Off Campus: quiénes son los protagonistas de la serie del momento

La ficción de ocho episodios ya está disponible en Prime Video y provocó un suceso instantáneo; Jennifer López se sumó al boom al realizar un video para redes con una de las protagonistas

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

Hubo un tiempo en que el impacto de una nueva estrella surgida de la pantalla se podía medir en entradas vendidas, en cifras de rating, en cantidad de tapas de revistas o portadas de suplementos de Espectáculos.

El paso del anonimato a la fama podía ser rápido, pero la popularidad solía llegar después de un tiempo prudencial y unas cuantas experiencias fallidas. Ahora los parámetros son otros: las nuevas celebridades pasan de la oscuridad al centro de la escena literalmente de un día para el otro. Virtuales desconocidos un miércoles y famosos a escala global el jueves, los protagonistas de la nueva serie romántica de Prime Video, Off Campus, ya se convirtieron en la obsesión de los espectadores que la llevaron al primer puesto entre las ficciones más vistas de la plataforma y de los usuarios de redes sociales siempre ávidos de encontrar a sus próximos favoritos.

Así como pocos meses atrás Connor Storrie y Hudson Williams se transformaron en el eje de un fenómeno ineludible gracias a sus papeles en Más que rivales (HBO Max), ahora la varita de internet parece haber hecho su magia con los protagonistas de otra historia de amor y pasión nacida entre un partido y otro de hockey sobre hielo.

Off Campus, la serie romántica del momento

Basada en las novelas escritas por Elle Kennedy, los ocho episodios de la serie de Prime Video -que ya tiene una segunda temporada confirmada-, se enfocan en la pareja que forman Garrett Graham (Belmont Cameli), el popular capitán del equipo de hockey de la Universidad Briar, y Hanna Wells (Ella Bright), una tímida estudiante de música. Claro que, como en los textos de origen, la trama también incluye a sus amigos, los potenciales protagonistas de las temporadas por venir.

Utilizando la misma fórmula aplicada en Bridgerton, cada una de las cuatro parejas protagonistas de la saga Off Campus tiene una novela dedicada a su historia de amor, por lo que si todo sigue como lo indica el ávido interés del público es solo cuestión de tiempo para que el elenco completo de la nueva serie pase de ser cuasi desconocido a transformarse en los flamantes novios y novias de internet. Así, para adelantarse a lo que vendrá acá sigue una lista de quiénes son y qué hicieron hasta ahora los protagonistas de Off Campus.

Belmont Cameli

Belmont Cameli interpreta a Garrett, el capitán del equipo de hockey sobre hielo Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Edad: 28 años

Personaje: Garrett Graham

Biografía: nacido en Chicago, Cameli nunca planeó dedicarse a la actuación. De hecho, había empezado la universidad para estudiar finanzas cuando la repentina muerte de su padre cambió su perspectiva. “Hasta ese momento estaba recorriendo el camino que se esperaba de mí. Estudiar en la universidad, recibirme, ir a Chicago, conseguir un trabajo en el mundo corporativo. Pero en cuanto me puse a pensar en la posibilidad de hacer otro recorrido, dejé todo eso atrás porque me di cuenta de que iba a ser muy infeliz en esa vida”, explicó el actor hace pocos días en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Aquella revelación lo llevó primero a probar suerte en el modelaje y eventualmente a la actuación, y a Off Campus, donde obtuvo su primer papel como protagonista. Para demostrar su veloz ascenso en Hollywood basta con ingresar a cualquier red social invadida desde el estreno de la serie de imágenes y anécdotas de la vida del actor antes del salto. Entre ellas se destaca especialmente la que cuenta que a los 19 años decidió donar un riñón para que un amigo de la infancia, con el que no era compatible, pudiera formar parte de una cadena de trasplantes que le salvó la vida a él y a otras seis personas.

Carrera hasta ahora: antes de interpretar a Garrett, el capitán del equipo de hockey sobre el que gira la trama de la ficción, Cameli apareció en el revival de la comedia juvenil Salvados por la campana, el largometraje de Déjate llevar, una olvidable adaptación de una novela apuntada al público juvenil disponible en Netflix, la película de terror Until Dawn: Noche de terror y el film The Alto Knights: mafia y poder (disponible en HBO Max), protagonizado por Robert De Niro.

Ella Bright

Ella Bright es Hannah, la estudiante de música que sueña con ser compositora Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Edad: 19 años

Personaje: Hannah Wells

Biografía: a pesar de haber nacido en Nueva York, la joven intérprete se crio en Inglaterra. La hija menor de la casa, Ella, siempre supo que quería actuar. “A los dos años memoricé el poema La noche antes de navidad e insistía en interpretarlo una y otra vez. Si me equivocaba volvía a empezar. Mis padres se dieron cuenta de lo mucho que disfrutaba hacerlo y a los cinco años me inscribieron en clases de actuación”, contó Bright durante la campaña de prensa de Off Campus, dónde también reveló que es una gran admiradora de Millie Bobby Brown.

Años antes, la actriz había contado que le encantan los musicales y que su preferido es Hamilton, sin imaginar que eventualmente llegaría a trabajar con Phillipa Soo, integrante del elenco original de la obra, que se sumó a la segunda temporada de la serie de Prime Video que empezó a grabarse hace pocos días en Vancouver.

Carrera hasta ahora: a pesar de ser la más joven del elenco de Off Campus, Bright es la que más experiencia tiene en encabezar una serie: a los ocho años debutó profesionalmente en un episodio de la ficción británica Legends, unos años después participó de la comedia cinematográfica Holmes & Watson, encabezada por Will Ferrell y John C. Reilly y a los doce fue elegida para protagonizar la serie Malory Towers, en la que trabajó por siete temporadas.

En 2023 interpretó la versión adolescente de Kate Middleton en The Crown y aunque su vocación seguía estando relacionada con el mundo artístico y ya había tenido un exitoso pasaje por el teatro cuando se sumó al musical de Harry Potter para encarnar a Lily Luna Potter, la hija de Harry y Ginny Weasley, Bright decidió que quería ir a la universidad. Claro que cuando se estaba preparando para dar los exámenes de ingreso le ofrecieron hacer la audición para Off Campus, se quedó con el papel principal y entonces, por ahora, su única experiencia universitaria es la que tendrá en la ficción.

Stephen Kalyn

Stephen Kalyn es Dean, el personaje más popular entre el público Amazon MGM Studios

Edad: 28 años

Personaje: Dean Di Laurentis

Biografía: nació en Toronto, Canadá. A diferencia del resto del elenco de Off Campus, Kalyn ya sabía jugar al hockey sobre hielo antes de formar parte del programa. Aunque originalmente había ido a la universidad para estudiar cine, a los dos años de su ingreso cambió de rumbo y decidió dedicarse a la actuación.

Carrera hasta ahora: en 2020 debutó en televisión con una aparición en la serie canadiense Transplant y luego sumó experiencia en episodios de La ley el orden: Toronto, Juegos sexuales, la ficción inspirada en Relaciones peligrosas, disponible en Prime Video, y en el spin-off de The Boys, Gen V.

Su acercamiento a Off Campus y su personaje en la trama fue a través de su prometida, una fanática de las novelas de Kennedy, quién lo alentó a que se presentara al casting para interpretar a Dean, el rubio playboy universitario. A pesar de que el actor tiene pelo castaño, los productores lo eligieron sin dudarlo, especialmente cuando probaron su química en pantalla con Mika Abdalla, la encargada de interpretar a Allie, su futura pareja en la ficción. La estrategia resultó mejor de lo esperado: a pesar de que en la saga literaria el romance entre Dean y Allie llega recién en la tercera entrega, las escenas dedicadas al dúo en el episodio seis causaron tal impacto en los espectadores que muchos insisten para que la segunda temporada gire en torno a ellos.

Mika Abdalla

Mika Abdalla es Allie, la mejor amiga de Hannah e interés romántico de Dean Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Edad: 26 años

Personaje: Allie Hayes

Biografía: la intérprete que comenzó como modelo publicitaria infantil en Texas, su estado natal, supo desde muy chica que la actuación era su vocación. Multifacética, Abdalla combinaba su escolaridad con clases de canto y baile de salón, una formación que años después la transformó en la Allie ideal.

‘OFF CAMPUS’ star Mika Abdalla and Jennifer Lopez meet. pic.twitter.com/uQHodSZjJN — Film Updates (@FilmUpdates) May 23, 2026

Carrera hasta ahora: al igual que Ella Bright, Mika también comenzó a trabajar en TV desde la infancia con papeles en series y telefilms como Project Mc² (disponible en Netflix), hasta que se “graduó” con personajes y proyectos más adultos en los films Sex Appeal (Disney+), El snack shack y las series Flash, The Pitt (HBO Max) y Suits: LA.

Jennifer Lopez sorprendió a los fanáticos al sumarse al furor por Off Campus

Aunque inicialmente Abdalla audicionó para interpretar a Hannah, las creadoras de la serie, Louisa Levy y Gina Fattore, ya la tenían en mente para Allie. “Cuando tuvimos que vender el proyecto a los ejecutivos, armamos una presentación que incluía imágenes de Mika como Allie que sacamos de sus fotos de la película Snack Shack y de su perfil de Instagram. Eso fue mucho antes de las audiciones”, explicaron las guionistas en plena promoción del programa que logró captar la atención de una espectadora especial. En el segundo episodio, Allie aparece en una fiesta de disfraces vistiendo una versión del famoso vestido verde de Versace que usó Jennifer Lopez en los premios Grammy de 2000. “Amo este shooooww”, escribió Lopez en X al retuitear un clip de la escena en la que el personaje baila al ritmo de su canción “On The Floor”. Este fin de semana la mención derivó en un divertido encuentro entre J.Lo y Abdalla.

Antonio Cipriano

De Broadway al hielo: Antonio Cipriano interpreta a John Logan en la serie Amazon MGM Studios

Edad: 26 años

Personaje: John Logan

Biografía: nacido en Michigan, desde muy temprano la vida de Cipriano giró en torno a las artes escénicas. En la secundaria ganó un concurso de teatro auspiciado por Sutton Foster, la estrella de Broadway originaria de Michigan, como él. Luego representó al estado en la competencia nacional de teatro musical y aunque en esa oportunidad no se llevó el trofeo, su aparición en el concurso, reconocido como semillero de futuras estrellas del musical, le consiguió su primer trabajo profesional.

Apenas salido de la escuela secundaria, Cipriano fue contratado para encabezar Jagged Little Pill, la obra inspirada en las canciones de Alanis Morrisette. En los últimos años a su experiencia en Broadway el actor y cantante le sumó apariciones en series como La vida sexual de las universitarias (HBO Max), National Treasure: más allá de la historia (Disney+) y Pretty Little Liars: Original Sin (HBO Max), entre otras. Además de lanzar sus propias canciones, Cipriano, al igual que Cameli, también formó parte del elenco de The Alto Knights: mafia y poder, aunque el dúo que ahora interpreta a los mejores amigos Garrett y Logan en Off Campus no se cruzó en el rodaje del film y apenas se vio el día de la premiere.

India Fowler

La actriz inglesa se sumó a la segunda temporada de Off Campus Netflix

Edad: 22 años

Personaje: Grace Ivers

Biografía: A diferencia de sus compañeros de elenco en Off Campus, la actriz nacida en Londres no aparece en la primera temporada de la serie. De hecho, su ingreso a la ficción fue revelado tras el estreno de los ocho episodios en los que su personaje solo es mencionado de pasada. Sin embargo, los conocedores del universo narrativo creado por Kennedy saben que eventualmente Grace aparecerá en escena como el interés romántico de Logan (Cipriano).

Carrera hasta ahora: con mucha experiencia en series como Safe, White Lines (ambas disponibles en Netflix) y La agencia (Paramount+), en la que interpretó a la hija adolescente del personaje de Michael Fassbender, y la película La calle del terror: la reina del baile (Netflix), Fowler ya se sumó a las grabaciones de Off Campus que comenzaron la semana pasada en Vancouver, Canadá.

Jalen Thomas Brooks

Jalen Thomas Brooks se hizo conocido en The Pitt y ahora está en Off Campus Amazon MGM Studios

Edad: 24 años

Personaje: John Tucker

Biografía: nacido en Las Vegas, Nevada, el actor creció jugando al básquet y soñando con una carrera en las artes. Así, apenas terminó el secundario en lugar de ir a la universidad optó por mudarse a Los Ángeles en busca de trabajo en la industria audiovisual.

Carrera hasta ahora: aunque ya había aparecido en unas cuantas series como Supergirl, Animal Kingdom y Walker, la carrera de Brooks tomó velocidad cuando fue elegido para interpretar al enfermero Mateo Díaz en la primera temporada de The Pitt. Su destacada actuación en el drama premiado en apariencia no tiene mucha relación con el tono y el personaje que le toca interpretar en Off Campus.

Tucker es el integrante más joven y sensible del grupo de jugadores que comparte una casa en la periferia de la ficcional Universidad Briar. Sin embargo, en el rodaje de los dos primeros episodios del romance juvenil, el actor descubrió que la dirección estaría a cargo de Silver Tree, la misma realizadora con la que ya había trabajado en The Pitt. El hecho de que su personaje es el protagonista del cuarto libro de la saga hace que, por ahora, Brooks tenga un rol secundario en Off Campus, lo que eventualmente podría permitir que su personaje en el drama médico regresara al turno diurno del hospital. Es que para explicar la ausencia de Díaz en la segunda temporada-mientras el actor grababa la serie de Prime Video en Canadá-, el guion mencionó que el enfermero se había cambiado al turno noche.