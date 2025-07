Courteney Cox abrió su propio “armario de Mónica” y sorprendió a todos al mostrar las extrañas cosas que guarda

Monica Gellar podía recibir visitas sin previo aviso sin inmutarse, porque su casa siempre estaba impecable. Pero su obsesión por el orden y la limpieza no regía en uno de los rincones de su hogar: un armario en el que objetos de todo tipo eran encajados sin ninguna lógica. La actriz que le dio vida al personaje durante las 10 temporadas de Friends, Courteney Cox, también tiene su propio armario, pero a diferencia de Monica, se atrevió a mostrarle a todo lo el mundo lo que guarda en él.

Courteney Cox instagram.com/courteneycoxofficial/

La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos con sus divertidos hallazgos. “Los que vivimos en California, casi no necesitamos un armario exclusivo para los abrigos. Por eso, esto es lo que tengo en mi armario, y es real”, comenzó explicando, antes de empezar a sacar uno por uno los extraños objetos.

“Voy a empezar con una máscara de Scream que es como un soporte para las palomitas”, indicó, mientras mostraba el recuerdo alegórico de la saga de terror que también la tuvo como protagonista. Y, con picardía, agregó: “Ahora, ¿qué probabilidades hay de que sirvas palomitas ahí? ¿O será que hay que usarla en Halloween? Bueno, la verdad es que es una muy buena idea”.

Courteney Cox instagram.com/courteneycoxofficial/

Luego levantó unos recortes de cartón que llevaban impresa su propia cara en tamaño real y los acercó a la cámara. “¿Qué demonios? Tengo máscaras de mí misma. Esta debe ser de mi paseadora de perros. Ella hizo máscaras de mí, y todavía las conservo. Bueno, qué raro”, indicó,

Y siguió: “Entonces, vi esto. Son los únicos abrigos que tengo en mi armario. Estos pequeños impermeables. Esto no es para un bebé. No, seguramente es de Lily, y este es de Bear”, dijo riendo, refiriéndose a sus dos Cavalier King Charles Spaniel. “Por si salen a pasear bajo la lluvia”, explicó.

En ese momento, apareció en plano una misteriosa bolsa que sorprendió hasta a la misma actriz. “Una bolsa que da miedo. No sé, pero me da vergüenza y me pone nerviosa”, reveló. Y luego, mostrando a otro recorte de cartón, esta vez con la parte superior de su cuerpo impresa, bromeó: “Mira esto. Es como si estuviera obsesionada conmigo misma, pero en realidad no lo estoy, lo juro”.

La actriz siguió hurgando en su armario y siguió sorprendiendo a sus seguidores con sus curiosos hallazgos: “Una herramienta para hacer velas. Hago mis propias velas. Eso es lo que hago todo el día, y luego te las vendo”, bromeó.

“Este armario me pone muy nerviosa. Bueno, ¿qué más tenemos? Sábanas que nunca voy a usar. Me gusta mucho este libro de Friends. Ah, eso me recuerda a Phoebe Buffay cuando Lisa [Kudrow] quería mantener su voz así; me acabo de recuperar de un resfriado”, dijo, refiriéndose a un episodio de la exitosa serie.

Entonces, en el clip incluyó una escena del episodio, en el que Phoebe (Lisa Kudrow) intenta enfermarse nuevamente cuando Mónica se resfría, ya que prefiere los efectos que el resfriado le daban a su voz para cantar.

Otra vez en su armario, Cox descubrió una serie de cestas apiladas una dentro de otra. “¿Qué hay en esta cesta? Mirá, hay cestas dentro de cestas. Hay una cesta con otra cesta, y luego cestas de otros tamaños, con cestas de otros tamaños, y luego una cesta más grande. ¡Vaya, tengo problemas!”, indicó.

Pero la cadena de objetos raros no terminó allí. Al encontrar un álbum de fotos, eligió mostrarle una de las imágenes a sus 15 millones de seguidores: “Esta es mi mamá cuando era un bebé. Este es un álbum realmente importante. Me alegro de haberlo encontrado”.

Para el final, la actriz señaló, mirando a cámara: “Sé lo que voy a hacer esta noche: voy a limpiar este armario”.