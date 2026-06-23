Crecen los rumores sobre un romance entre Mika Abdalla y Josh Heuston, compañeros en Off Campus

Mika Abdalla podría haber encontrado nuevamente el amor. La protagonista de Off Campus, una de las series juveniles más exitosas del momento, fue fotografiada junto a Josh Heuston, su compañero de elenco, durante un viaje a París, y las imágenes despertaron una ola de especulaciones sobre un posible romance.

La versión comenzó a circular apenas semanas después de que el representante de la actriz confirmara el final de su compromiso con Jake Short. A comienzos de junio, el vocero explicó a Us Weekly que la pareja había decidido poner fin a su relación, aunque seguían manteniendo un vínculo cordial.

Mika Abdalla en Off Campus Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

“Debido al reciente interés en la vida personal de Mika, sería un error no mencionar que ella y Jake ya no están juntos. Siguen apoyándose mutuamente y mantienen una relación amistosa, y amablemente piden privacidad y respeto”, señaló. Los actores estaban juntos desde que coincidieron en el rodaje de la película Sex Appeal.

¿Romance en puerta?

Los rumores sobre un acercamiento entre Abdalla y Heuston comenzaron durante la promoción de Off Campus. Según recordó la revista HOLA!, los seguidores de la ficción advirtieron una química especial entre ambos que se hizo evidente en entrevistas, eventos y publicaciones en redes sociales.

La teoría ganó fuerza hace unos días, cuando un programa de radio australiano aseguró que fuentes cercanas a los actores habían confirmado que estaban saliendo. Sin embargo, el tema explotó definitivamente con la aparición de una serie de fotografías tomadas durante un viaje a París.

Las imágenes, difundidas por la cuenta de Sensacine México, muestran a los intérpretes recorriendo la ciudad juntos y compartiendo distintos momentos de cercanía. En algunas postales aparecen dentro de un kiosco, muy próximos entre sí, mientras que en otras se los ve en un bar y en un avión. En una de las fotografías, incluso, Abdalla toma a Heuston del brazo mientras ambos sonríen a cámara.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente la relación. Sin embargo, las imágenes fueron suficientes para alimentar las especulaciones de los fanáticos, que desde hace meses siguen de cerca la conexión entre las dos estrellas de la serie.

Un vínculo que trascendió la pantalla

Josh Heuston como Justin en Off Campus Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

En Off Campus, adaptación de las populares novelas románticas de Elle Kennedy, Abdalla interpreta a Allie Hayes, uno de los personajes centrales de la historia. Heuston, en tanto, dio vida a Justin Kohl durante la primera temporada.

Mientras los rumores sobre su relación siguen creciendo, el futuro profesional de ambos dentro de la serie será diferente. En la segunda temporada, Mika Abdalla volverá como Allie Hayes, y se convertirá en una de las protagonistas centrales junto a Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn).

Por su parte Heuston no regresará en los nuevos episodios. La showrunner Louisa Levy confirmó que el actor no estará disponible para la continuación debido a conflictos de agenda, aunque dejó abierta la posibilidad de recuperarlo más adelante.

¿Quién es Mika Abdalla?

Mika Abdalla comenzó su carrera como modelo publicitaria infantil en Texas, su estado natal. Supo desde muy chica que la actuación era su vocación. Multifacética, Abdalla combinaba su escolaridad con clases de canto y baile de salón, una formación que años después la transformó en la Allie ideal.

La actriz dio sus primeros pasos en TV de muy chica con papeles en series y telefilms como Project Mc², hasta que llegó a interpretar personajes y proyectos más adultos en los films Sex Appeal, El snack shack y las series Flash, The Pitt y Suits: LA.

Aunque inicialmente Abdalla audicionó para interpretar a Hannah, las creadoras de la serie, Louisa Levy y Gina Fattore, ya la tenían en mente para Allie. “Cuando tuvimos que vender el proyecto a los ejecutivos, armamos una presentación que incluía imágenes de Mika como Allie que sacamos de sus fotos de la película Snack Shack y de su perfil de Instagram. Eso fue mucho antes de las audiciones”, aseguraron.