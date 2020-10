Coronavirus: Ángela Leiva contó que debió ser internada por una neumonía

Coronavirus: Ángela Leiva contó que estuvo internada con neumonía Crédito: Instagram

26 de octubre de 2020 • 17:12

La semana pasada, Ángela Leiva reveló que el hisopado por Covid-19 le había dado positivo y que transitaba la enfermedad con síntomas leves y en su hogar. Sin embargo, el fin de semana las cosas se complicaron un poco y tuvo que ser internada para hacer un seguimiento de cerca debido a una neumonía.

"¡Hola a todos! Quiero contarles que estuve todo el fin de semana internada a causa de una neumonía por Covid 19", escribió este lunes por la mañana. "Gracias a Dios nada grave, pero me internaron para tenerme controlada. Creo que mañana me voy a casa. Gracias a todos por preguntar ¡Los amo!", agregó la participante del Cantando 2020.

A pesar de la internación, Leiva aseguró que se encuentra bien. Incluso utilizó sus redes sociales para desmentir lo que algunos portales señalaban sobre su salud. "Yo dije que estaba bien, esperando el alta y lo único q hacen es asustar a la gente", manifestó.

El 17 de octubre, Ángela Leiva comunicó a través de Twitter que tenía coronavirus. "Bueno, paso a confirmar mi resultado positivo de Covid-19. Quédense tranquilos que estoy bien. Le mando un beso y abrazo enorme a mis compañeros Brian Lanzelotta y Natalia Cociuffo", escribió en la red social.

Días después, en conversación con Los ángeles de la mañana, la cantante volvió a llevar tranquilidad diciendo que estaba mejor. "Tuve síntomas leves, un poco de fiebre y tos, dolor de cuerpo, perdí el olfato totalmente, el gusto. Tengo el pecho un poco tomado, estoy con nebulizaciones. Pero lo que más me afectó es el aislamiento, porque no me lo esperaba. Y creo que parte de los que siento en el pecho es un sentimiento de bronca: estuve enojada con la situación, porque además quería hacer el homenaje a Gilda en el Cantando".

Leiva y su compañero, Brian Lanzelotta, fueron reemplazados en el certamen por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, quienes continuarán en el ciclo una vez que los "titulares" regresen.

