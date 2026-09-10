Costa habló de su salud desde la clínica tras estar internada en terapia intensiva

Costa decidió hablar públicamente sobre su estado de salud, después de varios días de preocupación entre sus seguidores y compañeros de trabajo, y llevó tranquilidad al contar cómo continúa su recuperación tras su paso por terapia intensiva.

A través de un video que compartió en las redes sociales, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) se mostró maquillada y de buen ánimo desde el Centro Medicus Azcuénaga, en Recoleta, y contó que se encuentra bien, aunque todavía bajo atención médica.

La artista se dirigió a quienes durante los últimos días le enviaron palabras de apoyo durante su internación. “Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí”, expresó primero.

En el mismo video, Costa confirmó que su evolución es favorable. “Ya estoy mucho mejor”, aseguró, antes de referirse a cuándo podrá retomar sus actividades habituales. “Ya prontito voy a volver a trabajar. Gracias a mis compañeros”, adelantó. Además de su participación en el programa conducido por Verónica Lozano, Costa integra El Club del Moro, el ciclo de radio de La 100.

Costa habló desde su internación (Video: Instagram @costaokis)

Sobre su estado de salud actual, la artista detalló: “Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda. Así que, un beso grande”, concluyó. Su internación se produjo luego de que la panelista presentara varios síntomas, entre ellos un fuerte dolor de cabeza y una intensa contractura muscular.

Tras someterse a los estudios correspondientes, los profesionales que la atendieron le practicaron distintos controles y los resultados llevaron a los médicos a determinar que debía quedar internada para recibir tratamiento y continuar bajo observación.

Según informaron, el cuadro fue originado por una infección provocada por una bacteria neumococo, la cual habría migrado al torrente sanguíneo derivando en un cuadro de encefalitis hepática, una complicación que requirió un seguimiento médico y llevó a su internación bajo cuidados específicos.

Días atrás, el periodista Guille Barrios había sido uno de los primeros en informar sobre la situación de la panelista a través de su cuenta de X, donde precisó que Costa había sido internada de urgencia a raíz del cuadro de encefalitis hepática y que, después de permanecer en terapia, se encontraba estable y había sido trasladada a una sala común.

Costa internada.

A causa de un neumococo que migró a sangre tuvo una encefalitis hepatica. Pasó por terapia intensiva y se encuentra estable en sala común.

Pronta recuperación! pic.twitter.com/CIqltdT1cE — Guille Barrios🏆🌈 (@OkGuilleBarrios) September 8, 2026

Tras ello, los mensajes de apoyo se multiplicaron en las redes sociales, donde Costa comparte habitualmente contenido vinculado a varias facetas de su vida personal y profesional. A través de sus publicaciones, la artista suele enseñar parte de sus trabajos en radio, teatro y televisión.

En sus cuentas también suele recitar poesía y compartir recortes de performances que realiza para la radio. Además, suma reflexiones personales e información acerca de los proyectos artísticos en los que participa.

El teatro ocupa un lugar destacado dentro de sus actividades, como su participación en la obra Culpables de este humor, espectáculo cómico y musical que comparte con Pablo Millán y que la llevó a presentarse en distintas ciudades.