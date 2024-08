Connor, el hijo de Tom Cruise y Nicole Kidman, compartió algunos detalles de su vida y llamó la atención

Escuchar

Connor e Isabella Cruise, los hijos que Nicole Kidman y Tom Cruise adoptaron durante su matrimonio , no forman parte del mundo del espectáculo y mantienen sus vidas lejos de los flashes. Por eso, las imágenes que publicó el joven de 29 años este fin de semana en sus redes sociales llamaron la atención.

El sábado, el joven de 29 años usó las historias de su cuenta de Instagram para compartir algunas postales de sus últimos días. En las imágenes se lo puede ver rodeado de amigos mientras pesca y pasea por el muelle al atardecer durante un festejo de cumpleaños.

Connor Cruise abrió una pequeña puerta a su intimidad

En una de las postales, posa con tres personas más a bordo de un bote. Los cuatro hombres celebran la pesca de día, un enorme habitante del mar que yace sobre el piso de la embarcación. “Feliz cumpleaños”, se puede leer sobre la instantánea. En otra de las historias, Connor posa con el cumpleañero en un muelle con el atardecer de fondo.

Es sabido que Connor y su hermana, Isabella, de 31 años, mantienen los detalles de sus vidas en secreto. La última publicación del DJ data de abril de 2023, y en la foto se lo puede ver mientras juega al golf en el Pelican Golf Club en Florida. Tampoco es común verlos con su famoso padre y menos aún con Kidman, con quien no tienen relación.

Una foto juntos, 14 años después

A principios de este año, una foto de Tom Cruise junto con Connor y Bella generó asombro entre sus fans. En la postal, compartida en la cuenta de Instagram de un tercero, los tres sonríen para la cámara junto a un gran grupo de personas. Se trata de una captura que fue publicada a finales de 2023 por el exjugador de la Liga de Fútbol Americano Derrick Brooks, pero que trascendió varios meses después y es la primera imagen desde 2010 que se pudo ver del actor de Misión Imposible junto a sus dos primeros hijos.

“Buenas noches, ¡miren quién pasó por mi oficina antes de nuestro partido de Tampa Bay Lightning esta noche! Tom Cruise”, comentó el deportista en el posteo. En la imagen, Cruise abraza a Brooks mientras su hijo Connor levanta el pulgar en señal de que todo está bien y la hija de Cruise, Bella, aparece detrás de ellos.

La imagen despertó efusivos comentarios por parte de los fans y buenos deseos para la familia Cruise. “Yo también estaría emocionado, pero la verdadera pregunta es: ¿estarás en la próxima Misión Imposible?”, comentó el atleta estadounidense Justin Gatlin. “¡Esto es increíble! Felicitaciones”, sumó un usuario.

Tom Cruise y sus hijos mayores Instagram @theconnorcruise

Si bien Cruise es conocido por mantener discreción en lo que respecta a su vida privada, su relación con Bella y Connor ha sido objeto de especulación y curiosidad por parte del público. Por eso, también llamó la atención, en 2021, que Cruise asista a un partido de béisbol y a la vista de todos con su hijo. El actor y su heredero, ambos pertenecientes al culto de la cienciología, protagonizaron una salida que llamó la atención de los medios y que no se volvió a repetir.

Connor y su hermana Bella fueron adoptados por Cruise y Kidman en los 90. El actor también es padre de Suri, de 18 años, fruto de su relación con Katie Holmes, aunque no mantiene una relación cercana con ella. En cambio, sus dos hijos mayores “son cienciólogos completamente dedicados como él”, según la revista People.

Kidman, que no practica la cienciología, ha dicho en más de una ocasión que ama y apoya a sus hijos, aunque no ha logrado, tras su divorcio, mantenerse cercana a ellos. La actriz de Las horas volvió a pasar por el altar de la mano del músico Keith Urban, con quien se convirtió en madre de Sunday Rose, de 14, y Faith Margaret, de 12. En septiembre del año pasado, Kidman creyó posible juntar a sus cuatro hijos durante un evento que la tuvo como protagonista: recibió un premio a su trayectoria por parte del American Film Institute (AFI). Lamentablemente, no fue posible: Connor e Isabella decidieron no asistir al evento.

Qué hacen Bella y Connor Cruise

Egresada de la prestigiosa academia londinense Delamar de maquillaje y peluquería, Bella se dedica a la pintura y vende online sus obras, enmarcadas o impresas sobre remeras, bolsas, fundas de celulares y pins. Sus trabajos pueden verse en su cuenta de Instagram, @bellakidmancruise. Desde hace seis años está casada con un joven llamado Max Parker, y cada tanto, rompe su hermetismo y se anima a publicar alguna foto suya en Instagram, en donde mayormente comparte imágenes artísticas.

Connor, por su parte, se inclina por la cocina y la pesca. El joven también es fanático del básquet y el béisbol, y suele publicar imágenes de sus travesías en el mar. Además, se gana la vida como DJ: a través de su música viaja a distintos lugares de los Estados Unidos, Brasil e incluso es uno de los artistas de las bandejas más cotizados en Asia.

