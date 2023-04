Se reveló el trailer de Indiana Jones y el llamado del destino, el film que marca el regreso de Harrison Ford como héroe de acción a los 80 años

escuchar

A un mes de su estreno, que ocurrirá en mayo en el festival de Cannes, finalmente salieron a la luz nuevas imágenes de Indiana Jones y el llamado del destino, la quinta entrega de la saga protagonizada por Harrison Ford. Fue durante la Star Wars Celebration en Londres que el público pudo disfrutar de un nuevo trailer y de seis minutos adicionales de proyección de lo que será la película.

Repleto de momentos clásicos, el trailer y las imágenes mostraron carreras en tuk-tuk realizadas por las calles marroquíes, a Jones montando a caballo durante un desfile callejero en la ciudad de Nueva York y luego saltando de un avión en llamas junto a Helena (Phoebe Waller-Bridge), una saqueadora de tumbas. También aparece una escena con una roca gigante, algo que generó nostalgia en los fanáticos de la saga.

Manteniendo viva la temática de la serie de películas, la historia gira en torno a un antiguo artefacto perseguido tanto por Jones como por el villano Jürgen Voller, interpretado por Mads Mikkelsen. “Hitler cometió errores y con esto los corregiré todos”, dice el malvado en el trailer, revelando sus diabólicas intenciones .

La película, que tiene previsto su estreno para el 29 de junio en nuestro país, será proyectada el 18 de mayo en el 76º Festival de Cannes, según precisaron los organizadores. Cannes aseguró en un comunicado que prepara una recepción “excepcional” para Ford y sus compañeros de reparto, entre ellos, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.

Esta es la primera película de Indiana Jones que no dirige Steven Spielberg, quien estuvo a cargo de las cuatro primeras entregas: En busca del arca perdida (1981), El templo maldito (1984), La última cruzada (1989) y La calavera de cristal (2008). La quinta entrega de Indiana Jones llega de la mano del director James Mangold.

Renaldo (Antonio Banderas) Lucasfilm Ltd.

Según trascendió, la historia vuelve momentáneamente a los años ‘40: la primera secuencia de la aventura será un flashback, que presentará una versión joven del protagonista. Debido a eso, es que la producción del film utilizó tecnología para rejuvenecer a Ford, de 80 años, digitalmente, un recurso que se utilizó varias veces en otras películas, como fue el caso de El irlandés, en donde Robert De Niro y Joe Pesci fueron rejuvenecidos digitalmente.

Sin embargo, al actor ese proceso le pareció algo inquietante, y confesó: “ Es la primera vez que veo esto, y es algo aterrador. No creo que quiera saber cómo funciona, pero sin lugar a dudas que funciona. No me hace sentir el deseo de ser más joven, y estoy contento de haber llegado a esta edad ”.

Harrison Ford, digitalmente rejuvenecido para el film Lucasfilm Ltd.

Según explicó Mangold, se utilizó una nueva tecnología para lograr, de forma convincente, devolver a la estrella a sus treinta y pico, a través de imágenes de archivo, que combinaron con nuevas filmación de Ford. “Quería tener la chance de sumergirme en una especie de película en la línea de lo hecho por George Lucas y Steven Spielberg, y darle a la audiencia una inyección de adrenalina. Y así el público no experimenta el cambio entre los años cuarenta y sesenta como un concepto intelectual, sino que se mete de lleno en el espíritu bucanero de esos viejos días”, resaltó el director.

Helena (Phoebe Waller-Bridge) Lucasfilm Ltd.

Hace casi 40 años, el 12 de junio de 1981, se estrenaba mundialmente en Estados Unidos Indiana Jones y los cazadores del arca perdida (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark), la primera aventura del héroe. La película resultó la más taquillera de 1981 tanto en los cines como en los alquileres de video. Nominada a ocho premios Oscar (entre ellos mejor película y mejor director), ganó cuatro premios técnicos: dirección de arte, sonido, edición y efectos visuales, y el gran desempeño que obtuvo en taquilla alentó a darle continuidad a la saga.

“Estas películas siempre tuvieron muchas aventuras y diversión, pero también mucho corazón y la nueva también lo tiene. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos“, explicó Ford hace unos meses en la Expo D23. “La pasé como nunca antes en mi vida durante el rodaje de la película, aunque seguirle el ritmo a este tipo es agotador”, bromeó Waller-Bridge a su lado.

LA NACION

Temas Harrison Ford