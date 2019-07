Courteney Cox homenajeó a Missy Elliott bailando en bikini

La actriz de Friends, de 55 años, compartió un video que sorprendió a todos

22 de julio de 2019 • 20:06

Desde que abrió su cuenta de Instagram, Courteney Cox no deja de compartir fotos y videos con sus seguidores, mostrando su intimidad y la de sus seres queridos. En esta oportunidad, la actriz, de 55 años, decidió rendirle un veraniego homenaje a la cantante estadounidense Missy Elliot.

En el video se la puede ver en cámara reversa saliendo de la pileta, poniéndose un pareo, tomando un trago y caminando, mientras de fondo suena la canción "Work It", de Elliot. "Ahora sí finalmente entiendo que quiso decir Missy Elliot al expresar, 'sácate tus cosas, date vuelta y ve en reversa... Solo me tomó diez años saberlo", escribió, a modo de conclusión.

El clip, que fue publicado hace menos de 24 horas, tiene casi 2 millones de visualizaciones y 10 mil comentarios, entre los que se destacan los de algunos famosos como Kaley Cuoco, Busy Phillipps, Isla Fisher y Ashley Tisdale.

En su cuenta de Instagram, a Cox se la puede ver recordando viejos momentos de Friends, sumándose a los desafíos virales como el de "cómo te verás en la vejez" o compartiendo momentos con sus amigas, entre las que se encuentra Jennifer Aniston. Y, aunque hoy se la puede notar muy segura de su imagen, en el pasado ha confesado lo difícil que resulta envejecer en Hollywood.

"Para una mujer en esta industria, el hecho de envejecer no es fácil. Pero he aprendido la lección", contó Cox hace unos años. "En ocasiones tratás de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. (...) Lo intentás, pero un día ves una foto tuya y piensas 'Oh, Dios, estoy horrible'. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras que se disuelven y se van".