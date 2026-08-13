Cristian Castro terminó el secundario a los 51 años: “Quiero que se sientan orgullosos de mí”

En las últimas horas, Cristian Castro se volvió tendencia en las redes sociales y no fue precisamente por el lanzamiento de una nueva canción. Tampoco por un nuevo romance o escándalo mediático. Esta vez, el motivo que lo llevó a estar en todos lados fue su graduación del secundario, a los 51 años.

La entrega de diplomas se produjo ayer por la tarde en un teatro de la Ciudad de México y fue transmitida en vivo por la cuenta oficial de la institución. Allí, se lo pudo ver al egresado vestido con la clásica capa y birrete de graduación y muy emocionado por haber alcanzado este logro a esta altura de su vida. Como era de esperarse, estuvo acompañado por su madre Verónica Castro, quien fue la gran invitada de honor de la ceremonia.

“Quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí”, dijo Cristian sobre este gran título que acaba de conseguir con honores. Tras advertir que le costó volver a sentarse a estudiar, el intérprete de “No podrás” reveló cómo iba a continuar el festejo después del evento con sus compañeros. “Vamos a tener una fiesta muy hermosa con invitados. Me va a hacer una cena ahí, en su casa (en referencia a su madre)”, contó.

A pesar de sus problemas de salud, Verónica Castro no quiso perderse este gran reconocimiento que recibió su hijo. Con un tanque de oxigeno portátil como su gran aliado, la reina de las telenovelas mexicanas compartió el orgullo que siente por Cristian. “La verdad, es un momento, una noche que no esperaba. La soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz, porque realmente él tenía una comezón, que tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo que ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’”, expresó ante los presentes.

Quien también debió compatibilizar su carrera artística con su formación universitaria, la graduada en Relaciones Internacionales a principios de los 70 felicitó a su hijo por este gran esfuerzo: “Lo felicito con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria. Da miedo. Me acuerdo cuando entré a la prepa, hace mil años, daba miedo (…) Esos años de estudio dan mucho dolor, mucha tristeza, mucho cansancio. Pero cuando la terminas, ay, Dios mío, qué alegría. Y esta noche es de pura alegría porque terminaron. Nuestros hijos están aquí, los papás, los primos, los tíos. Ay, Dios mío, cómo abre los ojos el estudio”, reflexionó quién no quiso perderse este evento tan especial.

Un sueño pendiente y el desafío de la universidad

Si bien en su momento Cristian Castro había cursado el primer año de bachillerato, los compromisos laborales, los shows y las giras dificultaron su continuidad, teniendo que abandonar sus estudios. Sin embargo, ese sueño pendiente de “terminar la prepa” siempre estuvo latente a lo largo de estos 30 años de carrera, por lo que hace un tiempo el intérprete de “Azul” tomó la decisión de anotarse en una institución y terminar sus estudios a distancia.

Por supuesto que no fue fácil. Durante los dos años y medio que duró el curso, el fanático del heavy metal tuvo que hacer malabares para compaginar su agenda artística con las clases virtuales, trabajos prácticos y exámenes. De hecho, el alumno reconoció que hubo momentos en los que pensó en abandonar todo nuevamente. Sin embargo, la ayuda y el acompañamiento personalizado de sus profesores lo alentaron a seguir adelante.

Con su diploma en mano, el músico sigue soñando: “Vamos a hacer una licenciatura en Diseño Industrial”, anunció entusiasmado. “Es algo que me ha interesado. Me gustan mucho los productos. Me gusta mucho, cada vez que veo un champú, cada vez que veo una pasta de dientes, algún cereal, arroz... Todo lo que veo en el supermercado me llama muchísimo la atención. Así que bueno, diseño industrial”, explicó sobre su elección quien hará la carrera en la Universidad Nacional de México.