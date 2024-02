escuchar

Dakota Johnson es una de las figuras del momento: es que la actriz, quien saltó a la fama por su personaje de Anastasia Steele en Cincuenta sombras de Grey, se convirtió en la nueva superheroína del universo Marvel de la mano de Madame Web. En pleno raid promocional de la película, además de llamar la atención por sus siempre impactantes looks, la hija de Melanie Griffith sorprendió al asegurar que todavía no vio su último trabajo . Y confesó que, lo más probable, es que jamás lo haga.

Dakota Johnson posa en la red carpet de la premiere de Madame Web en la Ciudad de México Marco Ugarte - AP

“Realmente no he visto la película”, disparó la artista en medio de una entrevista con Magic FM. Sin ruborizarse por la revelación, fue un poco más allá con su sinceridad. “Probablemente no la veré, quizás algún día...”,agregó, lo que desató las risas de los presentes. Consultada por los motivos de su llamativa decisión, aseguró que no es algo que le haya pasado solo con Madame Web. “Para mí, es una manera de no tener una crisis existencial. No ver mis películas es como cuidarme a mí misma”, sentenció.

Intrigados por la postura de la estrella de Hollywood, la periodista del ciclo intentó ir más allá. “¿Buscás tu propio nombre en Google?”, quiso saber. La respuesta de Dakota fue más que contundente: horrorizada, alcanzó a decir: “¡No! Dios no. Oh, Dios mío, no”.

Dakota Johnson deslumbró con un vestido de telaraña en un evento de Vogue Brasil en el Palacio de Copacabana, en Río de Janeiro Backgrid/The Grosby Group

Dakota Johnson no es la única celebridad que lleva adelante esta estrategia para mantenerse en pie dentro de la industria: según ellos mismos han contado en entrevistas con la prensa, Meryl Streep, Adam Driver, Jesse Eisenberg, Joaquin Phoenix, Jared Leto, Reese Witherspoon, Javier Bardem, Tom Hanks, Julianne Moore, Johnny Depp, Emma Stone y Nicole Kidman también evitan ver el resultado final de sus trabajos en la gran pantalla.

Una nueva heroína para Marvel

Como Gal Gadot con Mujer Maravilla o Brie Larson con Capitana Marvel, Dakota Johnson se suma a la lista de mujeres que cobraron relevancia en el universo de cómics con Madame Web, la película dirigida por S. J. Clarkson, que se estrenó la semana pasada. Allí, la actriz interpreta a Cassandra Web, una paramédica que reside en Manhattan, Nueva York, y que poco a poco descubre que posee una serie de habilidades fuera de lo común. La joven se enfrenta a Ezekiel Sims, un villano con una apariencia y unos poderes similares a los de Spiderman.

Completan el elenco de esta gran producción Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Jill Hennessy, Mike Epps, Zosia Mamet y Rena Maliszewski, entre otros.

Dakota Johnson filmando una secuencia de acción con su coprotagonista de Madame Web, Sydney Sweeney Backgrid/The Grosby Group

Al parecer, el proceso de filmación no fue fácil para Johnson. En diversas entrevistas, la actriz señaló que le resultó difícil rodar frente a una pantalla azul las escenas de acción por no estar acostumbrada a ese tipo de labor que luego se completa con efectos digitales. También reconoció que no había entendido el guion cuando se lo enviaron.

Un momento raro al aire

Pocos días atrás, Dakota Johnson protagonizó un tenso momento frente a cámaras cuando en medio de una entrevista la tierra comenzó a moverse. Tratando de no perder la calma, la reacción de la actriz frente al terremoto que sacudió a Los Ángeles el pasado viernes 9 de febrero no demoró en volverse viral.

Do you think Madame Web saw that earthquake before it happened? 👀 pic.twitter.com/MCUAGtFrOL — Entertainment Tonight (@etnow) February 10, 2024

“¿Eso fue un terremoto? Está bien... Acabamos de tener un terremoto”, señala la periodista de ET, que se encontraba en plena nota con Johnson. “¿Está bien que nos quedemos sentados acá? Seguramente vamos a tener una réplica, fue un terremoto fuerte”, dice la actriz, notablemente conmocionada, pero sin moverse de su asiento. Entonces, se escucha que alguien de su equipo la tranquiliza: “Se reportó un terremoto con epicentro en Hawai hace unas horas”. “Ok, eso tiene sentido... ¡Escalofriante!”, responde ella.

La escena fue compartida por el medio estadounidense a través de sus redes sociales. “¿Creen que Madame Web vio el terremoto antes de que sucediera?”, preguntaron con picardía, en referencia a los poderes paranormales que posee el personaje que Johnson interpreta en la película.

LA NACION