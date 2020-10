Coronavirus: Ángela Leiva y Brian Lanzelotta contaron cómo transitan la enfermedad

Todavía recuperándose del Coronavirus, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta contaron este jueves, en Los ángeles de la mañana, que todavía no saben cuándo vuelven al Cantando 2020 porque aún tienen síntomas, pese a que sienten que "ya pasó lo peor".

"Recién ayer pude levantarme de la cama. No la pasé nada bien. Hace una semana me levanté con fiebre, me dolían los huesos. Tuve un falso negativo pero después empecé a sentirme mal y enseguida supe que no era normal, porque nunca me había pasado. Cuando me bañé sentía que me dolía hasta la piel", explicó el cantante, vía Skype.

"No podía ni levantarme de la cama para ir al baño. Tenía cansancio, sueño, y no tenía ánimo ni de hablar. Me dolía desde la uña hasta la punta del pelo. Mi mujer me cuidó como un ángel, me traía la comida. Ella tuvo un fuerte dolor de cabeza un día y nada más. Pero me asusté mucho, no por mí sino por mi mujer y mi hija. Si seguimos mejorando y sin fiebre, en unos días ya me van a dar el alta", siguió Lanzelotta.

Por su parte, Leiva explicó que transita la enfermedad un poco mejor: "Tuve síntomas leves, un poco de fiebre y tos, dolor de cuerpo, perdí el olfato totalmente, el gusto. Tengo el pecho un poco tomado, estoy con nebulizaciones. Pero lo que más me afectó es el aislamiento, porque no me lo esperaba. Y creo que parte de los que siento en el pecho es un sentimiento de bronca: estuve enojada con la situación, porque además quería hacer el homenaje a Gilda en el Cantando".

Leiva y Lanzelotta fueron reemplazados en el certamen por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, quienes ya se aseguraron su continuidad en el certamen una vez que los "titulares" regresen.

