que él solía recibir en su casa a sus compañeros y acompañar especialmente a quienes llegaban desde Sudamérica.

“En ese equipo éramos cuatro o cinco argentinos y yo los recibía a todos. La cosa es cuando es del círculo interno. Las cosas pasan porque te podés enamorar o desenamorar, pero yo lo ayudaba como hacía con otras personas porque a mí me ayudaron antes”, explicó.

López e Icardi fueron compañeros en la Sampdoria de Italia. El exfutbolista contó que solía recibirlo en su casa y ayudarlo cuando atravesaba momentos difíciles Redes sociales

Sin embargo, aseguró que lo que terminó marcando un límite para él no fue solamente lo ocurrido entre Wanda e Icardi. “Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí”, afirmó.

López explicó que esa fue siempre su principal diferencia respecto de aquella historia. “Yo lo hablé con Solange —el segundo nombre de Wanda—. Uno puede fallar como pareja pero no como padre. Ahí se dan esas situaciones morbosas y quedan involucrados los chicos. Eso es feo”, señaló.

Los años de distancia con sus hijos

Maxi López con Valentino, Benedicto y Constantino, sus hijos

López y Nara se casaron en 2008 y tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Tras la separación atravesaron durante años un vínculo marcado por conflictos públicos y familiares.

Durante la entrevista, el exfutbolista reconoció el costo que aquella etapa tuvo en la relación con sus hijos. “Pasé muchos años sin ver a los chicos, o sea, casi diez años que los veía de vez en cuando”, explicó.

Para Maxi, ese fue uno de los aspectos más difíciles de superar. “El amor con Wanda se había terminado, pero cuando se mete con los chicos, eso yo no lo perdono. Con los chicos no”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, ambos consiguieron dejar atrás buena parte del enfrentamiento. “Eso lo pasamos, lo maduramos y con ella trabajamos juntos por y para los chicos. En muchas situaciones se metieron con mis hijos y yo no lo podía controlar”, señaló.

El presente entre ambos es muy diferente al de aquellos años. López volvió a instalarse con mayor frecuencia en la Argentina y hoy comparte con Wanda proyectos laborales y una relación mucho más cercana alrededor de la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto.

Qué le dijo a Wanda sobre Icardi y sus hijas

En medio del conflicto actual de Icardi con sus hijas Francesca e Isabella, López contó que habló con Wanda y le marcó su postura: “Le dije que me parece que se equivoca con eso porque él es el padre de las nenas” Instagram

Durante la charla también apareció un paralelo con la situación que actualmente atraviesan Wanda e Icardi, padres de Francesca e Isabella.

Lejos de celebrar que su exesposa atravesara ahora un conflicto similar al que él había vivido, López contó que incluso conversó con ella para pedirle que preservara el vínculo de las chicas con su padre. “Lo dije en una charla delante de mis hijos. Le dije que me parece que se equivoca con eso porque él es el padre de las nenas”, reveló.

La postura coincide, según explicó, con la que sostuvo durante todos estos años respecto de sus propios hijos: los problemas entre los adultos no deberían interferir en la relación de los chicos con sus padres.

Por qué decidió mantenerse en silencio

López también explicó por qué durante los momentos de mayor exposición del conflicto eligió no salir públicamente a dar su versión de cada enfrentamiento. “Yo trataba de ponerme afuera de toda la situación porque era un quilombo bastante grande que yo no podía controlar”, recordó.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia

Su preocupación, según explicó, estaba puesta especialmente en el futuro de sus hijos. Por eso intentó no sumar declaraciones que pudieran quedar registradas y que ellos le reprocharan más adelante. “Trataba de no exponer porque el día de mañana —hoy mis chicos son grandes— yo no quería tener el reproche de que me dijeran: ‘Papá, vos hiciste esto y esto’”, expresó.

Atravesar aquel período, reconoció, también implicó un esfuerzo personal. “Sabía que para que los chicos estuvieran bien yo tenía que estar bien y tuve que sacar fuerzas de donde no sabía”, contó.

Más de una década después, López aseguró haber conseguido dejar atrás buena parte de aquellos conflictos. Hoy su vínculo con Wanda se sostiene alrededor de sus hijos y de una idea que, según dejó en claro, mantuvo desde el comienzo: una relación de pareja puede terminar, pero los chicos no deberían quedar atrapados en las disputas de los adultos.