El talento oculto de Courteney Cox, la estrella de Friends, que muy pocos conocen

No es la primera vez -ni seguro la última- que los actores busquen otros horizontes más allá de los trabajos que desempeñan en los sets de filmación o sobre los escenarios y, en muchas ocasiones, la música suele ser uno de ellos. Sin embargo, varios eligen disfrutar de su talento puertas para adentro y eso es lo que hizo durante todo este tiempo Courteney Cox, la estrella de Friends.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

Conocida por ponerse en la piel de Monica Geller en la icónica sitcom de los 90, la actriz compartió un video en el que mostró una de sus habilidades ocultas y sorprendió a más de uno. “Calentando para Stagecoach”, escribió en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 15 millones de seguidores. Sus palabras hicieron referencia al festival de música que se llevó a cabo días atrás en California.

Cox como Mónica Geller en Friends NBC

Allí, se la vio sentada sobre la banqueta de su batería tocándola al ritmo de “Black in Back”, de AC/DC. Mientras la canción de la banda australiana sonaba de fondo, la actriz de 60 años golpeaba los platillos.

Como era de esperar, los likes no tardaron en colmar la publicación, al igual que los comentarios de sus fanáticos, quienes no podían creer lo que escuchaban. “Es como si fueras buena en todo lo que hacés. ¡Estoy sin palabras! Esta canción es fuego, por cierto"; “AC/DC? Me gusta más AC/CC!!”; “¡Buen trabajo! ¡Inspira a los niños! ¡La música es demasiado importante“ y ”Hey Monica, ¡deberías formar una banda con Phoebe Buffay!“, fueron los más destacados.

El comentario del profesor de batería de Courteney Cox (Foto: Captura Instagram@courteneycoxofficial)

Sin embargo, el mensaje que no pasó inadvertido fue el de su profesor de batería John Stamos, el actor, baterista y escritor estadounidense, quien la felicitó por su performance: “Increíble. Hacés sentir orgulloso a tu primer profesor de batería (yo)”.

Pero, el kit de percusión no es el único instrumento que Cox sabe tocar. Durante la emblemática serie, su personaje Monica tocó en varias oportunidades el piano. De hecho, en 2021 compartió un video en su red social en la que entonó “I’ll Be There for You”, la banda sonora de Friends, tema que pertenece a la banda estadounidense de rock The Rembrandts.

En la filmación estaba junto a su amigo y músico Joel Taylor, quien la acompañó tocando la guitarra. Al finalizar, se escuchó lo que muchos seguidores interpretaron como la voz de Matthew Perry, el actor que se puso en la piel de Chandler Bing y que fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

Courteney Cox también toca el piano

“Toqué el piano con Elton John”, dice la descripción de la biografía de Instagram de Courteney. Es que, en 2021, se viralizaron unas imágenes en las que el cantante y compositor británico tocaba el piano junto a ella, mientras entonaba junto Ed Sheeran y Brandi Carlile “Tiny Dancer”, uno de sus clásicos.

Cox junto a Elton John, Ed Sheeran y Brandi Carlile

Entre los actores de Friends que mostraron su habilidad con algún que otro instrumento musical, se encuentra Lisa Kudrow, que se puso en la piel de Phoebe Buffay, y en varias ocasiones mostró cómo toca la guitarra, aunque era algo que odiaba. De hecho, en un momento les pidió a los creadores de la serie que le dieran otro instrumento, pero esto nunca sucedió. A pesar de esto, su interpretación y sus canciones con guitarra se convirtieron en un elemento icónico de su personaje.