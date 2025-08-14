El espectacular rediseño de casa de Courteney Cox con los gemelos de “Hermanos a la obra”

A principios de 2025, Courteney Cox, la recordada Mónica Geller de Friends y la icónica Gale Weathers de Scream, se sumó a Drew y Jonathan Scott, los gemelos de Hermanos a la obra, para un capítulo muy especial de Celebrity IOU (Remodelaciones con Celebridades). Pero, esta remodelación esta vez no fue para ella, sino en la de su gran amiga Marisa.

Las amigas se conocieron en 2020, cuando la actriz contrató a Marisa para pasear a sus perros, Bear y Lily. Desde entonces, su vínculo creció hasta convertirse en una amistad cercana y sólida. Por eso, Cox decidió sorprenderla con un regalo que le cambiaría la vida: renovar por completo el primer piso de la casa que comparte con su esposa Annie, su hija pequeña June y, próximamente, un nuevo bebé en camino.

Courteney Cox en Celebrity IOU

En el reality, Drew y Jonathan trabajan con grandes nombres como Halle Berry, Drew Barrymore, Wilmer Valderrama, Kris Jenner, entre otros, para renovar hogares para los seres queridos de las celebridades. En el primer episodio de la primera temporada estuvo nada más y nada menos que Brad Pitt.

“Cada episodio de Celebrity IOU me hace llorar”, contó Jonathan. “Para mí y para Drew, es una experiencia muy positiva y conmovedora poder ayudar a quienes tanto lo merecen y saber que estas renovaciones realmente cambian vidas”, agregó en una entrevista.

Courteney Cox ayudó a remodelar la casa de su gran amiga Marisa

Los hermanos Scott junto a Courteney Cox y la familia de su amiga Marisa

Una cocina inspirada en la de Courteney

Antes de la reforma, la cocina de Marisa era incómoda, con electrodomésticos mal ubicados, poco espacio de guardado y una distribución poco práctica. La pileta de la cocina estaba casi escondida, y la heladera quedaba lejos del horno.

La cocina antes de la reforma

Inspirada en su propia cocina (que Marisa siempre había admirado), Courteney ideó un espacio cálido y funcional: suelos de roble, armarios a medida, una isla amplia y un comedor en el mismo ambiente. La apertura de la pared que separaba la cocina del living permitió mayor luz, circulación y la posibilidad de vigilar a los niños mientras se cocina. “Esto es como una casa de verdad”, exclamó Marisa al ver el resultado.

La remodelación de la cocina se inspiró en la propia de la actriz

Un living sin caos

El living anterior era pequeño, lleno de juguetes y con barreras improvisadas para perros y niños. Tras la reforma, se convirtió en un espacio ordenado y elegante, con espacio de guardado inteligente detrás de la chimenea, una nueva barrera de hierro plegable y un diseño pensado tanto para recibir amigos como para relajarse en familia.

El living estaba lleno de juguetes y era pequeño

Luego, convirtieron el espacio en un lugar elegante

La transformación del cuarto de juegos

Detrás del living, una habitación subutilizada se reconvirtió en la sala de juegos perfecta. Con muebles a la altura de los niños, amplios espacios de guardado y un nuevo aire luminoso, se transformó en un lugar donde June y su futuro hermanito podrán jugar sin invadir el resto de la casa.

La pequeña habitación detrás del living fue completamente renovada

Crearon un espacio de juegos para los niños

Más allá del impacto estético, el gesto de Courteney fue un acto de cariño profundo. “No sé qué hice para merecer esto… Me ha cambiado la vida”, dijo Marisa, visiblemente emocionada.

Para Courteney, que confesó que de no ser actriz le habría encantado ser arquitecta, el diseño es una pasión y, en este caso, también una forma de decir “te quiero” con paredes derribadas, luz natural y rincones pensados para la felicidad de una familia que crece.