Coolio: dan a conocer las causas de la muerte del rapero

escuchar

Seis meses atrás, una noticia al mundo de la música: el cuerpo de Coolio, de 59 años, era hallado sin vida en el baño de la casa de uno de sus amigos en la ciudad de Los Ángeles. Este jueves se conocieron las causas de la muerte del rapero estadounidense: el ganador de un premio Grammy falleció a causa de una sobredosis de fentanilo, un potente opioide sintético utilizado como analgésico con una potencia superior a la morfina.

Jarez Posey, representante del músico y vocero de su familia, le contó a The Hollywood Reporter que en el cuerpo del rapero hallaron además rastros de heroína y metanfetaminas y que los problemas de asma y el historial como fumador de cigarrillos del rapero fueron considerados, también, como factores condicionantes . Los familiares recibieron el resultado de la autopsia, por parte de la oficina forense, el mismo jueves.

El rapero estadounidense Coolio murió a los 59 años

“Los seres queridos de Coolio lo continúan recordando como un gran hombre, tanto arriba como abajo del escenario”, expresó el vocero, y adelantó que sus diez hijos planean honrar a su padre a través de la realización de documentales y proyectos cinematográficos.

Al conocerse la noticia de su muerte, Posey le había informado al portal TMZ que el famoso rapero se encontraba en casa de uno de sus amigos en Los Ángeles y decidió ir al baño, pero el tiempo pasó y su amigo, alarmado, decidió ir a corroborar que todo estuviera bien. Al no recibir respuesta, abrió la puerta y lo encontró tirado en el piso. Inmediatamente, llamó al servicio de emergencia. Al llegar, los paramédicos se encontraron con el cuerpo sin vida.

Artis Leon Ivey Jr, conocido mundialmente con el nombre artístico de Coolio, saltó a la fama en la escena del rap de Los Ángeles en los años 90 y obtuvo gran popularidad cuando grabó la canción “Gangsta’s Paradise” (que utiliza como base al clásico de Stevie Wonder “Pastime Paradise”) para la película de 1995 Mentes peligrosas, protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Justamente, la reconocida actriz fue una de las personalidades que se mostró conmovida por la muerte del músico y le dedicó un sentido mensaje en las redes. Pfeiffer le atribuyó al rapero a y su canción el éxito de la película y escribió: “Tengo el corazón roto por enterarme del fallecimiento del talentoso artista Coolio. Una vida cortada completamente, demasiado corta. Como algunos de ustedes sabrán, tuve la suerte de trabajar con él en Mentes Peligrosas, en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Recuerdo que no era más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Enviando amor y luz a su familia. Descansa en el poder, Artis Leon Ivey Jr.”.

Coolio y Michelle Pfeiffer

Aquel tema lo llevó a ganar su único premio Grammy, en 1996. Después de aquel éxito, la carrera de Coolio tuvo el impulso necesario como para seguir produciendo hits, aunque ninguno llegó a pisarle los talones a su enorme suceso. Grabó “Aw, Here It Goes!” para la secuencia de apertura del programa Kenan & Kel, de Nickelodeon.

El artista nació el 1 de agosto de 1963 en Compton, California, epicentro del rap de la costa oeste y de la escena que tuvo su pico a finales de los 80 y buena parte de los 90, conocida como gangsta rap. De hecho, su famoso hit da cuenta de ese período convulsionado en el que perdieron la vida Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.: “Pasaron la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso del gangster”, dice el estribillo del tema que tuvo tantas versiones como la paródica Amish Paradise, del comediante “Weird” Al Yankovic

Coolio grabó su primera canción en 1987: “Whatcha Gonna Do?”. Un año más tarde registró “What Makes You Dance (Force Groove)”, con Nu-Skool. En 1991 se unió al grupo WC and The Maad Circle, integrado por WC, Coolio, Big Gee y DJ Crazy Toones, y fue co-colaborador del álbum debut del grupo, Ain’t a Damn Thang Changed.

LA NACION